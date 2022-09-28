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Четыре села Бахчисарайского района на день отключат от водоснабжения
Четыре села Бахчисарайского района на день отключат от водоснабжения - РИА Новости Крым, 28.09.2022
Четыре села Бахчисарайского района на день отключат от водоснабжения
в четырех селах Бахчисарайского района целый день не будет воды. Об этом сообщает пресс-служба "Воды Крыма". РИА Новости Крым, 28.09.2022
2022-09-28T19:13
2022-09-28T19:13
2022-09-28T19:13
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бахчисарай
вода в крыму
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. В четверг в четырех селах Бахчисарайского района целый день не будет воды. Об этом сообщает пресс-служба "Воды Крыма".Уточняется, что отключение связано с аварийно-восстановительными работами на сетях холодного водоснабжения в селе Малиновка.Местным жителям рекомендуют сделать запас воды для необходимых нужд. Информация о подвозе питьевой воды в эти населенные пункты будет размещена дополнительно.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, бахчисарай, вода в крыму, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
Четыре села Бахчисарайского района на день отключат от водоснабжения
Жители четырех сел Бахчисарайского района в четверг останутся без воды из-за ремонтов