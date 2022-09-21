Рейтинг@Mail.ru
Частичная мобилизация в России: текст указа - РИА Новости Крым, 21.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220921/chastichnaya-mobilizatsiya-v-rossii-tekst-ukaza-1124571147.html
Частичная мобилизация в России: текст указа
Частичная мобилизация в России: текст указа - РИА Новости Крым, 21.09.2022
Частичная мобилизация в России: текст указа
Частичная мобилизация объявлена в Российской Федерации с 21 сентября, текст документа опубликован на сайте Кремля. РИА Новости Крым, 21.09.2022
2022-09-21T09:40
2022-09-21T09:42
российская федерация (россия, рф)
общество
закон и право
владимир путин (политик)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/15/1124571118_0:0:3169:1782_1920x0_80_0_0_4664d4bc8d4cac9ea2fd6b7f504d3fcc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Частичная мобилизация объявлена в Российской Федерации с 21 сентября, текст документа опубликован на сайте Кремля.Уровень денежного содержания призванных на военную службу по мобилизации будет соответствовать уровню содержания военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. При этом ранее заключенные контракты о прохождении службы продолжают свое действие до окончания периода частичной мобилизации, за исключением случаев увольнения военнослужащих с военной службы по основаниям, установленным указом. А именно: по возрасту, по состоянию здоровья или в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначении наказания в виде лишения свободы.Президент поручил правительству Российской Федерации осуществлять финансирование мероприятий по проведению частичной мобилизации, а главам субъектов Российской Федерации – обеспечить призыв граждан на военную службу в количестве и в сроки, которые определяются Минобороны для каждого субъекта.Уточняется, что работающие в организациях оборонно-промышленного комплекса имеют право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации. Кроме того, правительство определит и другие категории граждан, которым предоставляется право на отсрочку.Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
https://crimea.ria.ru/20220921/putin-zayavil-o-chastichnoy-mobilizatsii---1124570577.html
российская федерация (россия, рф)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/15/1124571118_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_be7ff6d554e6e700d4f501ac3804e020.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
российская федерация (россия, рф), общество, закон и право, владимир путин (политик)
Частичная мобилизация в России: текст указа

Опубликован текст указа о частичной мобилизации в России

09:40 21.09.2022 (обновлено: 09:42 21.09.2022)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтправка севастопольских призывников на военную службу
Отправка севастопольских призывников на военную службу - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Частичная мобилизация объявлена в Российской Федерации с 21 сентября, текст документа опубликован на сайте Кремля.
"Осуществить призыв граждан Российской Федерации на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ. Граждане России, призванные на военную службу по мобилизации, имеют статус военнослужащих, проходящих военную службу в ВС РФ по контракту", - говорится в документе.
Уровень денежного содержания призванных на военную службу по мобилизации будет соответствовать уровню содержания военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. При этом ранее заключенные контракты о прохождении службы продолжают свое действие до окончания периода частичной мобилизации, за исключением случаев увольнения военнослужащих с военной службы по основаниям, установленным указом. А именно: по возрасту, по состоянию здоровья или в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначении наказания в виде лишения свободы.
Шевроны вооруженных сил Российской Федерации. - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
09:10
Путин заявил о частичной мобилизации
Президент поручил правительству Российской Федерации осуществлять финансирование мероприятий по проведению частичной мобилизации, а главам субъектов Российской Федерации – обеспечить призыв граждан на военную службу в количестве и в сроки, которые определяются Минобороны для каждого субъекта.
Уточняется, что работающие в организациях оборонно-промышленного комплекса имеют право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации. Кроме того, правительство определит и другие категории граждан, которым предоставляется право на отсрочку.
Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Российская Федерация (Россия, РФ)ОбществоЗакон и правоВладимир Путин (политик)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Молния
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:40Частичная мобилизация в России: текст указа
11:18Частичная мобилизация – реакция Крыма и Севастополя
11:07Заведующую детсада в Севастополе обвинили в халатности
10:54Массовое ДТП в Севастополе: один человек погиб и четверо пострадали
10:49Сотни новых случаев и смерти: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
10:43Верховный суд Крыма вынес приговор по делу о подрыве газопровода
10:30Шойгу озвучил боевые потери в СВО с двух сторон
10:08Экспорт газа и угля между КНР и Россией достиг исторического максимума
09:55Это не блеф: Путин пригрозил Западу ядерным оружием
09:46Кто подлежит частичной мобилизации
09:40Частичная мобилизация в России: текст указа
09:31Путин: Россия обеспечит безопасность проведения референдумов
09:10Путин заявил о частичной мобилизации
09:03Путин выступил с телеобращением к россиянам
08:58Теракт предотвращен в Херсонской области
08:25В горах Севастополя спасли более 70 туристов
08:04Сколько россияне рассчитывают прожить после ухода на пенсию – опрос
07:38В сторону Земли летит опасный астероид
07:02В городах Крыма в субботу откроют 170 ярмарок
03:34Как аграриям Крыма помогают растить рис
00:01Погода будет переменчивой: прогноз для Крыма на среду
Лента новостейМолния