https://crimea.ria.ru/20221012/professor-mgimo-otsenil-vozmozhnost-peregovorov-po-ukraine-1124822664.html
Профессор МГИМО оценил возможность переговоров по Украине
Профессор МГИМО оценил возможность переговоров по Украине - РИА Новости Крым, 12.10.2022
Профессор МГИМО оценил возможность переговоров по Украине
Урегулирование конфликта на Украине путем дипломатических переговоров уже невозможно, но для России важно не закрывать эту опцию окончательно, считает... РИА Новости Крым, 12.10.2022
2022-10-12T03:26
2022-10-12T03:26
2022-10-12T03:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Урегулирование конфликта на Украине путем дипломатических переговоров уже невозможно, но для России важно не закрывать эту опцию окончательно, считает завотделом европейской безопасности Института Европы РАН, профессор МГИМО Дмитрий Данилов.По мнению Данилова, переговоры по Украине сегодня невозможны еще и потому, что "невозможно в рамках конфликта провести какую-то линию разграничения"."Для России это будет означать невыполнение тех целей, которые мы ставили при планировании спецоперации, а также накапливание сил и средств Украины с той же массированной поддержки со стороны НАТО. Поэтому, мне кажется, переговорный вариант здесь уже не работает", – пояснил политолог.В то же время необходимо сделать все, чтобы эту переговорную опцию не закрывать окончательно, убежден аналитик.Кроме того, отметил Данилов, следует также учитывать высокую вероятность эскалации конфликта и его выхода за пределы украинской территории."Молдавия серьезно обеспокоена украинским конфликтом, и Румыния будет настаивать на принятии каких-то превентивных мер. Речь также идет об усилении эскалации в Северо-Балтийском регионе, не исключены также пограничные конфликты на других территориях, например, на польско-белорусской границе, и так далее. Здесь важно рассматривать этот конфликт в комплексе и не смотреть только на стрелки на картах Украины, которые нам рисует Минобороны", – подчеркнул эксперт-международник.4 октября украинский президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.Позже турецкая газета Milliyet сообщила о намерении Анкары организовать переговоры России с США, Францией, Германией и Великобританией по Украине. По данным издания, план передан США "по важным и частным каналам", и первые комментарии из Вашингтона "очень позитивны". По мнению автора публикации, вопрос заключается в том, "удастся ли найти российского собеседника для такого диалога".Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона "готова выслушивать любые предложения, готова выслушать всех и вся", но не может заранее сказать, что тот или иной конкретный процесс обязательно приведет к результату.
https://crimea.ria.ru/20220930/vozmozhny-li-peregovory-rossii-i-ukrainy--prognoz-eksperta-1124679983.html
https://crimea.ria.ru/20221011/lavrov-otsenil-initsiativu-turtsii-o-peregovorakh-rf-i-zapada-po-ukraine-1124820746.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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мнения, украина, российская федерация (россия, рф), специальная военная операция рф на украине, политика, в мире
Профессор МГИМО оценил возможность переговоров по Украине
Профессор МГИМО Данилов: переговорных решений по Украине нет, эта точка пройдена
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Урегулирование конфликта на Украине путем дипломатических переговоров уже невозможно, но для России важно не закрывать эту опцию окончательно, считает завотделом европейской безопасности Института Европы РАН, профессор МГИМО Дмитрий Данилов.
"Думаю, что мы перешагнули точку, и переговорных решений здесь нет. Уже нет политических возможностей и площадок для подобного рода переговоров. Логика совершенно другая, и специальная военная операция обретает уже совершенно другой формат, и планирование должно вестись по другим концепциям ведения или сопровождения вооруженного конфликта", – сказал эксперт на круглом столе в международном пресс-центре МИА "Россия сегодня".
По мнению Данилова, переговоры по Украине сегодня невозможны еще и потому, что "невозможно в рамках конфликта провести какую-то линию разграничения".
"Для России это будет означать невыполнение тех целей, которые мы ставили при планировании спецоперации, а также накапливание сил и средств Украины с той же массированной поддержки со стороны НАТО. Поэтому, мне кажется, переговорный вариант здесь уже не работает", – пояснил политолог.
В то же время необходимо сделать все, чтобы эту переговорную опцию не закрывать окончательно, убежден аналитик.
Кроме того, отметил Данилов, следует также учитывать высокую вероятность эскалации конфликта и его выхода за пределы украинской территории.
"Молдавия серьезно обеспокоена украинским конфликтом, и Румыния будет настаивать на принятии каких-то превентивных мер. Речь также идет об усилении эскалации в Северо-Балтийском регионе,
не исключены также пограничные конфликты на других территориях, например, на польско-белорусской границе, и так далее. Здесь важно рассматривать этот конфликт в комплексе и не смотреть только на стрелки на картах Украины, которые нам рисует Минобороны", – подчеркнул эксперт-международник.
4 октября украинский президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров
с российским лидером Владимиром Путиным.
Позже турецкая газета Milliyet сообщила о намерении Анкары организовать переговоры России с США, Францией, Германией и Великобританией по Украине. По данным издания, план передан США "по важным и частным каналам", и первые комментарии из Вашингтона "очень позитивны". По мнению автора публикации, вопрос заключается в том, "удастся ли найти российского собеседника для такого диалога".
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил
, что российская сторона "готова выслушивать любые предложения, готова выслушать всех и вся", но не может заранее сказать, что тот или иной конкретный процесс обязательно приведет к результату.