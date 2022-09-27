https://crimea.ria.ru/20220927/tochka-u-i-snaryady-himars-sbity-nad-kharkovskoy-oblastyu-1124639575.html
"Точка-У" и снаряды HIMARS сбиты над Харьковской областью
"Точка-У" и снаряды HIMARS сбиты над Харьковской областью - РИА Новости Крым, 27.09.2022
"Точка-У" и снаряды HIMARS сбиты над Харьковской областью
Ракета "Точка-У" и снаряды HIMARS сбиты над Харьковской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.09.2022
2022-09-27T13:39
2022-09-27T13:39
2022-09-27T13:39
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Ракета "Точка-У" и снаряды HIMARS сбиты над Харьковской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Всего с начала проведения специальной военной операции российскими войсками уничтожено 304 самолета, 155 вертолетов, 2094 беспилотных летательных аппарата, 377 зенитных ракетных комплексов, 5118 танков и другая боевая техника и вооружение.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. В регионах с 23 по 27 сентября проходят референдумы по вопросу вхождения в состав РФ. Из российского бюджета выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220927/vs-rf-unichtozhili-stantsiyu-upravleniya-bpla-bayraktar-i-sbili-dva-mig-29-1124639298.html
https://crimea.ria.ru/20220927/vsk-rossii-unichtozhili-okolo-sta-boevikov-ukrainskogo-spetsnaza-gepard-1124639150.html
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, украина
"Точка-У" и снаряды HIMARS сбиты над Харьковской областью
Минобороны: "Точка-У" и снаряды HIMARS сбиты над Харьковской областью
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Ракета "Точка-У" и снаряды HIMARS сбиты над Харьковской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В воздухе уничтожены тактическая ракета "Точка-У" в районе населенного пункта Купянск Харьковской области, а также 17 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS в районе города Херсон, населенных пунктов Отрадокаменка, Новая Каховка и Михайловка Херсонской области и Купянск Харьковской области", - говорится в сообщении.
Всего с начала проведения специальной военной операции российскими войсками уничтожено 304 самолета, 155 вертолетов, 2094 беспилотных летательных аппарата, 377 зенитных ракетных комплексов, 5118 танков и другая боевая техника и вооружение.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. В регионах с 23 по 27 сентября проходят референдумы по вопросу вхождения в состав РФ. Из российского бюджета выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.