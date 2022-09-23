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Оборонные расходы РФ вырастут на треть - цифры - РИА Новости Крым, 23.09.2022
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Оборонные расходы РФ вырастут на треть - цифры
Оборонные расходы РФ вырастут на треть - цифры - РИА Новости Крым, 23.09.2022
Оборонные расходы РФ вырастут на треть - цифры
В текущем году оборонные расходы в РФ вырастут на треть, большая часть средств традиционно направляется на оплату гособоронзаказов, пишут "Ведомости" со ссылкой РИА Новости Крым, 23.09.2022
2022-09-23T10:00
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министерство обороны рф
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. В текущем году оборонные расходы в РФ вырастут на треть, большая часть средств традиционно направляется на оплату гособоронзаказов, пишут "Ведомости" со ссылкой на документ об основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023-25 годы.По данным издания, согласно закону о федеральном бюджете на текущую трехлетку, оборонные расходы на 2022 год должны были составить 3,5 трлн рублей, однако фактически составили 4,679 трлн рублейВ рамках следующей трехлетки также планируется увеличивать расходы: планируется, что в 2023 году они составят 5 трлн, вместо запланированных ранее 3,6 трлн., в 2024 году - 4,6 трлн. вместо утвержденных в бюджете 2022-2024 годов 3,8 трлн. В 2025 году расходы начнут снижаться и составят 4,2 трлн. рублей.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
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353
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
министерство обороны рф, экономика
Оборонные расходы РФ вырастут на треть - цифры

В России растут оборонные расходы

10:00 23.09.2022 (обновлено: 10:02 23.09.2022)
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве.
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. В текущем году оборонные расходы в РФ вырастут на треть, большая часть средств традиционно направляется на оплату гособоронзаказов, пишут "Ведомости" со ссылкой на документ об основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023-25 годы.
По данным издания, согласно закону о федеральном бюджете на текущую трехлетку, оборонные расходы на 2022 год должны были составить 3,5 трлн рублей, однако фактически составили 4,679 трлн рублей
В рамках следующей трехлетки также планируется увеличивать расходы: планируется, что в 2023 году они составят 5 трлн, вместо запланированных ранее 3,6 трлн., в 2024 году - 4,6 трлн. вместо утвержденных в бюджете 2022-2024 годов 3,8 трлн. В 2025 году расходы начнут снижаться и составят 4,2 трлн. рублей.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
 
Министерство обороны РФЭкономика
 
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