https://crimea.ria.ru/20221003/yaltintsu-grozit-do-12-let-za-posrednichestvo-v-podkupe-pravookhranitelya-1124702137.html
Ялтинцу грозит до 12 лет за посредничество в подкупе правоохранителя
Ялтинцу грозит до 12 лет за посредничество в подкупе правоохранителя - РИА Новости Крым, 03.10.2022
Ялтинцу грозит до 12 лет за посредничество в подкупе правоохранителя
44-летний житель Ялты предстанет перед судом по обвинению в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере, сообщили в главном следственном управлении РИА Новости Крым, 03.10.2022
2022-10-03T15:36
2022-10-03T15:36
2022-10-03T15:36
ск рф (следственный комитет российской федерации)
ялта
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. 44-летний житель Ялты предстанет перед судом по обвинению в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере, сообщили в главном следственном управлении СК РФ по региону.По данным следствия, в прошлом году мужчина, которого органы следствия привлекли к уголовной ответственности за коррупцию, передал обвиняемому 30 тысяч долларов США. Деньги предназначались в качестве взятки сотруднику правоохранительных органов Крыма. Правоохранитель должен был помочь в решении вопроса о сохранении в отношении мужчины меры пресечения в виде домашнего ареста и переквалификации преступных действий на менее тяжкий состав преступления.Взяткодатель уже осужден за совершенное преступление. На данный момент следствие устанавливает личность нечистого на руку правоохранителя.По ходатайству следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.
https://crimea.ria.ru/20220802/chinovnik-iz-kerchi-popalsya-na-vzyatke-za-pokrovitelstvo--prigovor-suda-1124031668.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ск рф (следственный комитет российской федерации), ялта, закон и право
Ялтинцу грозит до 12 лет за посредничество в подкупе правоохранителя
Жителю Ялты грозит до 12 лет тюрьмы за посредничество в подкупе правоохранителя
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. 44-летний житель Ялты предстанет перед судом по обвинению в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере, сообщили в главном следственном управлении СК РФ по региону.
По данным следствия, в прошлом году мужчина, которого органы следствия привлекли к уголовной ответственности за коррупцию, передал обвиняемому 30 тысяч долларов США. Деньги предназначались в качестве взятки сотруднику правоохранительных органов Крыма. Правоохранитель должен был помочь в решении вопроса о сохранении в отношении мужчины меры пресечения в виде домашнего ареста и переквалификации преступных действий на менее тяжкий состав преступления.
Взяткодатель уже осужден за совершенное преступление. На данный момент следствие устанавливает личность нечистого на руку правоохранителя.
По месту регистрации и фактического проживания обвиняемого в посредничестве прошли обыски. Силовики в ходе обысков изъяли деньги, коллекцию оружия на общую сумму свыше 1,5 млн рублей и дорогостоящий автомобиль. Также в загородном доме, оформленном на жену обвиняемого, обнаружены и изъяты незаконно приобретенные и хранящиеся огнестрельное оружие и боевые боеприпасы к нему.
По ходатайству следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.