https://crimea.ria.ru/20220927/zhitel-armyanskaya-udaril-politseyskogo-za-popytku-pomoch-1124638404.html
Житель Армянская ударил полицейского за попытку помочь
Житель Армянская ударил полицейского за попытку помочь - РИА Новости Крым, 27.09.2022
Житель Армянская ударил полицейского за попытку помочь
Житель Армянска с разбитым лицом ударил полицейского, который вместе с коллегой подошел предложить помощь. Как сообщает пресс-служба прокуратура РК, за это... РИА Новости Крым, 27.09.2022
2022-09-27T12:22
2022-09-27T12:22
2022-09-27T12:22
происшествия
армянск
крым
прокуратура республики крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/01/1121296861_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_97f5f6ef956efd8d6e390384b90f6a27.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Житель Армянска с разбитым лицом ударил полицейского, который вместе с коллегой подошел предложить помощь. Как сообщает пресс-служба прокуратура РК, за это мужчина понесет наказание.По данным пресс-службы, происшествие случилось 8 июня, правоохранители находились при исполнении своих служебных обязанностей и увидели в одном из дворов города на скамейке мужчину с разбитым лицом:За применение неопасного для жизни насилия в отношении представителя власти при исполнении должностных обязанностей, по решению суда мужчина получил наказание в виде штрафа .
армянск
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/01/1121296861_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_9abbd66301cf06f9579a101c1c748179.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, армянск, крым, прокуратура республики крым
Житель Армянская ударил полицейского за попытку помочь
В Армянске полицейские хотели помощь мужчине с разбитым лицом и столкнулись с агрессией
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Житель Армянска с разбитым лицом ударил полицейского, который вместе с коллегой подошел предложить помощь. Как сообщает пресс-служба прокуратура РК, за это мужчина понесет наказание.
По данным пресс-службы, происшествие случилось 8 июня, правоохранители находились при исполнении своих служебных обязанностей и увидели в одном из дворов города на скамейке мужчину с разбитым лицом:
"Для оказания ему первой помощи и выявления факта совершения в отношении последнего преступления, правоохранители подошли к мужчине. Подсудимый, будучи недовольным действиями работника правоохранительных органов, нанес удар кулаком в область лица одному из сотрудников полиции", - уточнили в прокуратуре детали инцидента.
За применение неопасного для жизни насилия в отношении представителя власти при исполнении должностных обязанностей, по решению суда мужчина получил наказание в виде штрафа .