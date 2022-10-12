https://crimea.ria.ru/20221012/armiya-rossii-razgromila-shtab-pravogo-sektora-pod-zaporozhem-1124842819.html

Армия России разгромила штаб "Правого сектора"* под Запорожьем

Армия России разгромила штаб "Правого сектора"* под Запорожьем - РИА Новости Крым, 12.10.2022

Армия России разгромила штаб "Правого сектора"* под Запорожьем

Штаб националистического формирования "Правый сектор"*, узел связи "азовцев"* и два пункта с наемниками уничтожены под Запорожьем. Об этом в среду сообщили в... РИА Новости Крым, 12.10.2022

2022-10-12T15:49

2022-10-12T15:49

2022-10-12T15:49

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Штаб националистического формирования "Правый сектор"*, узел связи "азовцев"* и два пункта с наемниками уничтожены под Запорожьем. Об этом в среду сообщили в Министерстве обороны России.Кроме того, в районе города Николаев уничтожено хранилище топлива для украинской военной техники. Также ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены пункты боевого управления."Поражены пункты управления ВСУ в районах населенных пунктов Великая Костромка Днепропетровской области, Константиновка Донецкой Народной Республики и Лежино Запорожской области, 41 артиллерийское подразделение на огневых позициях, живая сила и военная техника в 156-ти районах", — добавили в Минобороны.* Террористическая организация, запрещена в России

https://crimea.ria.ru/20221012/tri-desyatka-diversantov-vsu-unichtozheny-pri-popytke-napadeniya-na-zaes-1124837906.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф