https://crimea.ria.ru/20221009/chast-belogorskogo-rayona-na-tri-dnya-ostanetsya-bez-vody-1124750381.html

Часть Белогорского района на три дня останется без воды

Часть Белогорского района на три дня останется без воды - РИА Новости Крым, 09.10.2022

Часть Белогорского района на три дня останется без воды

Три населенных пункта в Белогорском районе Крыма на три дня останутся без водоснабжения, жителей обеспечат привозной водой. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 09.10.2022

2022-10-09T17:41

2022-10-09T17:41

2022-10-09T17:41

вода в крыму

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Три населенных пункта в Белогорском районе Крыма на три дня останутся без водоснабжения, жителей обеспечат привозной водой. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". По данным предприятия, из-за аварийно-восстановительных работ на магистральном трубопроводе от Балановского водохранилища, с 22 часов 9 октября без воды останутся абоненты, расположенные в белогорских поселках Зуя, Крымская Роза и в селе Вешневом. Подачу ресурса в указанных населенных пунктах возобновят до 17 часов 12 октября. На время проведения работ будет организован подвоз воды согласно графикам. Узнать актуальную информацию по расположению водовозок можно по номерам местных диспетчерских служб.

https://crimea.ria.ru/20221009/gde-v-krymu-otklyuchat-vodu-v-voskresene--adresa-1124790877.html

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2022

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вода в крыму, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, крым