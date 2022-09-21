https://crimea.ria.ru/20220921/chastichnaya-mobilizatsiya-v-rossii-tekst-ukaza-1124571147.html

Частичная мобилизация в России: текст указа

Частичная мобилизация в России: текст указа - РИА Новости Крым, 21.09.2022

Частичная мобилизация в России: текст указа

Частичная мобилизация объявлена в Российской Федерации с 21 сентября, текст документа опубликован на сайте Кремля. РИА Новости Крым, 21.09.2022

2022-09-21T09:40

2022-09-21T09:40

2022-09-21T09:42

российская федерация (россия, рф)

общество

закон и право

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Частичная мобилизация объявлена в Российской Федерации с 21 сентября, текст документа опубликован на сайте Кремля.Уровень денежного содержания призванных на военную службу по мобилизации будет соответствовать уровню содержания военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. При этом ранее заключенные контракты о прохождении службы продолжают свое действие до окончания периода частичной мобилизации, за исключением случаев увольнения военнослужащих с военной службы по основаниям, установленным указом. А именно: по возрасту, по состоянию здоровья или в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначении наказания в виде лишения свободы.Президент поручил правительству Российской Федерации осуществлять финансирование мероприятий по проведению частичной мобилизации, а главам субъектов Российской Федерации – обеспечить призыв граждан на военную службу в количестве и в сроки, которые определяются Минобороны для каждого субъекта.Уточняется, что работающие в организациях оборонно-промышленного комплекса имеют право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации. Кроме того, правительство определит и другие категории граждан, которым предоставляется право на отсрочку.Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

https://crimea.ria.ru/20220921/putin-zayavil-o-chastichnoy-mobilizatsii---1124570577.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская федерация (россия, рф), общество, закон и право, владимир путин (политик)