https://crimea.ria.ru/20221003/v-rossii-podorozhaet-bolnichnyy--1124703646.html

В России "подорожает" больничный

В России "подорожает" больничный - РИА Новости Крым, 03.10.2022

В России "подорожает" больничный

Размер пособия по временной нетрудоспособности в России увеличат в 2023 году. В зависимости от страхового стажа работника сумма составит от 60 до 100% среднего... РИА Новости Крым, 03.10.2022

2022-10-03T18:20

2022-10-03T18:20

2022-10-03T18:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Размер пособия по временной нетрудоспособности в России увеличат в 2023 году. В зависимости от страхового стажа работника сумма составит от 60 до 100% среднего заработка, сообщает пресс-служба Минтруда РФ.В этом году максимальный размер такого пособия при стаже от 8 лет составляет 78,2 тысячи рублей за полный календарный месяц."Для расчета пособия учитывается заработок за два календарных года, предшествующих году наступления временной нетрудоспособности", – напомнили в министерстве.Ранее сообщалось, что в 2023 году в России проиндексируют страховые пенсии и маткапитал.

https://crimea.ria.ru/20220921/chto-vam-dolzhny-pri-sokraschenii-s-raboty--spisok-vyplat-1124572528.html

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соцзащита, российская федерация (россия, рф), общество, здоровье