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Через Керченский пролив за сутки перевезли более 740 фур и автобусов - РИА Новости Крым, 13.10.2022
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Через Керченский пролив за сутки перевезли более 740 фур и автобусов
Через Керченский пролив за сутки перевезли более 740 фур и автобусов - РИА Новости Крым, 13.10.2022
Через Керченский пролив за сутки перевезли более 740 фур и автобусов
За прошедшие сутки через Керченский пролив на паромах в обе стороны перевезли 744 транспортных средства, в том числе большегрузов и автобусов, сообщили в... РИА Новости Крым, 13.10.2022
2022-10-13T16:08
2022-10-13T16:08
транспорт
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. За прошедшие сутки через Керченский пролив на паромах в обе стороны перевезли 744 транспортных средства, в том числе большегрузов и автобусов, сообщили в министерстве транспорта Крыма."За сутки 12-13 октября паромами перевезено 744 транспортных средства: большегрузы, автомобили марки "Газель", "Спринтер"". – говорится в сообщении.Также пассажирские катера и паромы за указанное время перевезли две тысячи пассажиров.В настоящее время в очереди на паромы стоят порядка 750 транспортных средств.ЧП на Крымском мосту произошло утром 8 октября. Из-за подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".12 октября ФСБ сообщило о том, что организатором теракта на Крымском мосту выступило Главное управление разведки минобороны Украины под руководством руководителя ведомства Кирилла Буданова. Ранее о причастности украинских спецслужб к теракту заявлял глава СК РФ Александр Бастрыкин, к случившемуся также причастны граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке теракта.По словам главы РК Сергея Аксенова, восстановление Крымского моста займет от одного до полутора месяцев. Он также отметил, что движение грузовых автомобилей по мосту планируют возобновить к 16 октября.В рамках организации транспортного сообщения Крыма с материковой частью налажена работа паромной переправы. Также работает альтернативный сухопутный маршрут через новые субъекты РФ в Ростовскую область.
https://crimea.ria.ru/20221012/v-kerchenskom-prolive-uvelichat-kolichestvo-paromov-1124842628.html
https://crimea.ria.ru/20221013/iz-kryma-v-rostovskuyu-oblast-otkryli-novyy-marshrut-1124859048.html
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транспорт, крым
Через Керченский пролив за сутки перевезли более 740 фур и автобусов

Паромы перевезли за сутки более 740 грузовиков и автобусов через Керченский пролив

16:08 13.10.2022
 
© РИА Новости . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. За прошедшие сутки через Керченский пролив на паромах в обе стороны перевезли 744 транспортных средства, в том числе большегрузов и автобусов, сообщили в министерстве транспорта Крыма.
"За сутки 12-13 октября паромами перевезено 744 транспортных средства: большегрузы, автомобили марки "Газель", "Спринтер"". – говорится в сообщении.
Также пассажирские катера и паромы за указанное время перевезли две тысячи пассажиров.
На линии работают пассажирские катера и четыре парома: "Лаврентий", "Ейск", "Мария" и "Керченский-2".
В настоящее время в очереди на паромы стоят порядка 750 транспортных средств.
Палуба парома Крым на Керченском проливе. - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
Вчера, 15:44
В Керченском проливе увеличат количество паромов
ЧП на Крымском мосту произошло утром 8 октября. Из-за подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".
12 октября ФСБ сообщило о том, что организатором теракта на Крымском мосту выступило Главное управление разведки минобороны Украины под руководством руководителя ведомства Кирилла Буданова. Ранее о причастности украинских спецслужб к теракту заявлял глава СК РФ Александр Бастрыкин, к случившемуся также причастны граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке теракта.
По словам главы РК Сергея Аксенова, восстановление Крымского моста займет от одного до полутора месяцев. Он также отметил, что движение грузовых автомобилей по мосту планируют возобновить к 16 октября.
В рамках организации транспортного сообщения Крыма с материковой частью налажена работа паромной переправы. Также работает альтернативный сухопутный маршрут через новые субъекты РФ в Ростовскую область.
Грузовик - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
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ТранспортКрым
 
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