https://crimea.ria.ru/20220919/v-krymu-rezko-pokholodaet-1124544381.html

В Крыму резко похолодает

В Крыму резко похолодает - РИА Новости Крым, 19.09.2022

В Крыму резко похолодает

В понедельник температура воздуха в Крыму понизится на 10-12 градусов и составит ночью 8…13, днем 17...22 градуса. Об этом сообщили в региональном... РИА Новости Крым, 19.09.2022

2022-09-19T00:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. В понедельник температура воздуха в Крыму понизится на 10-12 градусов и составит ночью 8…13, днем 17...22 градуса. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе 19 сентября переменная облачность, без осадков. Ветер ночью северо-западный 17-22 м/с, днем западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 10…12, днем 20...22 градуса.В Севастополе переменная облачность. Ночью небольшой дождь; днем без осадков. Ветер ночью северо-западный 9-14 м/с, днем западный 6-11м/с. Температура воздуха ночью 15…17, днем 21…23.В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии ночью дождь с грозой, днем переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +15... +17, днем +20 ...+22.В Евпатории также ночью пройдет грозовой дождь, но будет чуть холоднее - 11...13 градусов тепла. В дневные часы без осадков, +20...22.Температура морской воды в Ялте и Черноморском +20, В Алуште +21, в Феодосии и Керченском проливе +22, В Евпатории +23, в Севастополе +24.

https://crimea.ria.ru/20220917/zima-blizko-gotov-li-krym-k-otopitelnomu-sezonu-1124527485.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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