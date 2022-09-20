https://crimea.ria.ru/20220920/mintrud-ne-podderzhal-ideyu-o-pokupke-avto-za-sredstva-matkapitala-1124566585.html

Минтруд не поддержал идею о покупке авто за средства маткапитала

Минтруд не поддержал идею о покупке авто за средства маткапитала - РИА Новости Крым, 20.09.2022

Минтруд не поддержал идею о покупке авто за средства маткапитала

Минтруд не поддержал предложение Госдумы о расширении целей материнского капитала на покупку автомобиля. Об этом со ссылкой на министра труда и соцзащиты... РИА Новости Крым, 20.09.2022

2022-09-20T20:40

2022-09-20T20:40

2022-09-20T20:40

российская федерация (россия, рф)

экономика

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Минтруд не поддержал предложение Госдумы о расширении целей материнского капитала на покупку автомобиля. Об этом со ссылкой на министра труда и соцзащиты Российской Федерации Антона Котякова пишет ТАСС.В мае с соответствующим предложением к вице-премьеру правительства Татьяне Голиковой обратилась зампредседателя комитета по просвещению Яна Лантратова. По ее мнению, это могло бы существенно повысить качество жизни многодетных семей. На обращение Лантратовой ответил министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков. По его словам, установление новых направлений использования средств маткапитала не соответствует основной цели федерального закона о мерах господдержки семей с детьми. Принятие такой инициативы предполагает существенные риски, в том числе, в контексте соблюдения прав всех членов семьи, считает Котяков."Так, при расходовании материнского (семейного) капитала на приобретение имущества предусмотрено письменное обязательство оформления имущества в общую собственность супругов и всех детей. Даже при условии оформления приобретаемого за счет средств материнского (семейного) капитала автомобиля в долевую собственность обоих родителей не решается задача по соблюдению прав детей на владение этим имуществом. При этом установление прямого запрета на передачу или распоряжение этим имуществом также не обеспечивает соблюдение права всех членов семей, включая детей, в случае распада семьи", – говорится в официальном ответе министра труда.Кроме того, Котяков подчеркнул, что покупка автомобиля влечет за собой дополнительные затраты на его обслуживание, в связи с этим такое решение улучшит положение семьи лишь на время и не обеспечит развития общего благосостояния."Также необходимо отметить, что реализация данного предложения может создать риск злоупотребления в части использования средств материнского (семейного) капитала и, соответственно, привести к неэффективному использованию бюджетных ассигнований из федерального бюджета", – резюмировал министр.Ранее в России упростили процесс покупки кооперативной квартиры за средства маткапитала и разрешили тратить его на образовательные услуги, предоставляемые индивидуальными предпринимателями.

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https://crimea.ria.ru/20220527/avtomobil-za-schet-sredstv-matkapitala-chto-dumayut-rossiyane-1123358759.html

https://crimea.ria.ru/20220623/pokupku-kvartiry-za-matkapital-uprostili-1123628997.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская федерация (россия, рф), экономика, общество