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В Ейске погибли 2 человека, 15 ранены, более 100 эвакуированы - МЧС - РИА Новости Крым, 17.10.2022
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В Ейске погибли 2 человека, 15 ранены, более 100 эвакуированы - МЧС
В Ейске погибли 2 человека, 15 ранены, более 100 эвакуированы - МЧС - РИА Новости Крым, 17.10.2022
В Ейске погибли 2 человека, 15 ранены, более 100 эвакуированы - МЧС
Пожар на месте крушения военного самолета Су-34 в Ейске распространился на 9 этажей, эвакуировано более 100 жильцов дома, двое погибли, 15 человек пострадали,... РИА Новости Крым, 17.10.2022
2022-10-17T20:17
2022-10-17T20:29
происшествия
кубань
министерство обороны рф
вениамин кондратьев
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Пожар на месте крушения военного самолета Су-34 в Ейске распространился на 9 этажей, эвакуировано более 100 жильцов дома, двое погибли, 15 человек пострадали, они госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.В пострадавшем доме проживает 600 человек, губернатор распорядился установить местонахождение каждого, сообщил краевой оперштаб.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, военный самолет Су-34 потерпел крушение при наборе высоты во время учебно-тренировочного полета с военного аэродрома ЮВО. Он упал во дворе многоквартирного дома на улице Коммунистической, 20/1 в Ейске.Причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете. Пилоты успели катапультироваться. На месте падения произошло возгорание топлива самолета, пламя распространилось на жилой дом, по предварительным данным пострадали 17 квартир.По факту крушения самолета организована прокурорская проверка. На место происшествия для координации деятельности экстренных служб и правоохранительных органов выехал прокурор Краснодарского края Сергей Табельский.После падения самолета в Ейске горят пять этажей жилого дома &gt;&gt;Следком России возбудил уголовное дело, на место направили криминалистов центрального аппарата ведомства.Кроме того, о происшествии в Ейске доложили президенту России Владимиру Путину.По его поручению контролировать ситуацию на месте вместе с главой Краснодарского края Вениамином Кондратьевым будут глава МЧС Александр Куренков и глава Минздрава Михаил Мурашко.
https://crimea.ria.ru/20221017/v-eyske-v-zhilom-rayone-upal-samolet---chto-izvestno-1124941266.html
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4.7
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60
происшествия, кубань, министерство обороны рф, вениамин кондратьев, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
В Ейске погибли 2 человека, 15 ранены, более 100 эвакуированы - МЧС

В результате падения Су-34 в Ейске погибли 2 человека, 15 ранены, более 100 эвакуированы

20:17 17.10.2022 (обновлено: 20:29 17.10.2022)
 
© РИА НовостиВ Ейске военный самолет упал на жилой дом.
В Ейске военный самолет упал на жилой дом. - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Пожар на месте крушения военного самолета Су-34 в Ейске распространился на 9 этажей, эвакуировано более 100 жильцов дома, двое погибли, 15 человек пострадали, они госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В Ейске военный самолет упал на жилой дом.
18:46
В Ейске в жилом районе упал самолет - что известно
В пострадавшем доме проживает 600 человек, губернатор распорядился установить местонахождение каждого, сообщил краевой оперштаб.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, военный самолет Су-34 потерпел крушение при наборе высоты во время учебно-тренировочного полета с военного аэродрома ЮВО. Он упал во дворе многоквартирного дома на улице Коммунистической, 20/1 в Ейске.
Причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете. Пилоты успели катапультироваться. На месте падения произошло возгорание топлива самолета, пламя распространилось на жилой дом, по предварительным данным пострадали 17 квартир.
По факту крушения самолета организована прокурорская проверка. На место происшествия для координации деятельности экстренных служб и правоохранительных органов выехал прокурор Краснодарского края Сергей Табельский.
После падения самолета в Ейске горят пять этажей жилого дома >>
Следком России возбудил уголовное дело, на место направили криминалистов центрального аппарата ведомства.
Кроме того, о происшествии в Ейске доложили президенту России Владимиру Путину.
По его поручению контролировать ситуацию на месте вместе с главой Краснодарского края Вениамином Кондратьевым будут глава МЧС Александр Куренков и глава Минздрава Михаил Мурашко.
ПроисшествияКубаньМинистерство обороны РФВениамин КондратьевМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)
 
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