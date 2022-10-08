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Пассажирам отмененных автобусных рейсов из Крыма вернули деньги за билеты - РИА Новости Крым, 08.10.2022
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Пассажирам отмененных автобусных рейсов из Крыма вернули деньги за билеты
Пассажирам отмененных автобусных рейсов из Крыма вернули деньги за билеты - РИА Новости Крым, 08.10.2022
Пассажирам отмененных автобусных рейсов из Крыма вернули деньги за билеты
Все автобусные рейсы между Крымом и материковой частью страны приостановлены с 7 утра субботы. Пассажирам, которые изъявили такое желание, вернули деньги за... РИА Новости Крым, 08.10.2022
2022-10-08T13:17
2022-10-08T13:18
транспорт
крым
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Все автобусные рейсы между Крымом и материковой частью страны приостановлены с 7 утра субботы. Пассажирам, которые изъявили такое желание, вернули деньги за билеты. Об этом РИА Новости Крым сообщил и.о. министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.По его словам, данное ограничение продлится до особого распоряжения. Он также отметил, что в настоящее время ведется работа по подготовке к запуску паромной переправы. Кроме того, ожидается информация от обслуживающих организаций железнодорожной и автомобильной части Крымского моста по состоянию обеих магистралей.Также глава республиканского минтранса подчеркнул, что на железнодорожных и автовокзалах усилена работа по антитеррору, а также досмотр на автостанциях и вокзалах.ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Движение по транспортному переходу закрыто, продажи билетов на поезда остановлены. Готовится к запуску паромная переправа. По предварительной информации, пострадавших нет.По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Возбуждено уголовное дело. В Керчи развернуты штабы взаимодействия с Росгвардией и МВД. Кроме того, на трассе "Таврида" подготовлены пункты обогрева для водителей, туда завозится горячее питание и еда.
https://crimea.ria.ru/20221008/aksenov-rasskazal-kogda-zarabotayut-paromy-cherez-kerchenskiy-proliv-1124771578.html
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транспорт, крым, крымский мост
Пассажирам отмененных автобусных рейсов из Крыма вернули деньги за билеты

Автобусные рейсы на материк приостановлены, средства за билеты возвращают

13:17 08.10.2022 (обновлено: 13:18 08.10.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЖелезнодорожный вокзал
Железнодорожный вокзал - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Все автобусные рейсы между Крымом и материковой частью страны приостановлены с 7 утра субботы. Пассажирам, которые изъявили такое желание, вернули деньги за билеты. Об этом РИА Новости Крым сообщил и.о. министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.

"Все межрегиональные рейсы автобусного сообщения с материковой частью Российской Федерации по состоянию на 7 часов утра были приостановлены. Пассажиры, которые изъявили желание вернуть билеты, получили такую возможность", – сказал Лукашенко.

По его словам, данное ограничение продлится до особого распоряжения. Он также отметил, что в настоящее время ведется работа по подготовке к запуску паромной переправы. Кроме того, ожидается информация от обслуживающих организаций железнодорожной и автомобильной части Крымского моста по состоянию обеих магистралей.
Также глава республиканского минтранса подчеркнул, что на железнодорожных и автовокзалах усилена работа по антитеррору, а также досмотр на автостанциях и вокзалах.
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По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Возбуждено уголовное дело. В Керчи развернуты штабы взаимодействия с Росгвардией и МВД. Кроме того, на трассе "Таврида" подготовлены пункты обогрева для водителей, туда завозится горячее питание и еда.
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