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Мировые лидеры поздравили Путина с днем рождения
Мировые лидеры поздравили Путина с днем рождения - РИА Новости Крым, 07.10.2022
Мировые лидеры поздравили Путина с днем рождения
Мировые лидеры поздравили президента России Владимира Путина с 70-летием. РИА Новости Крым, 07.10.2022
2022-10-07T15:40
2022-10-07T15:40
2022-10-07T15:40
владимир путин (политик)
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Мировые лидеры поздравили президента России Владимира Путина с 70-летием. В его адрес поступают многочисленные поздравительные послания и телеграммы от глав государств и правительств зарубежных стран, руководителей международных организаций, представителей общественно-политических кругов. Так, северокорейский лидер Ким Чен Ын отметил в поздравлении, что его личные дружеские отношения с президентом России будут играть большую роль в непрерывном укреплении и развитии дружбы между двумя странами. "Я рад тому, как беспрецедентно усиливаются взаимная поддержка и сотрудничество между двумя странами в борьбе за дальнейшее развитие традиционных корейско-российских отношений… в духе договоренностей, достигнутых в нашей первой встрече во Владивостоке в 2019 году", - написал Ким Чен Ын. Глава белорусского государства Александр Лукашенко заявил, что очень ценит открытые и доверительные отношения с президентом России. Кроме того, президента Российской Федерации поздравили по телефону первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, президент Киргизской Республики Садыр Жапаров, президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган и президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоза. Кроме поздравлений, в ходе телефонных разговоров затрагивались вопросы развития двусторонних отношений, а также актуальные международные проблемы.
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владимир путин (политик), политика
Мировые лидеры поздравили Путина с днем рождения
Лидеры стран поздравили Путина с днем рождения
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Мировые лидеры поздравили президента России Владимира Путина с 70-летием.
В его адрес поступают многочисленные поздравительные послания и телеграммы от глав государств и правительств зарубежных стран, руководителей международных организаций, представителей общественно-политических кругов.
Так, северокорейский лидер Ким Чен Ын отметил в поздравлении, что его личные дружеские отношения с президентом России будут играть большую роль в непрерывном укреплении и развитии дружбы между двумя странами.
"Я рад тому, как беспрецедентно усиливаются взаимная поддержка и сотрудничество между двумя странами в борьбе за дальнейшее развитие традиционных корейско-российских отношений… в духе договоренностей, достигнутых в нашей первой встрече во Владивостоке в 2019 году", - написал Ким Чен Ын.
Глава белорусского государства Александр Лукашенко заявил, что очень ценит открытые и доверительные отношения с президентом России.
"Убежден, что вместе Минск и Москва достойно ответят на глобальные вызовы и выйдут на новый уровень стратегического партнерства", - цитирует поздравление белорусского лидера его пресс-служба.
Кроме того, президента Российской Федерации поздравили по телефону первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, президент Киргизской Республики Садыр Жапаров, президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган и президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоза.
Кроме поздравлений, в ходе телефонных разговоров затрагивались вопросы развития двусторонних отношений, а также актуальные международные проблемы.