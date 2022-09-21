https://crimea.ria.ru/20220921/v-minoborony-ozvuchili-poteri-ukrainskikh-voysk-za-sutki-1124576475.html
В Минобороны озвучили потери украинских войск за сутки
В Минобороны озвучили потери украинских войск за сутки - РИА Новости Крым, 21.09.2022
В Минобороны озвучили потери украинских войск за сутки
Более 300 украинских военных и десятки боевых машин уничтожены за сутки в ходе проведения специальной военной операции на Украине. Об этом в среду сообщил... РИА Новости Крым, 21.09.2022
2022-09-21T15:38
2022-09-21T15:38
2022-09-21T15:40
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
игорь конашенков
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Более 300 украинских военных и десятки боевых машин уничтожены за сутки в ходе проведения специальной военной операции на Украине. Об этом в среду сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.Кроме того, в районе Павловки ДНР в результате неудачной попытки контратаки, было убито и ранено более 60 человек из батальона первой бригады президента Украины, уничтожено четыре танка и восемь автомобилей. В Артемовске российские военные уничтожили более 75 боевиков и девять единиц военной техники в районе пункта временной дислокации.Вместе с тем силами авиации и артиллерии поражено 68 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 147 районах."Поражено восемь пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Артемовск, Святогорск, Александровка, Яровчая Донецкой Народной Республики, Купянск, Червоный Оскол в Харьковской области, пункт временной дислокации националистического формирования "Донбасс" в районе Николаевки в Донецкой Народной Республике", – добавил официальный представитель Минобороны.Ранее министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу озвучил боевые потери в СВО с двух сторон.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220920/voennoplennyy-vsu-soldaty-dlya-kieva--pushechnoe-myaso--1124565277.html
https://crimea.ria.ru/20220920/voennye-rf-unichtozhili-bolee-170-soldat-vsu-pod-khersonom-i-nikolaevom-1124561650.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, игорь конашенков, всу (вооруженные силы украины)
В Минобороны озвучили потери украинских войск за сутки
МО: более 300 украинских военных уничтожены за сутки в ходе спецоперации
15:38 21.09.2022 (обновлено: 15:40 21.09.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Более 300 украинских военных и десятки боевых машин уничтожены за сутки в ходе проведения специальной военной операции на Украине. Об этом в среду сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.
"В районе населенного пункта Правдино Херсонской области потери соединения за сутки составили более двухсот человек и 21 единицу военной техники. Личный состав 4-й роты 2-го батальона данного соединения фактически полностью погиб из-за командира 28-й бригады ВСУ, направившего подразделение в контратаку на минное поле", – сообщил Конашенков.
Кроме того, в районе Павловки ДНР в результате неудачной попытки контратаки, было убито и ранено более 60 человек из батальона первой бригады президента Украины, уничтожено четыре танка и восемь автомобилей. В Артемовске российские военные уничтожили более 75 боевиков и девять единиц военной техники в районе пункта временной дислокации.
Вместе с тем силами авиации и артиллерии поражено 68 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 147 районах.
"Поражено восемь пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Артемовск, Святогорск, Александровка, Яровчая Донецкой Народной Республики, Купянск, Червоный Оскол в Харьковской области, пункт временной дислокации националистического формирования "Донбасс" в районе Николаевки в Донецкой Народной Республике", – добавил официальный представитель Минобороны.
Ранее министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу озвучил боевые потери в СВО с двух сторон
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Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.