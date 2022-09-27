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В Крыму с начала года отдохнули более 5 млн туристов
В Крыму с начала года отдохнули более 5 млн туристов - РИА Новости Крым, 27.09.2022
В Крыму с начала года отдохнули более 5 млн туристов
Более пяти миллионов туристов отдохнули в Крыму с начала года. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 27.09.2022
2022-09-27T09:31
2022-09-27T09:31
2022-09-27T09:31
туризм
туризм в крыму
крым
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Более пяти миллионов туристов отдохнули в Крыму с начала года. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.В Крыму продолжается работа по модернизации инфраструктуры туризма, наращиванию номерного фонда, реализуются крупные инвестиционные проекты, добавил Аксенов."В XIX веке Крым называли "Русской Ривьерой", в ХХ – "всесоюзной здравницей". От нас зависит, как его будут называть в XXI столетии. Наша стратегическая задача – превращение полуострова в круглогодичный курорт мирового уровня. Уверен, мы ее решим", - подчеркнул он.Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что спрос на летний отдых в Крыму снизился на 19% в сравнении с 2021 годом. Вместе с тем полуостров попал в топ-10 направлений для поездок по туристическому кешбэку осенью, только за первые дни действия программой воспользовались порядка 100 тысяч россиян.
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РИА Новости Крым
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туризм в крыму, крым, сергей аксенов
В Крыму с начала года отдохнули более 5 млн туристов
Глава Крыма Аксенов сообщил, что с начала года в регионе отдохнули более 5,26 млн туристов
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Более пяти миллионов туристов отдохнули в Крыму с начала года. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
"В этом году турпоток меньше, чем в прошлом, в связи с ограничением авиационного сообщения. Тем не менее, с января по август наш регион посетило более 5,26 миллиона отдыхающих", - написал он.
В Крыму продолжается работа по модернизации инфраструктуры туризма, наращиванию номерного фонда, реализуются крупные инвестиционные проекты, добавил Аксенов.
"В XIX веке Крым называли "Русской Ривьерой", в ХХ – "всесоюзной здравницей". От нас зависит, как его будут называть в XXI столетии. Наша стратегическая задача – превращение полуострова в круглогодичный курорт мирового уровня. Уверен, мы ее решим", - подчеркнул он.
Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила
, что спрос на летний отдых в Крыму снизился на 19% в сравнении с 2021 годом. Вместе с тем полуостров попал в топ-10 направлений для поездок по туристическому кешбэку осенью, только за первые дни действия программой воспользовались порядка 100 тысяч россиян.