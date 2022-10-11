https://crimea.ria.ru/20221011/stalo-izvestno-o-posledstviyakh-obstrela-kurskoy-oblasti-1124824994.html

Стало известно о последствиях обстрела Курской области

Стало известно о последствиях обстрела Курской области - РИА Новости Крым, 11.10.2022

Стало известно о последствиях обстрела Курской области

В результате обстрела со стороны Украины Курской области в понедельник была госпитализирована семейная пара, оба в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор РИА Новости Крым, 11.10.2022

2022-10-11T16:57

2022-10-11T16:57

2022-10-11T16:57

происшествия

курская область

всу (вооруженные силы украины)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0b/1124824880_0:56:1280:776_1920x0_80_0_0_42cd17a5ecc40dd7a6ff018ce44c186d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. В результате обстрела со стороны Украины Курской области в понедельник была госпитализирована семейная пара, оба в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.По его словам, врачи подключили телемедицину с участием столичных медиков, так как состояние пострадавших тяжелое: мужчина в хирургии, женщину переводят в ожоговое отделение.Старовойт обозначил, что само многоквартирное жилое здание ремонту не подлежит. Жильцам предложим компенсацию для приобретения нового и помощь с восстановлением документов.Кроме того, на территории местного спиртзавода были повреждены электрические кабельные линии."Завтра на место выйдут подрядчики. Начали восстанавливать газовую трубу. Вечером планируется запустить часть производства", — заверил губернатор.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в понедельник массированный артиллерийский огонь открыли ВСУ по поселку Теткино Глушковского района Курской области. В результате шести прилетов были ранены два человека.

https://crimea.ria.ru/20221011/vsu-obstrelyali-elektropodstantsiyu-v--belgorodskoy-oblasti-1124824571.html

курская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, курская область, всу (вооруженные силы украины)