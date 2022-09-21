https://crimea.ria.ru/20220921/chastichnaya-mobilizatsiya-v-rossii-tekst-ukaza-1124571147.html
Частичная мобилизация в России: текст указа
Частичная мобилизация в России: текст указа - РИА Новости Крым, 21.09.2022
Частичная мобилизация в России: текст указа
Частичная мобилизация объявлена в Российской Федерации с 21 сентября, текст документа опубликован на сайте Кремля. РИА Новости Крым, 21.09.2022
2022-09-21T09:40
2022-09-21T09:40
2022-09-21T09:42
российская федерация (россия, рф)
общество
закон и право
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Частичная мобилизация объявлена в Российской Федерации с 21 сентября, текст документа опубликован на сайте Кремля.Уровень денежного содержания призванных на военную службу по мобилизации будет соответствовать уровню содержания военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. При этом ранее заключенные контракты о прохождении службы продолжают свое действие до окончания периода частичной мобилизации, за исключением случаев увольнения военнослужащих с военной службы по основаниям, установленным указом. А именно: по возрасту, по состоянию здоровья или в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначении наказания в виде лишения свободы.Президент поручил правительству Российской Федерации осуществлять финансирование мероприятий по проведению частичной мобилизации, а главам субъектов Российской Федерации – обеспечить призыв граждан на военную службу в количестве и в сроки, которые определяются Минобороны для каждого субъекта.Уточняется, что работающие в организациях оборонно-промышленного комплекса имеют право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации. Кроме того, правительство определит и другие категории граждан, которым предоставляется право на отсрочку.Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
https://crimea.ria.ru/20220921/putin-zayavil-o-chastichnoy-mobilizatsii---1124570577.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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российская федерация (россия, рф), общество, закон и право, владимир путин (политик)
Частичная мобилизация в России: текст указа
Опубликован текст указа о частичной мобилизации в России
09:40 21.09.2022 (обновлено: 09:42 21.09.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Частичная мобилизация объявлена в Российской Федерации с 21 сентября, текст документа опубликован на сайте Кремля.
"Осуществить призыв граждан Российской Федерации на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ. Граждане России, призванные на военную службу по мобилизации, имеют статус военнослужащих, проходящих военную службу в ВС РФ по контракту", - говорится в документе.
Уровень денежного содержания призванных на военную службу по мобилизации будет соответствовать уровню содержания военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. При этом ранее заключенные контракты о прохождении службы продолжают свое действие до окончания периода частичной мобилизации, за исключением случаев увольнения военнослужащих с военной службы по основаниям, установленным указом. А именно: по возрасту, по состоянию здоровья или в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначении наказания в виде лишения свободы.
Президент поручил правительству Российской Федерации осуществлять финансирование мероприятий по проведению частичной мобилизации, а главам субъектов Российской Федерации – обеспечить призыв граждан на военную службу в количестве и в сроки, которые определяются Минобороны для каждого субъекта.
Уточняется, что работающие в организациях оборонно-промышленного комплекса имеют право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации. Кроме того, правительство определит и другие категории граждан, которым предоставляется право на отсрочку.
Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.