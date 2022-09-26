https://crimea.ria.ru/20220926/izbiratelnyy-uchastok-v-lnr-evakuirovali-iz-za-ataki-vsu-1124632224.html

Избирательный участок в ЛНР эвакуировали из-за атаки ВСУ

Избирательный участок в ЛНР эвакуировали из-за атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 26.09.2022

Избирательный участок в ЛНР эвакуировали из-за атаки ВСУ

В городе Старобельск Луганской Народной Республики пришлось эвакуировать избирательный участок из-за обстрела со стороны украинских силовиков. Об этом со... РИА Новости Крым, 26.09.2022

2022-09-26T20:50

2022-09-26T20:50

2022-09-26T20:50

луганская народная республика (лнр)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. В городе Старобельск Луганской Народной Республики пришлось эвакуировать избирательный участок из-за обстрела со стороны украинских силовиков. Об этом со ссылкой на председателя ЦИК республики Елену Кравченко пишет РИА Новости."Происшествий, кроме агрессии Киева в виде обстрелов, не было. Участок пришлось эвакуировать", - сказала Кравченко.Референдум по вопросу о вхождении в состав России проходит в Запорожской и Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках. Он стартовал 23 сентября и продлится до 27. С инициативой немедленного проведения плебисцита к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость.

луганская народная республика (лнр)

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), происшествия