https://crimea.ria.ru/20220927/zhitel-armyanskaya-udaril-politseyskogo-za-popytku-pomoch-1124638404.html

Житель Армянская ударил полицейского за попытку помочь

Житель Армянская ударил полицейского за попытку помочь - РИА Новости Крым, 27.09.2022

Житель Армянская ударил полицейского за попытку помочь

Житель Армянска с разбитым лицом ударил полицейского, который вместе с коллегой подошел предложить помощь. Как сообщает пресс-служба прокуратура РК, за это... РИА Новости Крым, 27.09.2022

2022-09-27T12:22

2022-09-27T12:22

2022-09-27T12:22

происшествия

армянск

крым

прокуратура республики крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Житель Армянска с разбитым лицом ударил полицейского, который вместе с коллегой подошел предложить помощь. Как сообщает пресс-служба прокуратура РК, за это мужчина понесет наказание.По данным пресс-службы, происшествие случилось 8 июня, правоохранители находились при исполнении своих служебных обязанностей и увидели в одном из дворов города на скамейке мужчину с разбитым лицом:За применение неопасного для жизни насилия в отношении представителя власти при исполнении должностных обязанностей, по решению суда мужчина получил наказание в виде штрафа .

армянск

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, армянск, крым, прокуратура республики крым