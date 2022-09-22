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Местами дожди: прогноз для Крыма на четверг
Местами дожди: прогноз для Крыма на четверг - РИА Новости Крым, 22.09.2022
Местами дожди: прогноз для Крыма на четверг
В ближайшие двое суток на полуострове сохранится неустойчивой характер погоды. Местами пройдут небольшие дожди, в отдельных районах вероятны грозы, сообщает... РИА Новости Крым, 22.09.2022
2022-09-22T00:01
2022-09-22T00:01
2022-09-22T00:01
крымская погода
крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. В ближайшие двое суток на полуострове сохранится неустойчивой характер погоды. Местами пройдут небольшие дожди, в отдельных районах вероятны грозы, сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7...9, днем +17...19.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, во второй половине дня дождь, гроза. Ветер ночью северо-восточный, днем северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…12, днем +18…20.В Алуште и Ялте ночью без осадков, до +14, днем временами дождь, до +21В Евпатории сухо, ночью до +15, днем +19…+21.В Феодосии и Керчи ночью без осадков, термометры покажут +12…14 градусов, днем дождь, до +21.Температура воды в Черном море у берегов Евпатории +22 градуса, Алушты, Ялты, Феодосии и Севастополя +21, в Черноморском и в Азовском море +20, в Керченском проливе +19 градусов.В южных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крымская погода, крым, общество
Местами дожди: прогноз для Крыма на четверг
Прогноз погоды в Крыму на четверг, 22 сентября
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. В ближайшие двое суток на полуострове сохранится неустойчивой характер погоды. Местами пройдут небольшие дожди, в отдельных районах вероятны грозы, сообщает региональный гидрометцентр.
"Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +6…11, на побережье до +15 градусов, днем +17…22, в горах +10…15", - сказано в сообщении.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7...9, днем +17...19.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, во второй половине дня дождь, гроза. Ветер ночью северо-восточный, днем северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…12, днем +18…20.
В Алуште и Ялте ночью без осадков, до +14, днем временами дождь, до +21
В Евпатории сухо, ночью до +15, днем +19…+21.
В Феодосии и Керчи ночью без осадков, термометры покажут +12…14 градусов, днем дождь, до +21.
Температура воды в Черном море у берегов Евпатории +22 градуса, Алушты, Ялты, Феодосии и Севастополя +21, в Черноморском и в Азовском море +20, в Керченском проливе +19 градусов.
В южных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.