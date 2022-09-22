https://crimea.ria.ru/20220922/mestami-dozhdi-prognoz-dlya-kryma-na-chetverg-1124578158.html

Местами дожди: прогноз для Крыма на четверг

Местами дожди: прогноз для Крыма на четверг - РИА Новости Крым, 22.09.2022

Местами дожди: прогноз для Крыма на четверг

В ближайшие двое суток на полуострове сохранится неустойчивой характер погоды. Местами пройдут небольшие дожди, в отдельных районах вероятны грозы, сообщает... РИА Новости Крым, 22.09.2022

2022-09-22T00:01

2022-09-22T00:01

2022-09-22T00:01

крымская погода

крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. В ближайшие двое суток на полуострове сохранится неустойчивой характер погоды. Местами пройдут небольшие дожди, в отдельных районах вероятны грозы, сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7...9, днем +17...19.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, во второй половине дня дождь, гроза. Ветер ночью северо-восточный, днем северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…12, днем +18…20.В Алуште и Ялте ночью без осадков, до +14, днем временами дождь, до +21В Евпатории сухо, ночью до +15, днем +19…+21.В Феодосии и Керчи ночью без осадков, термометры покажут +12…14 градусов, днем дождь, до +21.Температура воды в Черном море у берегов Евпатории +22 градуса, Алушты, Ялты, Феодосии и Севастополя +21, в Черноморском и в Азовском море +20, в Керченском проливе +19 градусов.В южных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымская погода, крым, общество