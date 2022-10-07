https://crimea.ria.ru/20221007/mirovye-lidery-pozdravili-putina-s-dnem-rozhdeniya-1124751922.html

Мировые лидеры поздравили Путина с днем рождения

Мировые лидеры поздравили Путина с днем рождения - РИА Новости Крым, 07.10.2022

Мировые лидеры поздравили Путина с днем рождения

Мировые лидеры поздравили президента России Владимира Путина с 70-летием. РИА Новости Крым, 07.10.2022

2022-10-07T15:40

2022-10-07T15:40

2022-10-07T15:40

владимир путин (политик)

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/10/1124534175_0:0:2999:1688_1920x0_80_0_0_169250835e5f789e8bbe1beac6112a77.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Мировые лидеры поздравили президента России Владимира Путина с 70-летием. В его адрес поступают многочисленные поздравительные послания и телеграммы от глав государств и правительств зарубежных стран, руководителей международных организаций, представителей общественно-политических кругов. Так, северокорейский лидер Ким Чен Ын отметил в поздравлении, что его личные дружеские отношения с президентом России будут играть большую роль в непрерывном укреплении и развитии дружбы между двумя странами. "Я рад тому, как беспрецедентно усиливаются взаимная поддержка и сотрудничество между двумя странами в борьбе за дальнейшее развитие традиционных корейско-российских отношений… в духе договоренностей, достигнутых в нашей первой встрече во Владивостоке в 2019 году", - написал Ким Чен Ын. Глава белорусского государства Александр Лукашенко заявил, что очень ценит открытые и доверительные отношения с президентом России. Кроме того, президента Российской Федерации поздравили по телефону первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, президент Киргизской Республики Садыр Жапаров, президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган и президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоза. Кроме поздравлений, в ходе телефонных разговоров затрагивались вопросы развития двусторонних отношений, а также актуальные международные проблемы.

https://crimea.ria.ru/20220930/dobro-pozhalovat-domoy-putin-obratilsya-k-novym-regionam-rossii-1124680169.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), политика