https://crimea.ria.ru/20220923/oboronnye-raskhody-rf-vyrastut-na-tret---tsifry-1124596208.html

Оборонные расходы РФ вырастут на треть - цифры

Оборонные расходы РФ вырастут на треть - цифры - РИА Новости Крым, 23.09.2022

Оборонные расходы РФ вырастут на треть - цифры

В текущем году оборонные расходы в РФ вырастут на треть, большая часть средств традиционно направляется на оплату гособоронзаказов, пишут "Ведомости" со ссылкой РИА Новости Крым, 23.09.2022

2022-09-23T10:00

2022-09-23T10:00

2022-09-23T10:02

министерство обороны рф

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. В текущем году оборонные расходы в РФ вырастут на треть, большая часть средств традиционно направляется на оплату гособоронзаказов, пишут "Ведомости" со ссылкой на документ об основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023-25 годы.По данным издания, согласно закону о федеральном бюджете на текущую трехлетку, оборонные расходы на 2022 год должны были составить 3,5 трлн рублей, однако фактически составили 4,679 трлн рублейВ рамках следующей трехлетки также планируется увеличивать расходы: планируется, что в 2023 году они составят 5 трлн, вместо запланированных ранее 3,6 трлн., в 2024 году - 4,6 трлн. вместо утвержденных в бюджете 2022-2024 годов 3,8 трлн. В 2025 году расходы начнут снижаться и составят 4,2 трлн. рублей.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, экономика