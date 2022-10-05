https://crimea.ria.ru/20221005/putin-prisvoil-kadyrovu-zvanie-general-polkovnika-1124727337.html

Путин присвоил Кадырову звание генерал-полковника

Путин присвоил Кадырову звание генерал-полковника - РИА Новости Крым, 05.10.2022

Путин присвоил Кадырову звание генерал-полковника

Президент РФ Владимир Путин присвоил главе Чеченской республики Рамзану Кадырову звание генерал-полковника внутренних войск, об этом чеченский лидер сообщил в... РИА Новости Крым, 05.10.2022

2022-10-05T16:23

2022-10-05T16:23

2022-10-05T17:31

рамзан кадыров

владимир путин (политик)

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт — РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин присвоил главе Чеченской республики Рамзану Кадырову звание генерал-полковника внутренних войск, об этом чеченский лидер сообщил в своем Telegram-канале.Кадыров подчеркнул, что присвоение звания является для него большой честью и пообещал "оправдать оказанное доверие авансом".5 октября в Чечне отмечают 204-летие столицы республики - города Грозного и День чеченской молодежи. Президент РФ передал также поздравления Чеченскому народу, к которым присоединился и Кадыров. При этом глава региона подчеркнул, что развлекательные мероприятия в праздничной программе, посвященной праздникам не предусмотрены."Творческие коллективы и артисты будут на сцене выступать исключительно с духовно-патриотическими композициями, воспевать наших героев, рассказывать о подвиге защитников Отечества", - уточнил он.

https://crimea.ria.ru/20221002/kadyrov-rasskazal-o-novoy-taktike-chechenskikh-podrazdeleniy-v-dnr-1124693929.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рамзан кадыров, владимир путин (политик), политика