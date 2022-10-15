https://crimea.ria.ru/20221015/rossiyskim-blogeram-predlozhili-razrabotat-eticheskiy-kodeks--1124899908.html

Российским блогерам предложили разработать этический кодекс

Российским блогерам предложили разработать этический кодекс - РИА Новости Крым, 15.10.2022

Российским блогерам предложили разработать этический кодекс

Российские блогеры должны разработать этический кодекс и регистрироваться в Минюсте. Соответствующая инициатива принадлежит председателю Комитета Госдумы по... РИА Новости Крым, 15.10.2022

2022-10-15T17:38

2022-10-15T17:38

2022-10-15T17:38

общество

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Российские блогеры должны разработать этический кодекс и регистрироваться в Минюсте. Соответствующая инициатива принадлежит председателю Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нине Останиной.Останина напомнила о существовании кодекса профессиональной этики российского журналиста, который, в первую очередь, защищает самих работников СМИ.При этом она отметила важность сектора социальных сетей в формировании информационной повестки, поскольку такие площадки сейчас наиболее востребованы среди россиян, а некоторые резонансные публикации способствуют решению застарелых проблем.Ранее платформа по работе с блогерами Perfluence почитала россиян, мечтающих стать блогерами.

https://crimea.ria.ru/20210416/Yurist-otsenila-ideyu-nakazaniy-dlya-blogerov-1119479495.html

российская федерация (россия, рф)

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, российская федерация (россия, рф)