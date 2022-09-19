https://crimea.ria.ru/20220919/vks-rossii-unichtozhili-tsekha-v-zaporozhe-gde-obsluzhivali-himars-1124550303.html

ВКС России уничтожили цеха в Запорожье где обслуживали HIMARS

ВКС России уничтожили цеха в Запорожье где обслуживали HIMARS - РИА Новости Крым, 19.09.2022

ВКС России уничтожили цеха в Запорожье где обслуживали HIMARS

Высокоточным ударом ВКС России уничтожены цеха на заводе "Искра" в Запорожье. Об этом в понедельник сообщили в Министерстве обороны России. РИА Новости Крым, 19.09.2022

2022-09-19T13:51

2022-09-19T13:51

2022-09-19T13:51

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Высокоточным ударом ВКС России уничтожены цеха на заводе "Искра" в Запорожье. Об этом в понедельник сообщили в Министерстве обороны России.Кроме того, ударами ВКС были уничтожены более 200 украинских военных и 11 единиц бронетехники 53-й, 58-й, 93-й механизированных бригад в ДНР. Также, высокоточные удары были нанесены по 46-й бригаде ВСУ в Херсонской области и 59-й мотопехотной бригады в Днепропетровской области. Общие потери противника на данных направлениях составили около 45 военнослужащих, более 50 были ранены, уничтожено три единицы бронетехники. Огневые удары наносились и по другим направлениям в зоне проведения специальной военной операции.Сообщается, что ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены семь пунктов управления ВСУ, а также 52 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 134 районах.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 294 самолета, 155 вертолетов, 1995 беспилотных летательных аппаратов, 375 зенитных ракетных комплексов, 5028 танков и других боевых бронированных машин, 839 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3401 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 5692 единицы специальной военной автомобильной техники.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине