https://crimea.ria.ru/20221008/passazhiram-otmenennykh-avtobusnykh-reysov-iz-kryma-vernuli-dengi-za-bilety-1124771748.html

Пассажирам отмененных автобусных рейсов из Крыма вернули деньги за билеты

Пассажирам отмененных автобусных рейсов из Крыма вернули деньги за билеты - РИА Новости Крым, 08.10.2022

Пассажирам отмененных автобусных рейсов из Крыма вернули деньги за билеты

Все автобусные рейсы между Крымом и материковой частью страны приостановлены с 7 утра субботы. Пассажирам, которые изъявили такое желание, вернули деньги за... РИА Новости Крым, 08.10.2022

2022-10-08T13:17

2022-10-08T13:17

2022-10-08T13:18

транспорт

крым

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Все автобусные рейсы между Крымом и материковой частью страны приостановлены с 7 утра субботы. Пассажирам, которые изъявили такое желание, вернули деньги за билеты. Об этом РИА Новости Крым сообщил и.о. министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.По его словам, данное ограничение продлится до особого распоряжения. Он также отметил, что в настоящее время ведется работа по подготовке к запуску паромной переправы. Кроме того, ожидается информация от обслуживающих организаций железнодорожной и автомобильной части Крымского моста по состоянию обеих магистралей.Также глава республиканского минтранса подчеркнул, что на железнодорожных и автовокзалах усилена работа по антитеррору, а также досмотр на автостанциях и вокзалах.ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Движение по транспортному переходу закрыто, продажи билетов на поезда остановлены. Готовится к запуску паромная переправа. По предварительной информации, пострадавших нет.По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Возбуждено уголовное дело. В Керчи развернуты штабы взаимодействия с Росгвардией и МВД. Кроме того, на трассе "Таврида" подготовлены пункты обогрева для водителей, туда завозится горячее питание и еда.

https://crimea.ria.ru/20221008/aksenov-rasskazal-kogda-zarabotayut-paromy-cherez-kerchenskiy-proliv-1124771578.html

https://crimea.ria.ru/20221008/v-rosturizme-rasskazali-o-situatsii-s-turistami-v-krymu-1124770520.html

крым

крымский мост

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

транспорт, крым, крымский мост