https://crimea.ria.ru/20220929/rossiyskie-istrebiteli-sbili-ukrainskie-mig-29-i-su-24-1124663415.html
Российские истребители сбили украинские МиГ-29 и Су-24
Российские истребители сбили украинские МиГ-29 и Су-24 - РИА Новости Крым, 29.09.2022
Российские истребители сбили украинские МиГ-29 и Су-24
Российские истребители уничтожили украинские Миг-29 и Су-24. Об этом в четверг сообщили в Министерстве обороны России. РИА Новости Крым, 29.09.2022
2022-09-29T14:05
2022-09-29T14:05
2022-09-29T14:06
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/0c/1124478220_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3ef8b251baf31d24346214882064398f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Российские истребители уничтожили украинские Миг-29 и Су-24. Об этом в четверг сообщили в Министерстве обороны России.Кроме того, средствами противовоздушной обороны поражены восемь беспилотных летательных аппаратов, уничтожены в воздухе семнадцать снарядов американских реактивных систем залпового огня HIMARS и одна противорадиолокационная ракета HARM производства США.В районе населенного пункта Владимировка Николаевской области уничтожена радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса "С-300", добавили в оборонном ведомстве.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 307 самолетов, 155 вертолетов, 2107 беспилотных летательных аппаратов, 377 зенитных ракетных комплексов, 5147 танков и других боевых бронированных машин, 855 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3439 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5973 единицы специальной военной автомобильной техники.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/0c/1124478220_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e5d25a37338056733e1b020a5cb76056.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины)
Российские истребители сбили украинские МиГ-29 и Су-24
Украинские истребители сбиты летчиками российской авиации — МО
14:05 29.09.2022 (обновлено: 14:06 29.09.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Российские истребители уничтожили украинские Миг-29 и Су-24. Об этом в четверг сообщили в Министерстве обороны России.
"Истребительной авиацией ВКС России сбиты в воздухе: МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Курахово Донецкой Народной Республики и украинский Су-24 в районе населенного пункта Калуга Николаевской области", — говорится в сообщении.
Кроме того, средствами противовоздушной обороны поражены восемь беспилотных летательных аппаратов, уничтожены в воздухе семнадцать снарядов американских реактивных систем залпового огня HIMARS и одна противорадиолокационная ракета HARM производства США.
В районе населенного пункта Владимировка Николаевской области уничтожена радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса "С-300", добавили в оборонном ведомстве.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 307 самолетов, 155 вертолетов, 2107 беспилотных летательных аппаратов, 377 зенитных ракетных комплексов, 5147 танков и других боевых бронированных машин, 855 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3439 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5973 единицы специальной военной автомобильной техники.