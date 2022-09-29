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Банк "Россия" защитит ваши личные финансы с помощью золота - РИА Новости Крым, 29.09.2022
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Банк "Россия" защитит ваши личные финансы с помощью золота
Банк "Россия" защитит ваши личные финансы с помощью золота - РИА Новости Крым, 29.09.2022
Банк "Россия" защитит ваши личные финансы с помощью золота
Как сохранить заработанные деньги, когда все привычные инструменты более не внушают доверия? Вклады в валюте не приносят прибыли, да и говорить об их надежности РИА Новости Крым, 29.09.2022
2022-09-29T10:00
2022-09-29T10:00
экономика
банк "россия"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Как сохранить заработанные деньги, когда все привычные инструменты более не внушают доверия? Вклады в валюте не приносят прибыли, да и говорить об их надежности едва ли приходится, покупка недвижимости с целью сдачи в аренду также стремительно теряет рентабельность. Что же остается? Ответить на этот вопрос нам помогли специалисты банка "Россия".До недавнего времени многие россияне предпочитали хранить накопления в долларах и евро. Этот способ, хоть и не приносил значительных дивидендов, но был прост и понятен, отмечают эксперты. Считалось, что валюта менее подвержена инфляционным процессам, а также отличается более стабильным, по сравнению с рублем, курсом. Теперь это в прошлом.Нестандартная ситуация и классическое решение"В США и странах еврозоны инфляция достигла рекордных значений. Максимальных за несколько десятилетий. Доллар и евро стремительно теряют покупательную способность. При таком сценарии говорить о стабильности курсов уже не приходится", – отмечают эксперт банка "Россия".Национальная валюта России, напротив, с апреля показывает высокую стабильность. Что говорит об устойчивости национальной экономики и способности противостоять санкционному давлению со стороны стран Запада. С этим финансисты связывают значительно возросшие объемы рублевых депозитов.Однако специалисты в сфере инвестиций не рекомендуют складывать "все яйца в одну корзину". Инвест пакет необходимо дифференцировать, чтобы максимально снизить риски потери накопленных денег.Чем выгодны инвестиции в золотоПо инициативе Центробанка России, покупка золотых слитков в банках для физлиц была освобождена от налога на добавленную стоимость в размере 20%. Кроме того, инвестиции в драгоценный металл показывают стабильный рост в долгосрочной перспективе.Продажу золотых слитков для частных клиентов на территории Крыма недавно открыл Симферопольский филиал банка "Россия". Исчерпывающая информация о наличии слитков и котировках размещена на сайте организации в разделе "Драгоценные металлы и монеты".Кроме того, банк "Россия" предлагает своим клиентам памятные и инвестиционные монеты из золота и серебра, выпущенные Центробанком. Это еще один надежный инструмент сохранения и приумножения денежных средств, отмечают специалисты в сфере инвестиций. Такие монеты, кроме инвестиционного инструмента, могут стать удачным подарком, памятным сувениром и предметом коллекционирования.Обезличенный металлический счетЕще один доступный инвестиционный инструмент – обезличенный металлический счет (ОМС)."Это аналог обычного рублевого счета, на который Банк вместо денег зачисляет выбранный клиентом драгоценный металл в граммах по стоимости, рассчитанной на основе текущих мировых цен на драгоценные металлы", – поясняют сотрудники банка. ОМС можно открыть не только в золоте, но также серебре, платине и палладии.Этот инвестиционный инструмент позволяет покупать и продавать металл в любой момент по желанию клиента. Кроме того, доступны переводы средств с одного металлического счета на другой внутри финансовой организации.Открытие обезличенного металлического счета – это аналог покупки драгоценного металла, с тем преимуществом, что клиенту не приходится физически хранить его, сертифицировать и транспортировать. Для открытия металлического счета клиенту необходим только паспорт и наличие текущего счета в Банке в рублях РФ.Адрес Банка "РОССИЯ" в Симферополе: пр. Кирова, д. 36Телефон: +7 (3652) 549-601Реклама. www.abr.ru АО "АБ "РОССИЯ". Генеральная лицензия Банка России № 328 от 01.09.2016 г.* РекламаID 2z7yR8HqZiVbsUm
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5
4.7
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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экономика, банк "россия"
Банк "Россия" защитит ваши личные финансы с помощью золота

