https://crimea.ria.ru/20220929/nazvana-prichina-smerti-elizavety-ii-1124665852.html

Названа причина смерти Елизаветы II

Названа причина смерти Елизаветы II - РИА Новости Крым, 29.09.2022

Названа причина смерти Елизаветы II

Причиной смерти королевы Великобритании Елизаветы II стал преклонный возраст. Это следует из свидетельства о смерти, опубликованного управлением документов... РИА Новости Крым, 29.09.2022

2022-09-29T17:11

2022-09-29T17:11

2022-09-29T17:11

великобритания

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Причиной смерти королевы Великобритании Елизаветы II стал преклонный возраст. Это следует из свидетельства о смерти, опубликованного управлением документов Шотландии, сообщает РИА Новости.Согласно документу, Елизавета II умерла из-за "преклонного возраста".Королева Великобритании скончалась в возрасте 96 лет 8 сентября в 15.10 по местному времени (17.10 мск).Она правила страной более 70 лет. Королем стал ее сын, принц Чарльз, взяв имя Карл III, а его супруга Камилла получила статус королевы-консорта.Ранее сообщалось, что аэропорт популярного курорта во Франции переименуют в честь Елизаветы II.

https://crimea.ria.ru/20220916/aeroport-populyarnogo-kurorta-frantsii-pereimenuyut-v-chest-elizavety-ii-1124532098.html

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