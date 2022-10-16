https://crimea.ria.ru/20221016/posledniy-shans-pogretsya-prognoz-pogody-dlya-kryma-na-nedelyu-1124886790.html

Последний шанс погреться: прогноз погоды для Крыма на неделю

Последний шанс погреться: прогноз погоды для Крыма на неделю - РИА Новости Крым, 16.10.2022

Последний шанс погреться: прогноз погоды для Крыма на неделю

Для Крыма новая неделя откроется локальными дождями, но уже со вторника на полуостров вернутся солнце и тепло, пообещал ведущий специалист центра погоды ФОБОС... РИА Новости Крым, 16.10.2022

2022-10-16T18:19

2022-10-16T18:19

2022-10-16T18:19

радио "спутник в крыму"

крым

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

погода в крыму

крымская погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Для Крыма новая неделя откроется локальными дождями, но уже со вторника на полуостров вернутся солнце и тепло, пообещал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму"."В понедельник циклоническая депрессия будет поджимать с акватории Черного моря. Соответственно - больше облаков, растет вероятность локальных осадков. В ночные часы +9…11 в Симферополе, +7…12 по региону. Днем в столице республики +14…16, по региону +13…18. Местами небольшой дождь", - прогнозирует Тишковец.По его словам, влияние циклона не будет продолжительным, уже начиная со вторника инициативу перехватит купол высокого атмосферного давления, а барический максимум очистит небосвод от дождевых туч и позволит солнцу прогревать воздух. Поэтому со вторника до четверга включительно - солнечно без осадков, в ночные часы воздух будет остывать не ниже +7…12, днем можно рассчитывать на +15…20 градусов.Любителям морских купаний он советует ловить последнюю возможность: температура воды в Черном море пока еще сохраняется на уровне 18-19 градусов, местами до 20 градусов, но учитывая, что к концу следующей недели ожидается похолодание, море остынет до +16…17.Что касается октябрьских погодных показателей, по словам специалиста, в этом году второй осенний месяц получился благополучным: в Симферополе на 0,7 градуса теплее нормы, осадков выпало примерно 60%, что соответствует периоду.

https://crimea.ria.ru/20221014/zhdat-li-teplykh-batarey-v-sevastopole-v-oktyabre-1124892191.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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