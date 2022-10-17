https://crimea.ria.ru/20221017/na-kubani-osudili-vinovnogo-v-gibeli-dvukh-chelovek-pri-vzryve-na-zapravke-1124943475.html

На Кубани осудили виновного в гибели двух человек при взрыве на заправке

На Кубани осудили виновного в гибели двух человек при взрыве на заправке - РИА Новости Крым, 17.10.2022

На Кубани осудили виновного в гибели двух человек при взрыве на заправке

Кубанского бизнесмена приговорили к четырем годам тюрьмы за незаконную торговлю газом на заправке и нарушение требований пожарной безопасности, что привело к... РИА Новости Крым, 17.10.2022

2022-10-17T20:36

2022-10-17T20:36

2022-10-17T20:37

общество

кубань

краснодар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Кубанского бизнесмена приговорили к четырем годам тюрьмы за незаконную торговлю газом на заправке и нарушение требований пожарной безопасности, что привело к гибели двоих человек.Об этом сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.Установлено, что с 2014 года подсудимый, являясь индивидуальным предпринимателем, торговал газовым топливом на частной заправке без лицензии. Незаконное предпринимательство принесло мужчине доход в размере более четырех миллионов рублей. При этом, он не обеспечил установленных законов требований пожарной безопасности, что привело к трагедии.Кроме того, были повреждены транспортные средства, находившиеся недалеко от места взрыва. Ущерб владельцам транспорта составил более 3,7 миллионов рублей.Обвиняемый частично признал свою вину и был приговорен к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Вместе с тем, в качестве компенсации морального вреда в пользу родственников погибших с предпринимателя взыскано 2 миллиона рублей.Приговор в законную силу пока не вступил.Ранее сообщалось о незаконной продаже газа без лицензии на автозаправках Советского района Крыма.

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общество, кубань, краснодар