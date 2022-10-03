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В России "подорожает" больничный - РИА Новости Крым, 03.10.2022
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В России "подорожает" больничный
В России "подорожает" больничный - РИА Новости Крым, 03.10.2022
В России "подорожает" больничный
Размер пособия по временной нетрудоспособности в России увеличат в 2023 году. В зависимости от страхового стажа работника сумма составит от 60 до 100% среднего... РИА Новости Крым, 03.10.2022
2022-10-03T18:20
2022-10-03T18:20
соцзащита
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Размер пособия по временной нетрудоспособности в России увеличат в 2023 году. В зависимости от страхового стажа работника сумма составит от 60 до 100% среднего заработка, сообщает пресс-служба Минтруда РФ.В этом году максимальный размер такого пособия при стаже от 8 лет составляет 78,2 тысячи рублей за полный календарный месяц."Для расчета пособия учитывается заработок за два календарных года, предшествующих году наступления временной нетрудоспособности", – напомнили в министерстве.Ранее сообщалось, что в 2023 году в России проиндексируют страховые пенсии и маткапитал.
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соцзащита, российская федерация (россия, рф), общество, здоровье
В России "подорожает" больничный

В Минтруда РФ сообщили об индексации пособий по временной нетрудоспособности в 2023 году

18:20 03.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБольничный коридор
Больничный коридор - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Размер пособия по временной нетрудоспособности в России увеличат в 2023 году. В зависимости от страхового стажа работника сумма составит от 60 до 100% среднего заработка, сообщает пресс-служба Минтруда РФ.
По данным ведомства, максимальная сумма оплаты больничного в 2023 году составит 49,9 тысяч рублей в месяц при страховом стаже работника до 5 лет; 66,5 тысяч рублей при стаже от 5 до 8 лет; 83,2 тысячи рублей в месяц при страховом стаже от 8 и более лет.
В этом году максимальный размер такого пособия при стаже от 8 лет составляет 78,2 тысячи рублей за полный календарный месяц.
"Для расчета пособия учитывается заработок за два календарных года, предшествующих году наступления временной нетрудоспособности", – напомнили в министерстве.
Ранее сообщалось, что в 2023 году в России проиндексируют страховые пенсии и маткапитал.
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