Эксперты указали самые надежные способы сохранения накоплений

10:00 29.09.2022
 
© © Fotolia / thodonalСлиток золота, монеты и банкноты евро
Слиток золота, монеты и банкноты евро
© © Fotolia / thodonal
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Как сохранить заработанные деньги, когда все привычные инструменты более не внушают доверия? Вклады в валюте не приносят прибыли, да и говорить об их надежности едва ли приходится, покупка недвижимости с целью сдачи в аренду также стремительно теряет рентабельность. Что же остается? Ответить на этот вопрос нам помогли специалисты банка "Россия".
До недавнего времени многие россияне предпочитали хранить накопления в долларах и евро. Этот способ, хоть и не приносил значительных дивидендов, но был прост и понятен, отмечают эксперты. Считалось, что валюта менее подвержена инфляционным процессам, а также отличается более стабильным, по сравнению с рублем, курсом. Теперь это в прошлом.
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Россиянам советуют инвестировать в золото, чтобы сберечь накопления
Нестандартная ситуация и классическое решение
"В США и странах еврозоны инфляция достигла рекордных значений. Максимальных за несколько десятилетий. Доллар и евро стремительно теряют покупательную способность. При таком сценарии говорить о стабильности курсов уже не приходится", – отмечают эксперт банка "Россия".
Национальная валюта России, напротив, с апреля показывает высокую стабильность. Что говорит об устойчивости национальной экономики и способности противостоять санкционному давлению со стороны стран Запада. С этим финансисты связывают значительно возросшие объемы рублевых депозитов.
Однако специалисты в сфере инвестиций не рекомендуют складывать "все яйца в одну корзину". Инвест пакет необходимо дифференцировать, чтобы максимально снизить риски потери накопленных денег.
"Учитывая общую нестабильность экономических процессов, желательно инвестировать в так называемые "тихие гавани" – активы, которые наименее подвержены обесцениванию. К таким во все времена относились драгметаллы, более всего - золото", – подчеркивают они.
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Чем выгодны инвестиции в золото
По инициативе Центробанка России, покупка золотых слитков в банках для физлиц была освобождена от налога на добавленную стоимость в размере 20%. Кроме того, инвестиции в драгоценный металл показывают стабильный рост в долгосрочной перспективе.
Продажу золотых слитков для частных клиентов на территории Крыма недавно открыл Симферопольский филиал банка "Россия". Исчерпывающая информация о наличии слитков и котировках размещена на сайте организации в разделе "Драгоценные металлы и монеты".
Кроме того, банк "Россия" предлагает своим клиентам памятные и инвестиционные монеты из золота и серебра, выпущенные Центробанком. Это еще один надежный инструмент сохранения и приумножения денежных средств, отмечают специалисты в сфере инвестиций. Такие монеты, кроме инвестиционного инструмента, могут стать удачным подарком, памятным сувениром и предметом коллекционирования.
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Обезличенный металлический счет
Еще один доступный инвестиционный инструмент – обезличенный металлический счет (ОМС).
"Это аналог обычного рублевого счета, на который Банк вместо денег зачисляет выбранный клиентом драгоценный металл в граммах по стоимости, рассчитанной на основе текущих мировых цен на драгоценные металлы", – поясняют сотрудники банка. ОМС можно открыть не только в золоте, но также серебре, платине и палладии.
Этот инвестиционный инструмент позволяет покупать и продавать металл в любой момент по желанию клиента. Кроме того, доступны переводы средств с одного металлического счета на другой внутри финансовой организации.
Открытие обезличенного металлического счета – это аналог покупки драгоценного металла, с тем преимуществом, что клиенту не приходится физически хранить его, сертифицировать и транспортировать. Для открытия металлического счета клиенту необходим только паспорт и наличие текущего счета в Банке в рублях РФ.
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