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На Кубани осудили виновного в гибели двух человек при взрыве на заправке - РИА Новости Крым, 17.10.2022
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На Кубани осудили виновного в гибели двух человек при взрыве на заправке
На Кубани осудили виновного в гибели двух человек при взрыве на заправке - РИА Новости Крым, 17.10.2022
На Кубани осудили виновного в гибели двух человек при взрыве на заправке
Кубанского бизнесмена приговорили к четырем годам тюрьмы за незаконную торговлю газом на заправке и нарушение требований пожарной безопасности, что привело к... РИА Новости Крым, 17.10.2022
2022-10-17T20:36
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Кубанского бизнесмена приговорили к четырем годам тюрьмы за незаконную торговлю газом на заправке и нарушение требований пожарной безопасности, что привело к гибели двоих человек.Об этом сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.Установлено, что с 2014 года подсудимый, являясь индивидуальным предпринимателем, торговал газовым топливом на частной заправке без лицензии. Незаконное предпринимательство принесло мужчине доход в размере более четырех миллионов рублей. При этом, он не обеспечил установленных законов требований пожарной безопасности, что привело к трагедии.Кроме того, были повреждены транспортные средства, находившиеся недалеко от места взрыва. Ущерб владельцам транспорта составил более 3,7 миллионов рублей.Обвиняемый частично признал свою вину и был приговорен к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Вместе с тем, в качестве компенсации морального вреда в пользу родственников погибших с предпринимателя взыскано 2 миллиона рублей.Приговор в законную силу пока не вступил.Ранее сообщалось о незаконной продаже газа без лицензии на автозаправках Советского района Крыма.
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общество, кубань, краснодар
На Кубани осудили виновного в гибели двух человек при взрыве на заправке

Кубанскому бизнесмену дали 4 года тюрьмы за гибель двух человек при взрыве на заправке

20:36 17.10.2022 (обновлено: 20:37 17.10.2022)
 
© Фото: pixabayСуд
Суд
© Фото: pixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Кубанского бизнесмена приговорили к четырем годам тюрьмы за незаконную торговлю газом на заправке и нарушение требований пожарной безопасности, что привело к гибели двоих человек.
Об этом сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.
Установлено, что с 2014 года подсудимый, являясь индивидуальным предпринимателем, торговал газовым топливом на частной заправке без лицензии. Незаконное предпринимательство принесло мужчине доход в размере более четырех миллионов рублей. При этом, он не обеспечил установленных законов требований пожарной безопасности, что привело к трагедии.
"31.07.2020 около 19 часов произошла разгерметизация линии подачи сжиженного углеводородного газа к заправочному устройству, после чего произошло воспламенение газовоздушной смеси, взрыв и пожар. От полученных ожогов и травм двое мужчин погибли, еще 8 человек получили ожоги и травмы различной степени тяжести", – констатируют в ведомстве.
Кроме того, были повреждены транспортные средства, находившиеся недалеко от места взрыва. Ущерб владельцам транспорта составил более 3,7 миллионов рублей.
Обвиняемый частично признал свою вину и был приговорен к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Вместе с тем, в качестве компенсации морального вреда в пользу родственников погибших с предпринимателя взыскано 2 миллиона рублей.
Приговор в законную силу пока не вступил.
Ранее сообщалось о незаконной продаже газа без лицензии на автозаправках Советского района Крыма.
 
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