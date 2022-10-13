https://crimea.ria.ru/20221013/cherez-kerchenskiy-proliv-za-sutki-perevezli-bolee-740-fur-i-avtobusov-1124862410.html

Через Керченский пролив за сутки перевезли более 740 фур и автобусов

Через Керченский пролив за сутки перевезли более 740 фур и автобусов - РИА Новости Крым, 13.10.2022

Через Керченский пролив за сутки перевезли более 740 фур и автобусов

За прошедшие сутки через Керченский пролив на паромах в обе стороны перевезли 744 транспортных средства, в том числе большегрузов и автобусов, сообщили в... РИА Новости Крым, 13.10.2022

2022-10-13T16:08

2022-10-13T16:08

2022-10-13T16:08

транспорт

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. За прошедшие сутки через Керченский пролив на паромах в обе стороны перевезли 744 транспортных средства, в том числе большегрузов и автобусов, сообщили в министерстве транспорта Крыма."За сутки 12-13 октября паромами перевезено 744 транспортных средства: большегрузы, автомобили марки "Газель", "Спринтер"". – говорится в сообщении.Также пассажирские катера и паромы за указанное время перевезли две тысячи пассажиров.В настоящее время в очереди на паромы стоят порядка 750 транспортных средств.ЧП на Крымском мосту произошло утром 8 октября. Из-за подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".12 октября ФСБ сообщило о том, что организатором теракта на Крымском мосту выступило Главное управление разведки минобороны Украины под руководством руководителя ведомства Кирилла Буданова. Ранее о причастности украинских спецслужб к теракту заявлял глава СК РФ Александр Бастрыкин, к случившемуся также причастны граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке теракта.По словам главы РК Сергея Аксенова, восстановление Крымского моста займет от одного до полутора месяцев. Он также отметил, что движение грузовых автомобилей по мосту планируют возобновить к 16 октября.В рамках организации транспортного сообщения Крыма с материковой частью налажена работа паромной переправы. Также работает альтернативный сухопутный маршрут через новые субъекты РФ в Ростовскую область.

https://crimea.ria.ru/20221012/v-kerchenskom-prolive-uvelichat-kolichestvo-paromov-1124842628.html

https://crimea.ria.ru/20221013/iz-kryma-v-rostovskuyu-oblast-otkryli-novyy-marshrut-1124859048.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

транспорт, крым