https://crimea.ria.ru/20220926/polsha-zakryla-vozdushnye-punkty-propuska-dlya-rossiyan-s-shengenom-1124621998.html
Польша закрыла воздушные пункты пропуска для россиян с шенгеном
Польша закрыла воздушные пункты пропуска для россиян с шенгеном - РИА Новости Крым, 26.09.2022
Польша закрыла воздушные пункты пропуска для россиян с шенгеном
Польша с понедельника закрыла воздушные и морские пункты пропуска для граждан России с шенгенской визой, в том числе выданной третьими странами, пишут РИА... РИА Новости Крым, 26.09.2022
2022-09-26T09:58
2022-09-26T09:58
2022-09-26T09:59
польша
в мире
санкции против россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Польша с понедельника закрыла воздушные и морские пункты пропуска для граждан России с шенгенской визой, в том числе выданной третьими странами, пишут РИА Новости со ссылкой на обоснование к соответствующему распоряжению главы польского МВД и администрации страны Мариуша Каминьского, который подписал документ еще на прошлой неделе.Указывается, что такие меры Польша вводит "для противодействия прямым угрозам общественного порядка и безопасности". Не впустят в страну россиян, путешествующих в туристических, культурных, деловых и спортивных целях. Перевозчик, взявшие на борт граждан РФ, вынуждены будут возвращать их обратно за свой счет.При этом для диссидентов готовы делать исключения. Также документ позволяет въезд в страну "для гуманитарных целей, членов семей, обладателей вида на жительство, для облегчения перевозки грузов и транспортных услуг, дипломатических миссий и транзитных перевозок".Ранее Польша закрыла для россиян с шенгеном автодорожные пункты пропуска. С 19 сентября Эстония закрыла въезд для граждан России, в том числе имеющих шенгенские визы, такие же меры водят Латвия и Литва. В ответ на это МИД России пообещал ответные меры для стран Балтии, которые будет соответствовать интересам граждан РФ.31 августа главы МИД стран ЕС провели неформальную встречу, где им не удалось согласовать общий запрет на выдачу виз россиянам, поскольку многие страны, в том числе Венгрия, высказались против. Однако принято решение об отмене соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. В свою очередь глава евродипломатии Жозеп Боррель уточнил, что определенные категории граждан России по-прежнему смогут получать визы в Евросоюз, решение по каждому конкретному случаю будет приниматься индивидуально.
https://crimea.ria.ru/20220907/shengen-dlya-rossiyan-stanet-dorogim-i-trudnodostupnym-1124423009.html
https://crimea.ria.ru/20220909/es-bolshe-ne-pustyat-rossiyskikh-turistov---vvedeny-zhestkie-ogranicheniya-1124455421.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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польша, в мире, санкции против россии
Польша закрыла воздушные пункты пропуска для россиян с шенгеном
Польша закрыла морские и воздушные пункты пропуска для россиян с шенгеном
09:58 26.09.2022 (обновлено: 09:59 26.09.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Польша с понедельника закрыла воздушные и морские пункты пропуска для граждан России с шенгенской визой, в том числе выданной третьими странами, пишут РИА Новости со ссылкой на обоснование к соответствующему распоряжению главы польского МВД и администрации страны Мариуша Каминьского, который подписал документ еще на прошлой неделе.
Указывается, что такие меры Польша вводит "для противодействия прямым угрозам общественного порядка и безопасности". Не впустят в страну россиян, путешествующих в туристических, культурных, деловых и спортивных целях. Перевозчик, взявшие на борт граждан РФ, вынуждены будут возвращать их обратно за свой счет.
При этом для диссидентов готовы делать исключения. Также документ позволяет въезд в страну "для гуманитарных целей, членов семей, обладателей вида на жительство, для облегчения перевозки грузов и транспортных услуг, дипломатических миссий и транзитных перевозок".
Ранее Польша закрыла для россиян с шенгеном автодорожные пункты пропуска. С 19 сентября Эстония закрыла въезд для граждан России, в том числе имеющих шенгенские визы, такие же меры водят Латвия и Литва. В ответ на это МИД России пообещал ответные меры для стран Балтии, которые будет соответствовать интересам граждан РФ.
31 августа главы МИД стран ЕС провели неформальную встречу, где им не удалось согласовать общий запрет на выдачу виз россиянам, поскольку многие страны, в том числе Венгрия, высказались против. Однако принято решение об отмене соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. В свою очередь глава евродипломатии Жозеп Боррель уточнил, что определенные категории граждан России по-прежнему смогут получать визы в Евросоюз, решение по каждому конкретному случаю будет приниматься индивидуально.