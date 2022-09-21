https://crimea.ria.ru/20220921/v-minoborony-ozvuchili-poteri-ukrainskikh-voysk-za-sutki-1124576475.html

В Минобороны озвучили потери украинских войск за сутки

В Минобороны озвучили потери украинских войск за сутки - РИА Новости Крым, 21.09.2022

В Минобороны озвучили потери украинских войск за сутки

Более 300 украинских военных и десятки боевых машин уничтожены за сутки в ходе проведения специальной военной операции на Украине. Об этом в среду сообщил... РИА Новости Крым, 21.09.2022

2022-09-21T15:38

2022-09-21T15:38

2022-09-21T15:40

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

игорь конашенков

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Более 300 украинских военных и десятки боевых машин уничтожены за сутки в ходе проведения специальной военной операции на Украине. Об этом в среду сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.Кроме того, в районе Павловки ДНР в результате неудачной попытки контратаки, было убито и ранено более 60 человек из батальона первой бригады президента Украины, уничтожено четыре танка и восемь автомобилей. В Артемовске российские военные уничтожили более 75 боевиков и девять единиц военной техники в районе пункта временной дислокации.Вместе с тем силами авиации и артиллерии поражено 68 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 147 районах."Поражено восемь пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Артемовск, Святогорск, Александровка, Яровчая Донецкой Народной Республики, Купянск, Червоный Оскол в Харьковской области, пункт временной дислокации националистического формирования "Донбасс" в районе Николаевки в Донецкой Народной Республике", – добавил официальный представитель Минобороны.Ранее министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу озвучил боевые потери в СВО с двух сторон.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.

https://crimea.ria.ru/20220920/voennoplennyy-vsu-soldaty-dlya-kieva--pushechnoe-myaso--1124565277.html

https://crimea.ria.ru/20220920/voennye-rf-unichtozhili-bolee-170-soldat-vsu-pod-khersonom-i-nikolaevom-1124561650.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, игорь конашенков, всу (вооруженные силы украины)