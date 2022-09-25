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Володин призвал сообщать о нарушениях при частичной мобилизации
Володин призвал сообщать о нарушениях при частичной мобилизации - РИА Новости Крым, 25.09.2022
Володин призвал сообщать о нарушениях при частичной мобилизации
Власти регионов должны соблюдать законодательство при проведении мобилизационных мероприятий, от этого зависит решение задач специальной военной операции,... РИА Новости Крым, 25.09.2022
2022-09-25T11:31
2022-09-25T11:31
2022-09-25T11:44
частичная мобилизация
вячеслав володин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Власти регионов должны соблюдать законодательство при проведении мобилизационных мероприятий, от этого зависит решение задач специальной военной операции, заявил спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин.Депутат призвал столкнувшихся с нарушениями граждан сообщать об этом и напомнил властям "на всех уровнях" об ответственности за проведение мобилизационных мероприятий.С подобным обращением к губернаторам выступила глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.Она подчеркнула, что в России объявлена частичная мобилизация, а Министерством обороны установлены четкие критерии отбора военнообязанных, чтобы избежать неверного толкования были даны дополнительные разъяснения.Кроме того, она отметила, что в связи с резкой реакцией общества на мобилизационные мероприятия и сообщения о некорректных случаях мобилизации, "создается впечатление, что где-то допускают, что быстро отчитаться важнее, чем качественно выполнить важную государственную задачу".Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны. По заявлению губернатора Крыма Аксенова, каждому из призванных крымчан единоразово выплатят 200 тысяч рублей дополнительной финансовой помощи.
https://crimea.ria.ru/20220924/putin-podpisal-ukaz-ob-otsrochke-pri-mobilizatsii-1124614796.html
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частичная мобилизация, вячеслав володин
Володин призвал сообщать о нарушениях при частичной мобилизации
Спикер Госдумы Володин призвал россиян сообщать о нарушениях при частичной мобилизации
11:31 25.09.2022 (обновлено: 11:44 25.09.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Власти регионов должны соблюдать законодательство при проведении мобилизационных мероприятий, от этого зависит решение задач специальной военной операции, заявил спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин.
"Поступают обращения. Возникают разные ситуации, о которых вы пишете. С каждым случаем правильно разбираться отдельно. Если допущена ошибка – необходимо ее исправить. К частичной мобилизации нельзя относиться формально. От ее эффективности зависит боеспособность наших Вооруженных сил, решение задач специальной военной операции", – написал он в своем Telegram-канале.
Депутат призвал столкнувшихся с нарушениями граждан сообщать об этом и напомнил властям "на всех уровнях" об ответственности за проведение мобилизационных мероприятий.
С подобным обращением к губернаторам выступила глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Уважаемые губернаторы, вы являетесь председателями призывных комиссий по мобилизации граждан и на вас лежит вся полнота ответственности за исполнение мобилизационных кампаний в своих субъектах", - говорится в опубликованном в Telegram-канале председателя сообщении.
Она подчеркнула, что в России объявлена частичная мобилизация, а Министерством обороны установлены четкие критерии отбора военнообязанных, чтобы избежать неверного толкования были даны дополнительные разъяснения.
"Еще раз прошу каждого из вас – считайте, что обращаюсь лично – если необходимо, круглосуточно семь дней в неделю будьте в постоянном контакте с военкомами, на прямой связи с региональными омбудсменами и представителями общественности, но обеспечьте реализацию частичной мобилизации в полном и абсолютном соответствии объявленным критериям. Без единой ошибки!", – написала Матвиенко.
Кроме того, она отметила, что в связи с резкой реакцией общества на мобилизационные мероприятия и сообщения о некорректных случаях мобилизации, "создается впечатление, что где-то допускают, что быстро отчитаться важнее, чем качественно выполнить важную государственную задачу".
Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны. По заявлению губернатора Крыма Аксенова, каждому из призванных крымчан единоразово выплатят 200 тысяч рублей дополнительной финансовой помощи.