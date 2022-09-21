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Экспорт газа и угля между КНР и Россией достиг исторического максимума
Экспорт газа и угля между КНР и Россией достиг исторического максимума - РИА Новости Крым, 21.09.2022
Экспорт газа и угля между КНР и Россией достиг исторического максимума
В августе 2022 года Россия экспортировала в Китай рекордный объем природного газа и угля, показатели достигли исторического максимума. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 21.09.2022
2022-09-21T10:08
2022-09-21T10:08
2022-09-21T10:08
китай
российская федерация (россия, рф)
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В августе 2022 года Россия экспортировала в Китай рекордный объем природного газа и угля, показатели достигли исторического максимума. Об этом сообщает пресс-служба посольства РФ в КНР со ссылкой на Главное таможенное управление республики (ГТУ).По данным ГТУ, показатель импортируемого из России газа достиг рекордных показателей как минимум за пять лет.Вместе с тем, за год показатель экспорта угля увеличился на 57%, по сравнению с июлем поставки выросли на 15%."Экспорт угля из России в Китай в августе также достиг максимума за пять лет — 8,542 миллионов тонн", – говорится в опубликованном в Telegram-канале сообщении.По словам президента Российской Федерации Владимира Путина, объем товарооборота между Россией и Китаем в ближайшее время достигнет 200 миллиардов долларов.Ранее Владимир Путин предложил Китаю и Монголии продлить программу экономического коридора на пять лет и сосредоточить на ней усилия стран.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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китай, российская федерация (россия, рф), экономика
Экспорт газа и угля между КНР и Россией достиг исторического максимума
Экспорт энергоресурсов между КНР и Россией достиг рекордных за пять лет показателей
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В августе 2022 года Россия экспортировала в Китай рекордный объем природного газа и угля, показатели достигли исторического максимума. Об этом сообщает пресс-служба посольства РФ в КНР со ссылкой на Главное таможенное управление республики (ГТУ).
По данным ГТУ, показатель импортируемого из России газа достиг рекордных показателей как минимум за пять лет.
"В августе Китай импортировал природный газ из России на общую сумму 409,37 млн долларов США. Этот показатель является наивысшим по меньшей мере с января 2017 года – максимального доступного периода наблюдений китайской таможни", – сообщает посольство.
Вместе с тем, за год показатель экспорта угля увеличился на 57%, по сравнению с июлем поставки выросли на 15%.
"Экспорт угля из России в Китай в августе также достиг максимума за пять лет — 8,542 миллионов тонн", – говорится в опубликованном в Telegram-канале сообщении.
По словам президента Российской Федерации Владимира Путина, объем товарооборота между Россией и Китаем в ближайшее время достигнет 200 миллиардов долларов.