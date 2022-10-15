https://crimea.ria.ru/20221015/vs-rf-unichtozhili-rakety-harm-v-nebe-nad-kakhovskoy-ges--1124903580.html
ВС РФ уничтожили ракеты HARM в небе над Каховской ГЭС
ВС РФ уничтожили ракеты HARM в небе над Каховской ГЭС - РИА Новости Крым, 15.10.2022
ВС РФ уничтожили ракеты HARM в небе над Каховской ГЭС
В районе Каховской ГЭС сбиты две американские противорадиолокационные ракеты HARM. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 15.10.2022
2022-10-15T14:40
2022-10-15T14:40
2022-10-15T14:40
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
херсонская область
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В районе Каховской ГЭС сбиты две американские противорадиолокационные ракеты HARM. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, в небе над Новой Каховкой в Херсонской области и в районе поселка Свободное в ДНР уничтожены в воздухе 18 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха".Также перехвачены 10 БПЛА, в том числе два американских дрона "Свитч Блэйд-600" в ЛНР, ДНР, Днепропетровской и Херсонской областях."Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены четыре пункта управления ВСУ, 53 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 142-х районах", – добавили в Минобороны.Кроме того, средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Киселевка Николаевской области сбит Су-25 воздушных сил Украины. Ранее сообщалось, что российская авиация уничтожила десант ВСУ в районе Каховского водохранилища.
https://crimea.ria.ru/20221015/vozmozhen-li-proryv-damby-dneprogesa-i-kakhovskoy-ges-ukrainoy--eksperty-1124880935.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, херсонская область, всу (вооруженные силы украины)
ВС РФ уничтожили ракеты HARM в небе над Каховской ГЭС
МО: две американские ракеты HARM уничтожены в небе над Каховской ГЭС
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В районе Каховской ГЭС сбиты две американские противорадиолокационные ракеты HARM. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В районе Каховской ГЭС сбиты две американские противорадиолокационные ракеты HARM", – говорится в сообщении.
Кроме того, в небе над Новой Каховкой в Херсонской области и в районе поселка Свободное в ДНР уничтожены в воздухе 18 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха".
Также перехвачены 10 БПЛА, в том числе два американских дрона "Свитч Блэйд-600" в ЛНР, ДНР, Днепропетровской и Херсонской областях.
"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены четыре пункта управления ВСУ, 53 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 142-х районах", – добавили в Минобороны.
Кроме того, средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Киселевка Николаевской области сбит Су-25 воздушных сил Украины.
Ранее сообщалось, что российская авиация уничтожила десант ВСУ
в районе Каховского водохранилища.