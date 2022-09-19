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ВКС России уничтожили цеха в Запорожье где обслуживали HIMARS
ВКС России уничтожили цеха в Запорожье где обслуживали HIMARS - РИА Новости Крым, 19.09.2022
ВКС России уничтожили цеха в Запорожье где обслуживали HIMARS
Высокоточным ударом ВКС России уничтожены цеха на заводе "Искра" в Запорожье. Об этом в понедельник сообщили в Министерстве обороны России. РИА Новости Крым, 19.09.2022
2022-09-19T13:51
2022-09-19T13:51
2022-09-19T13:51
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Высокоточным ударом ВКС России уничтожены цеха на заводе "Искра" в Запорожье. Об этом в понедельник сообщили в Министерстве обороны России.Кроме того, ударами ВКС были уничтожены более 200 украинских военных и 11 единиц бронетехники 53-й, 58-й, 93-й механизированных бригад в ДНР. Также, высокоточные удары были нанесены по 46-й бригаде ВСУ в Херсонской области и 59-й мотопехотной бригады в Днепропетровской области. Общие потери противника на данных направлениях составили около 45 военнослужащих, более 50 были ранены, уничтожено три единицы бронетехники. Огневые удары наносились и по другим направлениям в зоне проведения специальной военной операции.Сообщается, что ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены семь пунктов управления ВСУ, а также 52 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 134 районах.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 294 самолета, 155 вертолетов, 1995 беспилотных летательных аппаратов, 375 зенитных ракетных комплексов, 5028 танков и других боевых бронированных машин, 839 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3401 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 5692 единицы специальной военной автомобильной техники.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине
ВКС России уничтожили цеха в Запорожье где обслуживали HIMARS
Цеха по обслуживанию HIMARS уничтожены в Запорожье — Минобороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Высокоточным ударом ВКС России уничтожены цеха на заводе "Искра" в Запорожье. Об этом в понедельник сообщили в Министерстве обороны России.
"В городе Запорожье высокоточным ударом ВКС России уничтожены цеха на заводе "Искра", в которых осуществлялось обслуживание американских установок реактивных систем залпового огня HIMARS", — сообщили в оборонном ведомстве.
Кроме того, ударами ВКС были уничтожены более 200 украинских военных и 11 единиц бронетехники 53-й, 58-й, 93-й механизированных бригад в ДНР. Также, высокоточные удары были нанесены по 46-й бригаде ВСУ в Херсонской области и 59-й мотопехотной бригады в Днепропетровской области. Общие потери противника на данных направлениях составили около 45 военнослужащих, более 50 были ранены, уничтожено три единицы бронетехники. Огневые удары наносились и по другим направлениям в зоне проведения специальной военной операции.
"В результате массированных огневых ударов по местам сосредоточения личного состава и техники 128-й горно-штурмовой бригады в районе Долинка, 102-й бригады территориальной обороны в районе Рыбное Запорожской области, а также пункта временной дислокации националистического батальона "Карпатская сечь" в городе Запорожье, уничтожено более 70 украинских военнослужащих и боевиков, а также четыре единицы бронетехники", — добавили в Минобороны.
Сообщается, что ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены семь пунктов управления ВСУ, а также 52 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 134 районах.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 294 самолета, 155 вертолетов, 1995 беспилотных летательных аппаратов, 375 зенитных ракетных комплексов, 5028 танков и других боевых бронированных машин, 839 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3401 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 5692 единицы специальной военной автомобильной техники.