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Четыре села Бахчисарайского района на день отключат от водоснабжения

Четыре села Бахчисарайского района на день отключат от водоснабжения - РИА Новости Крым, 28.09.2022

Четыре села Бахчисарайского района на день отключат от водоснабжения

в четырех селах Бахчисарайского района целый день не будет воды. Об этом сообщает пресс-служба "Воды Крыма". РИА Новости Крым, 28.09.2022

2022-09-28T19:13

2022-09-28T19:13

2022-09-28T19:13

крым

бахчисарай

вода в крыму

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. В четверг в четырех селах Бахчисарайского района целый день не будет воды. Об этом сообщает пресс-служба "Воды Крыма".Уточняется, что отключение связано с аварийно-восстановительными работами на сетях холодного водоснабжения в селе Малиновка.Местным жителям рекомендуют сделать запас воды для необходимых нужд. Информация о подвозе питьевой воды в эти населенные пункты будет размещена дополнительно.

крым

бахчисарай

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2022

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крым, бахчисарай, вода в крыму, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя