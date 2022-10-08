Пассажирам отмененных автобусных рейсов из Крыма вернули деньги за билеты
Автобусные рейсы на материк приостановлены, средства за билеты возвращают
13:17 08.10.2022 (обновлено: 13:18 08.10.2022)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЖелезнодорожный вокзал
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Все автобусные рейсы между Крымом и материковой частью страны приостановлены с 7 утра субботы. Пассажирам, которые изъявили такое желание, вернули деньги за билеты. Об этом РИА Новости Крым сообщил и.о. министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.
"Все межрегиональные рейсы автобусного сообщения с материковой частью Российской Федерации по состоянию на 7 часов утра были приостановлены. Пассажиры, которые изъявили желание вернуть билеты, получили такую возможность", – сказал Лукашенко.
По его словам, данное ограничение продлится до особого распоряжения. Он также отметил, что в настоящее время ведется работа по подготовке к запуску паромной переправы. Кроме того, ожидается информация от обслуживающих организаций железнодорожной и автомобильной части Крымского моста по состоянию обеих магистралей.
Также глава республиканского минтранса подчеркнул, что на железнодорожных и автовокзалах усилена работа по антитеррору, а также досмотр на автостанциях и вокзалах.
ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Движение по транспортному переходу закрыто, продажи билетов на поезда остановлены. Готовится к запуску паромная переправа. По предварительной информации, пострадавших нет.
По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Возбуждено уголовное дело. В Керчи развернуты штабы взаимодействия с Росгвардией и МВД. Кроме того, на трассе "Таврида" подготовлены пункты обогрева для водителей, туда завозится горячее питание и еда.