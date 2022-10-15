Российским блогерам предложили разработать этический кодекс
В Госдуме предложили блогерам разработать этический кодекс
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЖурналисты на пресс-конференции
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Российские блогеры должны разработать этический кодекс и регистрироваться в Минюсте. Соответствующая инициатива принадлежит председателю Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нине Останиной.
Останина напомнила о существовании кодекса профессиональной этики российского журналиста, который, в первую очередь, защищает самих работников СМИ.
"Давайте и мы с вами подумаем, с одной стороны, о разработке такого этического кодекса, а с другой — о юридическом оформлении вашего блогерского сообщества с регистрацией в Министерстве юстиции, с выдачей удостоверений, которые защищали бы и вас, блогеров", —цитирует главу думского комитета "Парламентская газета".
При этом она отметила важность сектора социальных сетей в формировании информационной повестки, поскольку такие площадки сейчас наиболее востребованы среди россиян, а некоторые резонансные публикации способствуют решению застарелых проблем.
Ранее платформа по работе с блогерами Perfluence почитала россиян, мечтающих стать блогерами.
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