https://crimea.ria.ru/20221003/yaltintsu-grozit-do-12-let-za-posrednichestvo-v-podkupe-pravookhranitelya-1124702137.html

Ялтинцу грозит до 12 лет за посредничество в подкупе правоохранителя

Ялтинцу грозит до 12 лет за посредничество в подкупе правоохранителя - РИА Новости Крым, 03.10.2022

Ялтинцу грозит до 12 лет за посредничество в подкупе правоохранителя

44-летний житель Ялты предстанет перед судом по обвинению в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере, сообщили в главном следственном управлении РИА Новости Крым, 03.10.2022

2022-10-03T15:36

2022-10-03T15:36

2022-10-03T15:36

ск рф (следственный комитет российской федерации)

ялта

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. 44-летний житель Ялты предстанет перед судом по обвинению в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере, сообщили в главном следственном управлении СК РФ по региону.По данным следствия, в прошлом году мужчина, которого органы следствия привлекли к уголовной ответственности за коррупцию, передал обвиняемому 30 тысяч долларов США. Деньги предназначались в качестве взятки сотруднику правоохранительных органов Крыма. Правоохранитель должен был помочь в решении вопроса о сохранении в отношении мужчины меры пресечения в виде домашнего ареста и переквалификации преступных действий на менее тяжкий состав преступления.Взяткодатель уже осужден за совершенное преступление. На данный момент следствие устанавливает личность нечистого на руку правоохранителя.По ходатайству следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

https://crimea.ria.ru/20220802/chinovnik-iz-kerchi-popalsya-na-vzyatke-za-pokrovitelstvo--prigovor-suda-1124031668.html

ялта

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), ялта, закон и право