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Стало известно о последствиях обстрела Курской области - РИА Новости Крым, 11.10.2022
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Стало известно о последствиях обстрела Курской области
Стало известно о последствиях обстрела Курской области - РИА Новости Крым, 11.10.2022
Стало известно о последствиях обстрела Курской области
В результате обстрела со стороны Украины Курской области в понедельник была госпитализирована семейная пара, оба в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор РИА Новости Крым, 11.10.2022
2022-10-11T16:57
2022-10-11T16:57
происшествия
курская область
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. В результате обстрела со стороны Украины Курской области в понедельник была госпитализирована семейная пара, оба в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.По его словам, врачи подключили телемедицину с участием столичных медиков, так как состояние пострадавших тяжелое: мужчина в хирургии, женщину переводят в ожоговое отделение.Старовойт обозначил, что само многоквартирное жилое здание ремонту не подлежит. Жильцам предложим компенсацию для приобретения нового и помощь с восстановлением документов.Кроме того, на территории местного спиртзавода были повреждены электрические кабельные линии."Завтра на место выйдут подрядчики. Начали восстанавливать газовую трубу. Вечером планируется запустить часть производства", — заверил губернатор.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в понедельник массированный артиллерийский огонь открыли ВСУ по поселку Теткино Глушковского района Курской области. В результате шести прилетов были ранены два человека.
https://crimea.ria.ru/20221011/vsu-obstrelyali-elektropodstantsiyu-v--belgorodskoy-oblasti-1124824571.html
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происшествия, курская область, всу (вооруженные силы украины)
Стало известно о последствиях обстрела Курской области

Власти Курской области рассказали о последствиях после обстрела

16:57 11.10.2022
 
© Telegram Роман СтаровойтПоселок Тёткино Глушковского района Курской области после обстрела ВСУ
Поселок Тёткино Глушковского района Курской области после обстрела ВСУ
© Telegram Роман Старовойт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. В результате обстрела со стороны Украины Курской области в понедельник была госпитализирована семейная пара, оба в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"Посетил поселок Теткино Глушковского района, вчера попавший под обстрел… Значительно пострадал жилой двухэтажный дом на 21 квартиру. В момент прилета в здании находились 7 человек. Ранена семейная пара, они вчера госпитализированы на вертолете в Курск", — написал губернатор в своем Telegram-канале.
По его словам, врачи подключили телемедицину с участием столичных медиков, так как состояние пострадавших тяжелое: мужчина в хирургии, женщину переводят в ожоговое отделение.
Старовойт обозначил, что само многоквартирное жилое здание ремонту не подлежит. Жильцам предложим компенсацию для приобретения нового и помощь с восстановлением документов.
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Кроме того, на территории местного спиртзавода были повреждены электрические кабельные линии.
"Завтра на место выйдут подрядчики. Начали восстанавливать газовую трубу. Вечером планируется запустить часть производства", — заверил губернатор.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в понедельник массированный артиллерийский огонь открыли ВСУ по поселку Теткино Глушковского района Курской области. В результате шести прилетов были ранены два человека.
ПроисшествияКурская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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Заголовок открываемого материала
16:57Стало известно о последствиях обстрела Курской области
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