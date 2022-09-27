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Житель Армянская ударил полицейского за попытку помочь - РИА Новости Крым, 27.09.2022
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Житель Армянская ударил полицейского за попытку помочь
Житель Армянская ударил полицейского за попытку помочь - РИА Новости Крым, 27.09.2022
Житель Армянская ударил полицейского за попытку помочь
Житель Армянска с разбитым лицом ударил полицейского, который вместе с коллегой подошел предложить помощь. Как сообщает пресс-служба прокуратура РК, за это... РИА Новости Крым, 27.09.2022
2022-09-27T12:22
2022-09-27T12:22
происшествия
армянск
крым
прокуратура республики крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Житель Армянска с разбитым лицом ударил полицейского, который вместе с коллегой подошел предложить помощь. Как сообщает пресс-служба прокуратура РК, за это мужчина понесет наказание.По данным пресс-службы, происшествие случилось 8 июня, правоохранители находились при исполнении своих служебных обязанностей и увидели в одном из дворов города на скамейке мужчину с разбитым лицом:За применение неопасного для жизни насилия в отношении представителя власти при исполнении должностных обязанностей, по решению суда мужчина получил наказание в виде штрафа .
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происшествия, армянск, крым, прокуратура республики крым
Житель Армянская ударил полицейского за попытку помочь

В Армянске полицейские хотели помощь мужчине с разбитым лицом и столкнулись с агрессией

12:22 27.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичКриминал
Криминал - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Житель Армянска с разбитым лицом ударил полицейского, который вместе с коллегой подошел предложить помощь. Как сообщает пресс-служба прокуратура РК, за это мужчина понесет наказание.
По данным пресс-службы, происшествие случилось 8 июня, правоохранители находились при исполнении своих служебных обязанностей и увидели в одном из дворов города на скамейке мужчину с разбитым лицом:
"Для оказания ему первой помощи и выявления факта совершения в отношении последнего преступления, правоохранители подошли к мужчине. Подсудимый, будучи недовольным действиями работника правоохранительных органов, нанес удар кулаком в область лица одному из сотрудников полиции", - уточнили в прокуратуре детали инцидента.
За применение неопасного для жизни насилия в отношении представителя власти при исполнении должностных обязанностей, по решению суда мужчина получил наказание в виде штрафа .
 
ПроисшествияАрмянскКрымПрокуратура Республики Крым
 
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