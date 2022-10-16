https://crimea.ria.ru/20221016/skolko-mashin-i-passazhirov-perevezli-paromy-cherez-kerchenskiy-proliv-1124912237.html

Сколько машин и пассажиров перевезли паромы через Керченский пролив

Сколько машин и пассажиров перевезли паромы через Керченский пролив - РИА Новости Крым, 16.10.2022

Сколько машин и пассажиров перевезли паромы через Керченский пролив

С начала работы Керченской паромной переправы через пролив перевезены свыше 12 тысяч пассажиров и почти четыре тысячи автомобилей, сообщает Минтранс РФ. РИА Новости Крым, 16.10.2022

2022-10-16T12:23

2022-10-16T12:23

2022-10-16T12:23

ситуация на керченской переправе

транспорт

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. С начала работы Керченской паромной переправы через пролив перевезены свыше 12 тысяч пассажиров и почти четыре тысячи автомобилей, сообщает Минтранс РФ.По данным Минтранса, пассажирские суда выполнили девять рейсов, четыре парома совершили 105 круговых рейсов."Согласно прогнозу Росгидромета, в воскресенье 16 октября в южном устье Керченского пролива ожидается северо-восточный ветер 12-17 м/сек, без осадков, видимость хорошая, волнение – 70-120 см, температура воздуха днем +16...18, температура воды в море +14...15", -уточнили в Минтрансе прогноз.Утром в воскресенье Керченская паромная переправа возобновила работу после временной приостановки движения паромов из-за сильного ветра в Керченском проливе.После теракта на Крымском мосту в рамках организации транспортного сообщения Крыма с материковой частью налажена работа паромной переправы. Также работает альтернативный сухопутный маршрут через новые субъекты РФ в Ростовскую область.

https://crimea.ria.ru/20221016/kerchenskaya-paromnaya-pereprava-vozobnovila-rabotu-1124910672.html

https://crimea.ria.ru/20221015/v-ozhidanii-paroma-kak-zhivut-dalnoboyschiki-v-kerchi-1124904286.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на керченской переправе, транспорт, новости