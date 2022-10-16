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Сколько машин и пассажиров перевезли паромы через Керченский пролив - РИА Новости Крым, 16.10.2022
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Сколько машин и пассажиров перевезли паромы через Керченский пролив
Сколько машин и пассажиров перевезли паромы через Керченский пролив - РИА Новости Крым, 16.10.2022
Сколько машин и пассажиров перевезли паромы через Керченский пролив
С начала работы Керченской паромной переправы через пролив перевезены свыше 12 тысяч пассажиров и почти четыре тысячи автомобилей, сообщает Минтранс РФ. РИА Новости Крым, 16.10.2022
2022-10-16T12:23
2022-10-16T12:23
ситуация на керченской переправе
транспорт
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. С начала работы Керченской паромной переправы через пролив перевезены свыше 12 тысяч пассажиров и почти четыре тысячи автомобилей, сообщает Минтранс РФ.По данным Минтранса, пассажирские суда выполнили девять рейсов, четыре парома совершили 105 круговых рейсов."Согласно прогнозу Росгидромета, в воскресенье 16 октября в южном устье Керченского пролива ожидается северо-восточный ветер 12-17 м/сек, без осадков, видимость хорошая, волнение – 70-120 см, температура воздуха днем +16...18, температура воды в море +14...15", -уточнили в Минтрансе прогноз.Утром в воскресенье Керченская паромная переправа возобновила работу после временной приостановки движения паромов из-за сильного ветра в Керченском проливе.После теракта на Крымском мосту в рамках организации транспортного сообщения Крыма с материковой частью налажена работа паромной переправы. Также работает альтернативный сухопутный маршрут через новые субъекты РФ в Ростовскую область.
https://crimea.ria.ru/20221016/kerchenskaya-paromnaya-pereprava-vozobnovila-rabotu-1124910672.html
https://crimea.ria.ru/20221015/v-ozhidanii-paroma-kak-zhivut-dalnoboyschiki-v-kerchi-1124904286.html
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РИА Новости Крым
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60
ситуация на керченской переправе, транспорт, новости
Сколько машин и пассажиров перевезли паромы через Керченский пролив

Паромы перевезли между Крымом и Таманью 12 тыс. пассажиров и 4 тыс. машин - Минтранс РФ

12:23 16.10.2022
 
© РИА Новости КрымПаром на Керченской переправе
Паром на Керченской переправе - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. С начала работы Керченской паромной переправы через пролив перевезены свыше 12 тысяч пассажиров и почти четыре тысячи автомобилей, сообщает Минтранс РФ.
"С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 7 часов утра 16 октября через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 12 873 пассажиров и 3 965 единиц автотранспорта, преимущественно – большегрузных и среднетоннажных грузовиков", - сказано в сообщении.
По данным Минтранса, пассажирские суда выполнили девять рейсов, четыре парома совершили 105 круговых рейсов.
Паром на Керченской переправе - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
09:43
Керченская паромная переправа возобновила работу
"Согласно прогнозу Росгидромета, в воскресенье 16 октября в южном устье Керченского пролива ожидается северо-восточный ветер 12-17 м/сек, без осадков, видимость хорошая, волнение – 70-120 см, температура воздуха днем +16...18, температура воды в море +14...15", -уточнили в Минтрансе прогноз.
Утром в воскресенье Керченская паромная переправа возобновила работу после временной приостановки движения паромов из-за сильного ветра в Керченском проливе.
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Ситуация на Керченской переправеТранспортНовости
 
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