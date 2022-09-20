https://crimea.ria.ru/20220920/rossiyskie-voennye-sbili-nad-donbassom-i-khersonschinoy-27-snaryadov-himars-1124562452.html
Российские военные сбили над Донбассом и Херсонщиной 27 снарядов HIMARS
Российские военные сбили над Донбассом и Херсонщиной 27 снарядов HIMARS - РИА Новости Крым, 20.09.2022
Российские военные сбили над Донбассом и Херсонщиной 27 снарядов HIMARS
Российские системы противовоздушной обороны сбили за сутки 27 снарядов РСЗО HIMARS в районе Донбасса и Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 20.09.2022
2022-09-20T14:54
2022-09-20T14:54
2022-09-20T14:54
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны сбили за сутки 27 снарядов РСЗО HIMARS в районе Донбасса и Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, в районе города Херсон сбиты две американские противорадиолокационные ракеты HARM.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220920/voennye-rf-unichtozhili-bolee-170-soldat-vsu-pod-khersonom-i-nikolaevom-1124561650.html
https://crimea.ria.ru/20220919/vks-rossii-unichtozhili-tsekha-v-zaporozhe-gde-obsluzhivali-himars-1124550303.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф
Российские военные сбили над Донбассом и Херсонщиной 27 снарядов HIMARS
Минобороны: российские ПВО сбили за сутки 27 снарядов HIMARS
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны сбили за сутки 27 снарядов РСЗО HIMARS в районе Донбасса и Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В воздухе уничтожены 27 снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS, а также "Ольха" в районе Донецка, населенных пунктов Червонопоповка Луганской Народной Республики, Новая Каховка, Берислав, Веровка, Томарино и Веселое Херсонской области", - говорится в сообщении.
Кроме того, в районе города Херсон сбиты две американские противорадиолокационные ракеты HARM.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.