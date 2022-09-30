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Прощальный аккорд: лето уйдет из Крыма на выходных
Прощальный аккорд: лето уйдет из Крыма на выходных - РИА Новости Крым, 30.09.2022
Прощальный аккорд: лето уйдет из Крыма на выходных
В Крыму на выходных воздух прогреется до +29 градусов, однако в воскресенье днем начнутся ливни с грозами и температура начнет постепенно падать. Об этом в... РИА Новости Крым, 30.09.2022
2022-09-30T21:02
2022-09-30T21:02
2022-09-30T21:01
крым
погода в крыму
крымская погода
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
радио "спутник в крыму"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В Крыму на выходных воздух прогреется до +29 градусов, однако в воскресенье днем начнутся ливни с грозами и температура начнет постепенно падать. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Однако уже в воскресенье на смену солнцу придут дожди. Днем с северо-запада начнет наступать холодный фронт и температура воздуха понизится.И в воскресенье лето закончится - уже с понедельника на полуостров придет настоящая осень. В дневные часы воздух будет прогреваться максимум до 20 градусов, заключил специалист ФОБОС.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крым, погода в крыму, крымская погода, центр погоды "фобос", евгений тишковец
Прощальный аккорд: лето уйдет из Крыма на выходных
ФОБОС: в Крыму на выходных до +29 градусов, в воскресенье пойдут дожди
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В Крыму на выходных воздух прогреется до +29 градусов, однако в воскресенье днем начнутся ливни с грозами и температура начнет постепенно падать. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
"В субботу в Крыму будет солнечно, никаких осадков. В темное время суток +13…18, днем +24…29 градусов. Ветер юго-западный 1-6 м/с. То есть это идеальная летняя погода, и это при том, что температура морской воды еще держится около 20 градусов, что дает возможность искупаться", - рассказал Тишковец.
Однако уже в воскресенье на смену солнцу придут дожди. Днем с северо-запада начнет наступать холодный фронт и температура воздуха понизится.
"В ночные часы ожидается +14…19 градусов, а в дневные часы подступит холодный фронт, который будет сопровождаться грядой мощных кучево-дождевых облаков, канонадой гроз и ливневыми дождями. Это, естественно, собьет температуру до +21…26 градусов", - добавил он.
И в воскресенье лето закончится - уже с понедельника на полуостров придет настоящая осень. В дневные часы воздух будет прогреваться максимум до 20 градусов, заключил специалист ФОБОС.