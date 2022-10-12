https://crimea.ria.ru/20221012/armiya-rossii-razgromila-shtab-pravogo-sektora-pod-zaporozhem-1124842819.html
Армия России разгромила штаб "Правого сектора"* под Запорожьем
Армия России разгромила штаб "Правого сектора"* под Запорожьем - РИА Новости Крым, 12.10.2022
Армия России разгромила штаб "Правого сектора"* под Запорожьем
Штаб националистического формирования "Правый сектор"*, узел связи "азовцев"* и два пункта с наемниками уничтожены под Запорожьем. Об этом в среду сообщили в... РИА Новости Крым, 12.10.2022
2022-10-12T15:49
2022-10-12T15:49
2022-10-12T15:49
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Штаб националистического формирования "Правый сектор"*, узел связи "азовцев"* и два пункта с наемниками уничтожены под Запорожьем. Об этом в среду сообщили в Министерстве обороны России.Кроме того, в районе города Николаев уничтожено хранилище топлива для украинской военной техники. Также ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены пункты боевого управления."Поражены пункты управления ВСУ в районах населенных пунктов Великая Костромка Днепропетровской области, Константиновка Донецкой Народной Республики и Лежино Запорожской области, 41 артиллерийское подразделение на огневых позициях, живая сила и военная техника в 156-ти районах", — добавили в Минобороны.* Террористическая организация, запрещена в России
https://crimea.ria.ru/20221012/tri-desyatka-diversantov-vsu-unichtozheny-pri-popytke-napadeniya-na-zaes-1124837906.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф
Армия России разгромила штаб "Правого сектора"* под Запорожьем
Штаб "Правого сектора"* под Запорожьем уничтожен вооруженными силами России – Минобороны
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Штаб националистического формирования "Правый сектор"*, узел связи "азовцев"* и два пункта с наемниками уничтожены под Запорожьем. Об этом в среду сообщили в Министерстве обороны России.
"В районе города Запорожье поражены штаб националистического формирования "Правый сектор"*, узел связи националистического формирования "Азов"* и два пункта временной дислокации иностранных наемников", — сообщили в оборонном ведомстве.
Кроме того, в районе города Николаев уничтожено хранилище топлива для украинской военной техники. Также ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены пункты боевого управления.
"Поражены пункты управления ВСУ в районах населенных пунктов Великая Костромка Днепропетровской области, Константиновка Донецкой Народной Республики и Лежино Запорожской области, 41 артиллерийское подразделение на огневых позициях, живая сила и военная техника в 156-ти районах", — добавили в Минобороны.
* Террористическая организация, запрещена в России