https://crimea.ria.ru/20221003/v-rossii-podorozhaet-bolnichnyy--1124703646.html
В России "подорожает" больничный
В России "подорожает" больничный - РИА Новости Крым, 03.10.2022
В России "подорожает" больничный
Размер пособия по временной нетрудоспособности в России увеличат в 2023 году. В зависимости от страхового стажа работника сумма составит от 60 до 100% среднего... РИА Новости Крым, 03.10.2022
2022-10-03T18:20
2022-10-03T18:20
2022-10-03T18:20
соцзащита
российская федерация (россия, рф)
общество
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/15/1119072856_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_1444229dd5c1b572d4d4ced0b26a9051.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Размер пособия по временной нетрудоспособности в России увеличат в 2023 году. В зависимости от страхового стажа работника сумма составит от 60 до 100% среднего заработка, сообщает пресс-служба Минтруда РФ.В этом году максимальный размер такого пособия при стаже от 8 лет составляет 78,2 тысячи рублей за полный календарный месяц."Для расчета пособия учитывается заработок за два календарных года, предшествующих году наступления временной нетрудоспособности", – напомнили в министерстве.Ранее сообщалось, что в 2023 году в России проиндексируют страховые пенсии и маткапитал.
https://crimea.ria.ru/20220921/chto-vam-dolzhny-pri-sokraschenii-s-raboty--spisok-vyplat-1124572528.html
российская федерация (россия, рф)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/15/1119072856_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_8b6ba9b040b662879b186f953f2d51f8.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
соцзащита, российская федерация (россия, рф), общество, здоровье
В России "подорожает" больничный
В Минтруда РФ сообщили об индексации пособий по временной нетрудоспособности в 2023 году