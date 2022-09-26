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Избирательный участок в ЛНР эвакуировали из-за атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 26.09.2022
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Избирательный участок в ЛНР эвакуировали из-за атаки ВСУ
Избирательный участок в ЛНР эвакуировали из-за атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 26.09.2022
Избирательный участок в ЛНР эвакуировали из-за атаки ВСУ
В городе Старобельск Луганской Народной Республики пришлось эвакуировать избирательный участок из-за обстрела со стороны украинских силовиков. Об этом со... РИА Новости Крым, 26.09.2022
2022-09-26T20:50
2022-09-26T20:50
луганская народная республика (лнр)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. В городе Старобельск Луганской Народной Республики пришлось эвакуировать избирательный участок из-за обстрела со стороны украинских силовиков. Об этом со ссылкой на председателя ЦИК республики Елену Кравченко пишет РИА Новости."Происшествий, кроме агрессии Киева в виде обстрелов, не было. Участок пришлось эвакуировать", - сказала Кравченко.Референдум по вопросу о вхождении в состав России проходит в Запорожской и Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках. Он стартовал 23 сентября и продлится до 27. С инициативой немедленного проведения плебисцита к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость.
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РИА Новости Крым
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4.7
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353
60
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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353
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луганская народная республика (лнр), происшествия
Избирательный участок в ЛНР эвакуировали из-за атаки ВСУ

Избирательный участок в Старобельске эвакуировали из-за атаки ВСУ - представитель ЦИК

20:50 26.09.2022
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. В городе Старобельск Луганской Народной Республики пришлось эвакуировать избирательный участок из-за обстрела со стороны украинских силовиков. Об этом со ссылкой на председателя ЦИК республики Елену Кравченко пишет РИА Новости.
"Происшествий, кроме агрессии Киева в виде обстрелов, не было. Участок пришлось эвакуировать", - сказала Кравченко.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России проходит в Запорожской и Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках. Он стартовал 23 сентября и продлится до 27. С инициативой немедленного проведения плебисцита к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость.
 
Луганская Народная Республика (ЛНР)Происшествия
 
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