https://crimea.ria.ru/20221011/stalo-izvestno-o-posledstviyakh-obstrela-kurskoy-oblasti-1124824994.html
Стало известно о последствиях обстрела Курской области
Стало известно о последствиях обстрела Курской области - РИА Новости Крым, 11.10.2022
Стало известно о последствиях обстрела Курской области
В результате обстрела со стороны Украины Курской области в понедельник была госпитализирована семейная пара, оба в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор РИА Новости Крым, 11.10.2022
2022-10-11T16:57
2022-10-11T16:57
2022-10-11T16:57
происшествия
курская область
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0b/1124824880_0:56:1280:776_1920x0_80_0_0_42cd17a5ecc40dd7a6ff018ce44c186d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. В результате обстрела со стороны Украины Курской области в понедельник была госпитализирована семейная пара, оба в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.По его словам, врачи подключили телемедицину с участием столичных медиков, так как состояние пострадавших тяжелое: мужчина в хирургии, женщину переводят в ожоговое отделение.Старовойт обозначил, что само многоквартирное жилое здание ремонту не подлежит. Жильцам предложим компенсацию для приобретения нового и помощь с восстановлением документов.Кроме того, на территории местного спиртзавода были повреждены электрические кабельные линии."Завтра на место выйдут подрядчики. Начали восстанавливать газовую трубу. Вечером планируется запустить часть производства", — заверил губернатор.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в понедельник массированный артиллерийский огонь открыли ВСУ по поселку Теткино Глушковского района Курской области. В результате шести прилетов были ранены два человека.
https://crimea.ria.ru/20221011/vsu-obstrelyali-elektropodstantsiyu-v--belgorodskoy-oblasti-1124824571.html
курская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0b/1124824880_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_3670176cb2ee0f6a2e53f9a0fc687bb3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, всу (вооруженные силы украины)
Стало известно о последствиях обстрела Курской области
Власти Курской области рассказали о последствиях после обстрела
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. В результате обстрела со стороны Украины Курской области в понедельник была госпитализирована семейная пара, оба в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"Посетил поселок Теткино Глушковского района, вчера попавший под обстрел… Значительно пострадал жилой двухэтажный дом на 21 квартиру. В момент прилета в здании находились 7 человек. Ранена семейная пара, они вчера госпитализированы на вертолете в Курск", — написал губернатор в своем Telegram-канале.
По его словам, врачи подключили телемедицину с участием столичных медиков, так как состояние пострадавших тяжелое: мужчина в хирургии, женщину переводят в ожоговое отделение.
Старовойт обозначил, что само многоквартирное жилое здание ремонту не подлежит. Жильцам предложим компенсацию для приобретения нового и помощь с восстановлением документов.
Кроме того, на территории местного спиртзавода были повреждены электрические кабельные линии.
"Завтра на место выйдут подрядчики. Начали восстанавливать газовую трубу. Вечером планируется запустить часть производства", — заверил губернатор.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в понедельник массированный артиллерийский огонь
открыли ВСУ по поселку Теткино Глушковского района Курской области. В результате шести прилетов были ранены два человека.