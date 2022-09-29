https://crimea.ria.ru/20220929/rossiyskie-istrebiteli-sbili-ukrainskie-mig-29-i-su-24-1124663415.html

Российские истребители сбили украинские МиГ-29 и Су-24

Российские истребители сбили украинские МиГ-29 и Су-24 - РИА Новости Крым, 29.09.2022

Российские истребители сбили украинские МиГ-29 и Су-24

Российские истребители уничтожили украинские Миг-29 и Су-24. Об этом в четверг сообщили в Министерстве обороны России. РИА Новости Крым, 29.09.2022

2022-09-29T14:05

2022-09-29T14:05

2022-09-29T14:06

министерство обороны рф

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Российские истребители уничтожили украинские Миг-29 и Су-24. Об этом в четверг сообщили в Министерстве обороны России.Кроме того, средствами противовоздушной обороны поражены восемь беспилотных летательных аппаратов, уничтожены в воздухе семнадцать снарядов американских реактивных систем залпового огня HIMARS и одна противорадиолокационная ракета HARM производства США.В районе населенного пункта Владимировка Николаевской области уничтожена радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса "С-300", добавили в оборонном ведомстве.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 307 самолетов, 155 вертолетов, 2107 беспилотных летательных аппаратов, 377 зенитных ракетных комплексов, 5147 танков и других боевых бронированных машин, 855 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3439 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5973 единицы специальной военной автомобильной техники.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины)