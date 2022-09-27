https://crimea.ria.ru/20220927/tochka-u-i-snaryady-himars-sbity-nad-kharkovskoy-oblastyu-1124639575.html

"Точка-У" и снаряды HIMARS сбиты над Харьковской областью

"Точка-У" и снаряды HIMARS сбиты над Харьковской областью - РИА Новости Крым, 27.09.2022

"Точка-У" и снаряды HIMARS сбиты над Харьковской областью

Ракета "Точка-У" и снаряды HIMARS сбиты над Харьковской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.09.2022

2022-09-27T13:39

2022-09-27T13:39

2022-09-27T13:39

министерство обороны рф

специальная военная операция рф на украине

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/09/1123178344_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_ae2647eaaa0d8af2c19fe134758bbad8.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Ракета "Точка-У" и снаряды HIMARS сбиты над Харьковской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Всего с начала проведения специальной военной операции российскими войсками уничтожено 304 самолета, 155 вертолетов, 2094 беспилотных летательных аппарата, 377 зенитных ракетных комплексов, 5118 танков и другая боевая техника и вооружение.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. В регионах с 23 по 27 сентября проходят референдумы по вопросу вхождения в состав РФ. Из российского бюджета выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.

https://crimea.ria.ru/20220927/vs-rf-unichtozhili-stantsiyu-upravleniya-bpla-bayraktar-i-sbili-dva-mig-29-1124639298.html

https://crimea.ria.ru/20220927/vsk-rossii-unichtozhili-okolo-sta-boevikov-ukrainskogo-spetsnaza-gepard-1124639150.html

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, украина