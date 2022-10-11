https://crimea.ria.ru/20221011/kakie-goroda-rf-prisoedinilis-k-antinovogodnemu-fleshmobu--1124822792.html

Какие города РФ присоединились к антиновогоднему флешмобу

Какие города РФ присоединились к антиновогоднему флешмобу - РИА Новости Крым, 11.10.2022

Какие города РФ присоединились к антиновогоднему флешмобу

Города России массово отказываются от закупки новых новогодних украшений. К Калуге, Ленинградской области, Калининграду и Ялте присоединились Ростовская и... РИА Новости Крым, 11.10.2022

2022-10-11T16:45

2022-10-11T16:45

2022-10-11T15:28

специальная военная операция рф на украине

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Города России массово отказываются от закупки новых новогодних украшений. К Калуге, Ленинградской области, Калининграду и Ялте присоединились Ростовская и Курганская области, Чувашская Республика, Салехард и Санкт-Петербург.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, праздничные мероприятия в городах России отменяют на фоне специальной военной операции. Так, в Воронеже, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Зеленоградске и Краснознаменске (Калининградская область) свернули фейерверки и развлекательные программы в честь Дня города.Об отмене масштабных мероприятий и покупки новых новогодних украшений заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он уточнил, что решение было принято с учетом предложений жителей региона.Так, города украсят прошлогодними уличными декорациями и освещением. В тоже время он отметил, что новогодние празднования и елки для детей состоятся.Пересмотреть направленный на новогодние праздники бюджет поручил и глава Чувашской Республики Олег Николаев.На понимание и поддержку жителей надеется губернатор Курганской области Вадим Шумков. Он предложил направить запланированные на иллюминацию и ледовые городски средства на экипировку и снаряжение для мобилизованных.В администрации Салехарда уверены, что Новый год в городе будет ярким, красочным, домашним и без праздничных салютов и фейерверков. Ведомство обещает провести ревизию всего имеющегося реквизита, подготовить его к эксплуатации и завершить монтаж до 15 декабря."К празднику в городе будут установлены пять елок, 12 светящихся композиций, которые создавали праздничное настроение в прошлом году, а именно: снеговики с музыкальными инструментами, светящиеся шишки и медведи, входные группы, квартет снеговиков и другие новогодние украшения будут радовать детвору и взрослых салехардцев и в наступающем 2023 году", - сообщает пресс-служба администрации в соцсетях.Кроме того, запланированные праздничные новогодние мероприятия решили отменить в Санкт-Петербурге.По его словам, по выделенной в бюджете Санкт-Петербурга "особой статье" на сэкономленные средства власти приобретут допснаряжение и оснащение для добровольцев и мобилизованных.

https://crimea.ria.ru/20221007/novyy-god-v-stile-militari-kak-regiony-rf-podderzhivayut-voennosluzhaschikh-1124750805.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, общество