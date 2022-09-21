https://crimea.ria.ru/20220921/Kakoy-segodnya-prazdnik-21-sentyabrya_-1118748389.html

Какой сегодня праздник: 21 сентября

Какой сегодня праздник: 21 сентября - РИА Новости Крым, 20.09.2022

Какой сегодня праздник: 21 сентября

В этот день страны на всех континентах отмечают Международный день мира, фанаты фильма "Хоббит" празднуют день рождения произведения. В 1993 году Борис Ельцин... РИА Новости Крым, 20.09.2022

2022-09-21T00:00

2022-09-21T00:00

2022-09-20T16:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В этот день страны на всех континентах отмечают Международный день мира, фанаты фильма "Хоббит" празднуют день рождения произведения. В 1993 году Борис Ельцин сообщил о роспуске Верховного Совета и Съезда народных депутатов. А еще в этот день свои дни рождения отмечают "король ужасов" Стивен Кинг и любимые многими актеры кино Билл Мюррей и Франсуа Клюзе.Что празднуют в миреМеждународный день мира был учрежден Генеральной Ассамблей ООН в 1981 году. Двадцать лет спустя, в 2001 году, Генассамблея единогласно приняла решение ежегодно отмечать День мира как день отказа от насилия и прекращения огня. В этот день организация Объединенных Наций призывает все страны и народы приветствовать прекращение военных действий, где бы они не происходили.Всемирный день русского единения пока не входит в перечень официальных праздников, однако уже поддержан соотечественниками по всему миру. С инициативой учредить дату в 2009 году выступил Русский объединительный союз соотечественников в Киргизии, который заявил о необходимости сохранять русскую культуру и популяризировать русский язык. День для празднования был выбран не случайно. Во-первых, 21 сентября считается днем основания России, потому что в 862 году состоялось объединение русский племен. Тогда новгородцы призвали князя Рюрика править созданным межплеменным союзом. Во-вторых, в этот день в 1380 году русские войска одержали победу в Куликовской битве, после чего территория Руси стала освобождаться от татаро-монгольского ига.Также сегодня отмечают Всемирный день борьбы с болезнью Альцгеймера. По данным медиков, в мире старческим слабоумием страдает более 35 млн человек. Чтобы обратить внимание людей на неуклонный рост числа больных, исследующие недуг организации учредили дату в 1994 году. Специалисты отмечают, что чаще всего болезнь проявляется у людей старше 65 лет. Нередко ее не удается быстро выявить, так как близкие не обращают внимание на странное поведение пожилых родственников. Поздно обратившись к доктору, улучшить состояние пациента довольно сложно. На сегодня заболевание не поддается полному излечению.Знаменательные событияПервый военный порт России – Новая Голландия – появился в Петербурге по указу Петра I в 1721 году. Примечательно, что порт этот представлял собой два рукотворных острова на Неве. Почти три сотни лет Новая Голландия была закрыта для обычных людей. На ее территории размещались военные склады, тюрьмы и другие секретные объекты. Только в 2012 году для петербуржцев и туристов остров стал открытым для посещения, сегодня это популярное место отдыха.В 1937 году вышел в свет роман английского писателя Джона Толкина "Хоббит, или Туда и обратно". В перечень его лучших произведений также вошли "Властелин колец" и "Сильмариллион".21 сентября 1964 года Мальта обрела независимость от Великобритании. Интересно, что в этот же день, но в 1981 году, Белиз тоже стал независимым от британцев.29 лет назад президент России Борис Ельцин подписал указ, прекращавший деятельность Верховного Совета и Съезда народных депутатов. Тогда же Конституционный суд немедленно признал этот указ неконституционным.Кто родилсяВ 1866 году родился английский писатель-фантаст Герберт Уэллс. Он приобрел невероятную известность сразу после публикации серии романов "Машина времени", "Остров доктора Моро", "Человек-невидимка" и "Война миров", которые он написал в конце 90-х годов XIX века.В 1868 году родилась выдающаяся актриса Московского художественного театра Ольга Книппер-Чехова. Она была замужем за писателем Антоном Чеховым всего шесть лет и назвала эти годы "самым светлым временем" в жизни.Актер театра и кино Зиновий Гердт родился в 1916 году. В кино он играл эпизодические, преимущественно комедийные роли. В известен ролями в кинофильмах "Место встречи изменить нельзя", "Розыгрыш", "Военно-полевой роман", также вел телепередачи "Кинопанорамы", "Чай-клуб"."Королю ужасов" Стивену Кингу сегодня исполняется 75 лет. Один из самых популярных писателей современности после окончания университета работал в прачечной и получал ничтожный доход за публикации рассказов в журналах. Позже устроился учителем английского языка, а все свободное время посвящал литературе. Первой успешной работой Кинга стал роман "Кэрри", опубликованный в 1974 году. Через год он закончил работу над романом "Сияние". С 1974 по 1987 был зависим от наркотиков и алкоголя, однако именно в этот период написаны лучшие его произведения. Даже те, кто не читал его романов, знакомы со многими, которые были экранизированы – "Оно", "Кладбище домашних животных", "Побег из Шоушенка", "Зеленая миля" и другие.72-летие празднует актер Билл Мюррей, полюбившийся зрителям за роли в кинолентах "Охотники за привидениями", "День сурка", "Трудности перевода", "Сломанные цветы".День рождения в среду и у Франсуа Клюзе, французского актера и режиссера. Ему исполняется 67 лет. По мнению киноманов, лучшими фильмами с его участием стали "1+1", "Французская революция", "Французский поцелуй", "Не говори никому".Французскому прозаику и публицисту Фредерику Бегбедеру исполняется 57 лет. Он прославился после выхода в свет романов "99 франков" и "Любовь живет три года".

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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