https://crimea.ria.ru/20220925/volodin-prizval-soobschat-o-narusheniyakh-pri-chastichnoy-mobilizatsii-1124615831.html

Володин призвал сообщать о нарушениях при частичной мобилизации

Володин призвал сообщать о нарушениях при частичной мобилизации - РИА Новости Крым, 25.09.2022

Володин призвал сообщать о нарушениях при частичной мобилизации

Власти регионов должны соблюдать законодательство при проведении мобилизационных мероприятий, от этого зависит решение задач специальной военной операции,... РИА Новости Крым, 25.09.2022

2022-09-25T11:31

2022-09-25T11:31

2022-09-25T11:44

частичная мобилизация

вячеслав володин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Власти регионов должны соблюдать законодательство при проведении мобилизационных мероприятий, от этого зависит решение задач специальной военной операции, заявил спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин.Депутат призвал столкнувшихся с нарушениями граждан сообщать об этом и напомнил властям "на всех уровнях" об ответственности за проведение мобилизационных мероприятий.С подобным обращением к губернаторам выступила глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.Она подчеркнула, что в России объявлена частичная мобилизация, а Министерством обороны установлены четкие критерии отбора военнообязанных, чтобы избежать неверного толкования были даны дополнительные разъяснения.Кроме того, она отметила, что в связи с резкой реакцией общества на мобилизационные мероприятия и сообщения о некорректных случаях мобилизации, "создается впечатление, что где-то допускают, что быстро отчитаться важнее, чем качественно выполнить важную государственную задачу".Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны. По заявлению губернатора Крыма Аксенова, каждому из призванных крымчан единоразово выплатят 200 тысяч рублей дополнительной финансовой помощи.

https://crimea.ria.ru/20220924/putin-podpisal-ukaz-ob-otsrochke-pri-mobilizatsii-1124614796.html

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частичная мобилизация, вячеслав володин