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Четыре села Бахчисарайского района на день отключат от водоснабжения - РИА Новости Крым, 28.09.2022
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Четыре села Бахчисарайского района на день отключат от водоснабжения
Четыре села Бахчисарайского района на день отключат от водоснабжения - РИА Новости Крым, 28.09.2022
Четыре села Бахчисарайского района на день отключат от водоснабжения
в четырех селах Бахчисарайского района целый день не будет воды. Об этом сообщает пресс-служба "Воды Крыма". РИА Новости Крым, 28.09.2022
2022-09-28T19:13
2022-09-28T19:13
крым
бахчисарай
вода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. В четверг в четырех селах Бахчисарайского района целый день не будет воды. Об этом сообщает пресс-служба "Воды Крыма".Уточняется, что отключение связано с аварийно-восстановительными работами на сетях холодного водоснабжения в селе Малиновка.Местным жителям рекомендуют сделать запас воды для необходимых нужд. Информация о подвозе питьевой воды в эти населенные пункты будет размещена дополнительно.
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РИА Новости Крым
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4.7
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крым, бахчисарай, вода в крыму, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
Четыре села Бахчисарайского района на день отключат от водоснабжения

Жители четырех сел Бахчисарайского района в четверг останутся без воды из-за ремонтов

19:13 28.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрасноперекопск очередь за питьевой водой
Красноперекопск очередь за питьевой водой - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. В четверг в четырех селах Бахчисарайского района целый день не будет воды. Об этом сообщает пресс-служба "Воды Крыма".
"С 9 утра до 22 часов вечера будет ограничено водоснабжение сел Партизанское, Каштановое, Кизиловое и Малиновка", – говорится в сообщении.
Уточняется, что отключение связано с аварийно-восстановительными работами на сетях холодного водоснабжения в селе Малиновка.
Местным жителям рекомендуют сделать запас воды для необходимых нужд. Информация о подвозе питьевой воды в эти населенные пункты будет размещена дополнительно.
 
КрымБахчисарайВода в КрымуЖилищно-коммунальное хозяйство Крыма и Севастополя
 
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