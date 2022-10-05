https://crimea.ria.ru/20221005/putin-prisvoil-kadyrovu-zvanie-general-polkovnika-1124727337.html
Путин присвоил Кадырову звание генерал-полковника
Путин присвоил Кадырову звание генерал-полковника - РИА Новости Крым, 05.10.2022
Путин присвоил Кадырову звание генерал-полковника
Президент РФ Владимир Путин присвоил главе Чеченской республики Рамзану Кадырову звание генерал-полковника внутренних войск, об этом чеченский лидер сообщил в... РИА Новости Крым, 05.10.2022
2022-10-05T16:23
2022-10-05T16:23
2022-10-05T17:31
рамзан кадыров
владимир путин (политик)
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт — РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин присвоил главе Чеченской республики Рамзану Кадырову звание генерал-полковника внутренних войск, об этом чеченский лидер сообщил в своем Telegram-канале.Кадыров подчеркнул, что присвоение звания является для него большой честью и пообещал "оправдать оказанное доверие авансом".5 октября в Чечне отмечают 204-летие столицы республики - города Грозного и День чеченской молодежи. Президент РФ передал также поздравления Чеченскому народу, к которым присоединился и Кадыров. При этом глава региона подчеркнул, что развлекательные мероприятия в праздничной программе, посвященной праздникам не предусмотрены."Творческие коллективы и артисты будут на сцене выступать исключительно с духовно-патриотическими композициями, воспевать наших героев, рассказывать о подвиге защитников Отечества", - уточнил он.
https://crimea.ria.ru/20221002/kadyrov-rasskazal-o-novoy-taktike-chechenskikh-podrazdeleniy-v-dnr-1124693929.html
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рамзан кадыров, владимир путин (политик), политика
Путин присвоил Кадырову звание генерал-полковника
Главе Чечни /Рамзану Кадырову присвоено звание генерал-полковника
16:23 05.10.2022 (обновлено: 17:31 05.10.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт — РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин присвоил главе Чеченской республики Рамзану Кадырову звание генерал-полковника внутренних войск, об этом чеченский лидер сообщил в своем Telegram-канале.
"Президент России присвоил мне звание генерал-полковника. Указ вышел за номером 709. Владимир Владимирович лично сообщил мне об этом и поздравил меня", - написал глава Чечни.
Кадыров подчеркнул, что присвоение звания является для него большой честью и пообещал "оправдать оказанное доверие авансом".
5 октября в Чечне отмечают 204-летие столицы республики - города Грозного и День чеченской молодежи. Президент РФ передал также поздравления Чеченскому народу, к которым присоединился и Кадыров. При этом глава региона подчеркнул, что развлекательные мероприятия в праздничной программе, посвященной праздникам не предусмотрены.
"Творческие коллективы и артисты будут на сцене выступать исключительно с духовно-патриотическими композициями, воспевать наших героев, рассказывать о подвиге защитников Отечества", - уточнил он.