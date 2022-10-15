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Российским блогерам предложили разработать этический кодекс - РИА Новости Крым, 15.10.2022
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Российским блогерам предложили разработать этический кодекс
Российским блогерам предложили разработать этический кодекс - РИА Новости Крым, 15.10.2022
Российским блогерам предложили разработать этический кодекс
Российские блогеры должны разработать этический кодекс и регистрироваться в Минюсте. Соответствующая инициатива принадлежит председателю Комитета Госдумы по... РИА Новости Крым, 15.10.2022
2022-10-15T17:38
2022-10-15T17:38
общество
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Российские блогеры должны разработать этический кодекс и регистрироваться в Минюсте. Соответствующая инициатива принадлежит председателю Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нине Останиной.Останина напомнила о существовании кодекса профессиональной этики российского журналиста, который, в первую очередь, защищает самих работников СМИ.При этом она отметила важность сектора социальных сетей в формировании информационной повестки, поскольку такие площадки сейчас наиболее востребованы среди россиян, а некоторые резонансные публикации способствуют решению застарелых проблем.Ранее платформа по работе с блогерами Perfluence почитала россиян, мечтающих стать блогерами.
https://crimea.ria.ru/20210416/Yurist-otsenila-ideyu-nakazaniy-dlya-blogerov-1119479495.html
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общество, российская федерация (россия, рф)
Российским блогерам предложили разработать этический кодекс

В Госдуме предложили блогерам разработать этический кодекс

17:38 15.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЖурналисты на пресс-конференции
Журналисты на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Российские блогеры должны разработать этический кодекс и регистрироваться в Минюсте. Соответствующая инициатива принадлежит председателю Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нине Останиной.
Останина напомнила о существовании кодекса профессиональной этики российского журналиста, который, в первую очередь, защищает самих работников СМИ.

"Давайте и мы с вами подумаем, с одной стороны, о разработке такого этического кодекса, а с другой — о юридическом оформлении вашего блогерского сообщества с регистрацией в Министерстве юстиции, с выдачей удостоверений, которые защищали бы и вас, блогеров", —цитирует главу думского комитета "Парламентская газета".

При этом она отметила важность сектора социальных сетей в формировании информационной повестки, поскольку такие площадки сейчас наиболее востребованы среди россиян, а некоторые резонансные публикации способствуют решению застарелых проблем.
Ранее платформа по работе с блогерами Perfluence почитала россиян, мечтающих стать блогерами.
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