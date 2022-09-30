https://crimea.ria.ru/20220930/proschalnyy-akkord-leto-uydet-iz-kryma-na-vykhodnykh-1124675842.html

Прощальный аккорд: лето уйдет из Крыма на выходных

Прощальный аккорд: лето уйдет из Крыма на выходных - РИА Новости Крым, 30.09.2022

Прощальный аккорд: лето уйдет из Крыма на выходных

В Крыму на выходных воздух прогреется до +29 градусов, однако в воскресенье днем начнутся ливни с грозами и температура начнет постепенно падать. Об этом в... РИА Новости Крым, 30.09.2022

2022-09-30T21:02

2022-09-30T21:02

2022-09-30T21:01

крым

погода в крыму

крымская погода

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

радио "спутник в крыму"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В Крыму на выходных воздух прогреется до +29 градусов, однако в воскресенье днем начнутся ливни с грозами и температура начнет постепенно падать. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Однако уже в воскресенье на смену солнцу придут дожди. Днем с северо-запада начнет наступать холодный фронт и температура воздуха понизится.И в воскресенье лето закончится - уже с понедельника на полуостров придет настоящая осень. В дневные часы воздух будет прогреваться максимум до 20 градусов, заключил специалист ФОБОС.

крым

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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