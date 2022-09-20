https://crimea.ria.ru/20220920/zapret-na-polety-v-krym-prodlen-1124557108.html
Запрет на полеты в Крым продлен
Запрет на полеты в Крым продлен - РИА Новости Крым, 20.09.2022
Запрет на полеты в Крым продлен
Росавиация продлила временное ограничение полетов в аэропорт Симферополя и еще десяти городов центральной и южной части РФ до 28 сентября. РИА Новости Крым, 20.09.2022
2022-09-20T09:11
2022-09-20T09:11
2022-09-20T09:11
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Росавиация продлила временное ограничение полетов в аэропорт Симферополя и еще десяти городов центральной и южной части РФ до 28 сентября.Закрыты аэропорты городов Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя воздушные гавани Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные российские аэропорты работают штатно.Росавиация приостановила работу ряда аэропортов на юге страны 24 февраля из-за осложнения ситуации на Украине. С тех пор запрет на полеты постоянно продлевается. В Крым пустили дополнительные поезда из разных регионов страны, организовали мультимодальные перевозки по "единому" билету.
https://crimea.ria.ru/20220824/zakrytomu-aeroportu-simferopol-vydelili-subsidiyu-1124280698.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крым, аэропорт симферополь, росавиация, новости
Запрет на полеты в Крым продлен
Росавиация продлила запрет на полеты в Крым до 28 сентября
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Росавиация продлила временное ограничение полетов в аэропорт Симферополя и еще десяти городов центральной и южной части РФ до 28 сентября.
"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 28 сентября 2022 года", - говорится в сообщении Росавиации.
Закрыты аэропорты городов Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя воздушные гавани Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные российские аэропорты работают штатно.
Росавиация приостановила работу ряда аэропортов на юге страны 24 февраля из-за осложнения ситуации на Украине
. С тех пор запрет на полеты постоянно продлевается. В Крым пустили дополнительные поезда из разных регионов страны, организовали мультимодальные перевозки по "единому" билету.