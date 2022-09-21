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Экспорт газа и угля между КНР и Россией достиг исторического максимума

Экспорт газа и угля между КНР и Россией достиг исторического максимума - РИА Новости Крым, 21.09.2022

Экспорт газа и угля между КНР и Россией достиг исторического максимума

В августе 2022 года Россия экспортировала в Китай рекордный объем природного газа и угля, показатели достигли исторического максимума. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 21.09.2022

2022-09-21T10:08

2022-09-21T10:08

2022-09-21T10:08

китай

российская федерация (россия, рф)

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В августе 2022 года Россия экспортировала в Китай рекордный объем природного газа и угля, показатели достигли исторического максимума. Об этом сообщает пресс-служба посольства РФ в КНР со ссылкой на Главное таможенное управление республики (ГТУ).По данным ГТУ, показатель импортируемого из России газа достиг рекордных показателей как минимум за пять лет.Вместе с тем, за год показатель экспорта угля увеличился на 57%, по сравнению с июлем поставки выросли на 15%."Экспорт угля из России в Китай в августе также достиг максимума за пять лет — 8,542 миллионов тонн", – говорится в опубликованном в Telegram-канале сообщении.По словам президента Российской Федерации Владимира Путина, объем товарооборота между Россией и Китаем в ближайшее время достигнет 200 миллиардов долларов.Ранее Владимир Путин предложил Китаю и Монголии продлить программу экономического коридора на пять лет и сосредоточить на ней усилия стран.

китай

российская федерация (россия, рф)

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китай, российская федерация (россия, рф), экономика