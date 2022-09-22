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Местами дожди: прогноз для Крыма на четверг - РИА Новости Крым, 22.09.2022
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Местами дожди: прогноз для Крыма на четверг
Местами дожди: прогноз для Крыма на четверг - РИА Новости Крым, 22.09.2022
Местами дожди: прогноз для Крыма на четверг
В ближайшие двое суток на полуострове сохранится неустойчивой характер погоды. Местами пройдут небольшие дожди, в отдельных районах вероятны грозы, сообщает... РИА Новости Крым, 22.09.2022
2022-09-22T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. В ближайшие двое суток на полуострове сохранится неустойчивой характер погоды. Местами пройдут небольшие дожди, в отдельных районах вероятны грозы, сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7...9, днем +17...19.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, во второй половине дня дождь, гроза. Ветер ночью северо-восточный, днем северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…12, днем +18…20.В Алуште и Ялте ночью без осадков, до +14, днем временами дождь, до +21В Евпатории сухо, ночью до +15, днем +19…+21.В Феодосии и Керчи ночью без осадков, термометры покажут +12…14 градусов, днем дождь, до +21.Температура воды в Черном море у берегов Евпатории +22 градуса, Алушты, Ялты, Феодосии и Севастополя +21, в Черноморском и в Азовском море +20, в Керченском проливе +19 градусов.В южных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крымская погода, крым, общество
Местами дожди: прогноз для Крыма на четверг

Прогноз погоды в Крыму на четверг, 22 сентября

00:01 22.09.2022
 
© РИА Новости КрымЖенщина идет по лужам во время ливня
Женщина идет по лужам во время ливня - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. В ближайшие двое суток на полуострове сохранится неустойчивой характер погоды. Местами пройдут небольшие дожди, в отдельных районах вероятны грозы, сообщает региональный гидрометцентр.
"Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +6…11, на побережье до +15 градусов, днем +17…22, в горах +10…15", - сказано в сообщении.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7...9, днем +17...19.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, во второй половине дня дождь, гроза. Ветер ночью северо-восточный, днем северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…12, днем +18…20.
В Алуште и Ялте ночью без осадков, до +14, днем временами дождь, до +21
В Евпатории сухо, ночью до +15, днем +19…+21.
В Феодосии и Керчи ночью без осадков, термометры покажут +12…14 градусов, днем дождь, до +21.
Температура воды в Черном море у берегов Евпатории +22 градуса, Алушты, Ялты, Феодосии и Севастополя +21, в Черноморском и в Азовском море +20, в Керченском проливе +19 градусов.
В южных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Местами дожди: прогноз для Крыма на четверг
00:00Какой сегодня праздник: 22 сентября
22:01Главные события и заявления дня: 21 сентября
21:58Россияне предпочитают побеждать осеннюю хандру сексом
21:05Когда достроят общежития Севастопольского университета
20:31Крымчанин сядет на шесть лет за кражу трех велосипедов и мопеда
20:03Четыре взрыва прогремели в Херсоне
20:02Что вам должны при сокращении с работы – список выплат
19:37Банкам рекомендовали разработать кредитные каникулы для мобилизованных
18:47Какие льготы получат мобилизованные граждане РФ
18:22Ученые из РФ исследуют подводную крепость крестоносцев у берегов Сирии
18:12Аксенов призвал уравнять меры поддержки участников СВО в регионах
17:39Как в Севастополе пройдет мобилизация резервистов для СВО – губернатор
17:10В Севастополе взорвали водоплавающий дрон
16:48Смерчи, ливни и град: на Сочи надвигается шторм
16:17Глава Чечни Кадыров высказался о мобилизации в России
15:46В Чаплинке рассказали об ажиотажном спросе на российские паспорта
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