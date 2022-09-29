https://crimea.ria.ru/20220929/bank-rossiya-zaschitit-vashi-lichnye-finansy-s-pomoschyu-zolota-1124657133.html

Банк "Россия" защитит ваши личные финансы с помощью золота

Банк "Россия" защитит ваши личные финансы с помощью золота - РИА Новости Крым, 29.09.2022

Банк "Россия" защитит ваши личные финансы с помощью золота

Как сохранить заработанные деньги, когда все привычные инструменты более не внушают доверия? Вклады в валюте не приносят прибыли, да и говорить об их надежности РИА Новости Крым, 29.09.2022

2022-09-29T10:00

2022-09-29T10:00

2022-09-29T10:00

экономика

банк "россия"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111392/56/1113925651_0:51:966:594_1920x0_80_0_0_204c29c50c24da8654c91a5bb41b72d2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Как сохранить заработанные деньги, когда все привычные инструменты более не внушают доверия? Вклады в валюте не приносят прибыли, да и говорить об их надежности едва ли приходится, покупка недвижимости с целью сдачи в аренду также стремительно теряет рентабельность. Что же остается? Ответить на этот вопрос нам помогли специалисты банка "Россия".До недавнего времени многие россияне предпочитали хранить накопления в долларах и евро. Этот способ, хоть и не приносил значительных дивидендов, но был прост и понятен, отмечают эксперты. Считалось, что валюта менее подвержена инфляционным процессам, а также отличается более стабильным, по сравнению с рублем, курсом. Теперь это в прошлом.Нестандартная ситуация и классическое решение"В США и странах еврозоны инфляция достигла рекордных значений. Максимальных за несколько десятилетий. Доллар и евро стремительно теряют покупательную способность. При таком сценарии говорить о стабильности курсов уже не приходится", – отмечают эксперт банка "Россия".Национальная валюта России, напротив, с апреля показывает высокую стабильность. Что говорит об устойчивости национальной экономики и способности противостоять санкционному давлению со стороны стран Запада. С этим финансисты связывают значительно возросшие объемы рублевых депозитов.Однако специалисты в сфере инвестиций не рекомендуют складывать "все яйца в одну корзину". Инвест пакет необходимо дифференцировать, чтобы максимально снизить риски потери накопленных денег.Чем выгодны инвестиции в золотоПо инициативе Центробанка России, покупка золотых слитков в банках для физлиц была освобождена от налога на добавленную стоимость в размере 20%. Кроме того, инвестиции в драгоценный металл показывают стабильный рост в долгосрочной перспективе.Продажу золотых слитков для частных клиентов на территории Крыма недавно открыл Симферопольский филиал банка "Россия". Исчерпывающая информация о наличии слитков и котировках размещена на сайте организации в разделе "Драгоценные металлы и монеты".Кроме того, банк "Россия" предлагает своим клиентам памятные и инвестиционные монеты из золота и серебра, выпущенные Центробанком. Это еще один надежный инструмент сохранения и приумножения денежных средств, отмечают специалисты в сфере инвестиций. Такие монеты, кроме инвестиционного инструмента, могут стать удачным подарком, памятным сувениром и предметом коллекционирования.Обезличенный металлический счетЕще один доступный инвестиционный инструмент – обезличенный металлический счет (ОМС)."Это аналог обычного рублевого счета, на который Банк вместо денег зачисляет выбранный клиентом драгоценный металл в граммах по стоимости, рассчитанной на основе текущих мировых цен на драгоценные металлы", – поясняют сотрудники банка. ОМС можно открыть не только в золоте, но также серебре, платине и палладии.Этот инвестиционный инструмент позволяет покупать и продавать металл в любой момент по желанию клиента. Кроме того, доступны переводы средств с одного металлического счета на другой внутри финансовой организации.Открытие обезличенного металлического счета – это аналог покупки драгоценного металла, с тем преимуществом, что клиенту не приходится физически хранить его, сертифицировать и транспортировать. Для открытия металлического счета клиенту необходим только паспорт и наличие текущего счета в Банке в рублях РФ.Адрес Банка "РОССИЯ" в Симферополе: пр. Кирова, д. 36Телефон: +7 (3652) 549-601Реклама. www.abr.ru АО "АБ "РОССИЯ". Генеральная лицензия Банка России № 328 от 01.09.2016 г.* РекламаID 2z7yR8HqZiVbsUm

https://crimea.ria.ru/20220425/rossiyanam-sovetuyut-investirovat-v-zoloto-chtoby-sberech-nakopleniya-1123039096.html

https://crimea.ria.ru/20220309/depozity-valyuta-dragmetally-kak-segodnya-mozhno-sokhranit-dengi-1122612451.html

https://crimea.ria.ru/20220713/tsb-rossii-vypustil-novuyu-serebryanuyu-monetu-serii-kosmos-1123832153.html

https://crimea.ria.ru/20220309/grazhdan-osvobodili-ot-nds-pri-pokupke-zolotykh-slitkov-1122616041.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, банк "россия"