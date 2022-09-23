https://crimea.ria.ru/20220923/vs-rossii-unichtozhili-pochti-300-ukrainskikh-voennykh-samoletov-1124602041.html

ВС России уничтожили почти 300 украинских военных самолетов

ВС России уничтожили почти 300 украинских военных самолетов - РИА Новости Крым, 23.09.2022

ВС России уничтожили почти 300 украинских военных самолетов

Российская авиация за сутки уничтожила еще три украинских самолета – истребитель МиГ-29 и два Су-25. Общее число пораженных украинских военных самолетов... РИА Новости Крым, 23.09.2022

2022-09-23T15:19

2022-09-23T15:19

2022-09-23T15:19

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

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СЕВАСТОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Российская авиация за сутки уничтожила еще три украинских самолета – истребитель МиГ-29 и два Су-25. Общее число пораженных украинских военных самолетов достигло 298. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Всего с начала специальной военной операции уничтожено 298 украинских самолетов, уточнили в ведомстве.Кроме того, у города Новая Каховка и в районе поселка Плодовое на Херсонщине российские ПВО за минувшие сутки уничтожили в воздухе свыше сорока реактивных снаряда американской реактивной системы залпового огня HIMARS, а также РСЗО "Ольха".Кроме того, сбито 19 украинских БПЛА в Херсонской и Запорожской областях и ДНР. Всего с начала спецоперации уничтожено 2 054 беспилотника.Также в районе села Никифоровка Донецкой Народной Республики уничтожен зенитный ракетный комплекс "Бук-М1". А в пгт Донецкое – склад боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения. Еще два таких же склада утилизированы в районе Запорожья и в Харьковской области под селом Моначиновка."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 376 зенитных ракетных комплексов, 5077 танков и других боевых бронированных машин, 844 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3410 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5794 единицы специальной военной автомобильной техники", – уточнили в Минобороны.Ранее сообщалось, что ВКС РФ уничтожили свыше 100 иностранных наемников в ДНР и около 200 боевиков националистических формирований в Запорожье.

https://crimea.ria.ru/20220923/v-dnr-i-zaporozhe-unichtozheny-okolo-300-naemnikov-i-boevikov-natsbatalonov-1124601260.html

https://crimea.ria.ru/20220922/rossiyskie-pvo-perekhvatili-37-snaryadov-himars-i-olkha-za-sutki-1124585296.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф