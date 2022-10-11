https://crimea.ria.ru/20221011/gde-v-krymu-otklyuchat-vodu-vo-vtornik-1124816545.html

Где в Крыму отключат воду во вторник

Где в Крыму отключат воду во вторник - РИА Новости Крым, 11.10.2022

Где в Крыму отключат воду во вторник

Часть Крыма во вторник останется без воды из-за ремонтных работ на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 11.10.2022

2022-10-11T10:41

2022-10-11T10:41

2022-10-11T10:41

вода в крыму

крым

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Часть Крыма во вторник останется без воды из-за ремонтных работ на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, в симферопольском поселке Давыдовка до 17 часов без воды улицы Персиковая и Вокзальная, а также улицы Заречная, Гаспринского, Абденнановой, Дагджи, Айдамака в селе Тепловка.Феодосийский филиал сообщает об отключении до пяти часов вечера улиц Новой и Франко в поселке Кировском, в Феодосии также до 17.00 - улиц Галерейной,11-21, Советской, 18-25. Бульвара Старшинова, 3,4,5, Федько, 47-65. Из-за временного ухудшения качества воды в источниках водоснабжения в селе Льговском также ограничено водоснабжение.В Евпатории до 14.00 без воды Авиагородок,30, 30а, 30б, 30в. В Ленинском районе до 13 часов - село Новониколаевка. В связи с аварией на сетях до 17.00 ограничено водоснабжение улицы Дубинина,12, 15,17,19, 20 в Белогорске. Кроме того, до пяти вечера прекращена подача ресурса белогорским населенным пунктам Зуя, Крымская Роза, Вишневое.

https://crimea.ria.ru/20221009/chast-belogorskogo-rayona-na-tri-dnya-ostanetsya-bez-vody-1124750381.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вода в крыму, крым, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя