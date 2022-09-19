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В Крыму резко похолодает
В Крыму резко похолодает - РИА Новости Крым, 19.09.2022
В Крыму резко похолодает
В понедельник температура воздуха в Крыму понизится на 10-12 градусов и составит ночью 8…13, днем 17...22 градуса. Об этом сообщили в региональном... РИА Новости Крым, 19.09.2022
2022-09-19T00:01
2022-09-19T00:01
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погода
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крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. В понедельник температура воздуха в Крыму понизится на 10-12 градусов и составит ночью 8…13, днем 17...22 градуса. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе 19 сентября переменная облачность, без осадков. Ветер ночью северо-западный 17-22 м/с, днем западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 10…12, днем 20...22 градуса.В Севастополе переменная облачность. Ночью небольшой дождь; днем без осадков. Ветер ночью северо-западный 9-14 м/с, днем западный 6-11м/с. Температура воздуха ночью 15…17, днем 21…23.В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии ночью дождь с грозой, днем переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +15... +17, днем +20 ...+22.В Евпатории также ночью пройдет грозовой дождь, но будет чуть холоднее - 11...13 градусов тепла. В дневные часы без осадков, +20...22.Температура морской воды в Ялте и Черноморском +20, В Алуште +21, в Феодосии и Керченском проливе +22, В Евпатории +23, в Севастополе +24.
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погода, погода в крыму, крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. В понедельник температура воздуха в Крыму понизится на 10-12 градусов и составит ночью 8…13, днем 17...22 градуса. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
"20 и 21 сентября на полуострове еще сохранится неустойчивый характер погоды: местами пройдут кратковременные дожди, температурный фон существенно не изменится", - добавили в прогнозе.
В Симферополе 19 сентября переменная облачность, без осадков. Ветер ночью северо-западный 17-22 м/с, днем западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 10…12, днем 20...22 градуса.
В Севастополе переменная облачность. Ночью небольшой дождь; днем без осадков. Ветер ночью северо-западный 9-14 м/с, днем западный 6-11м/с. Температура воздуха ночью 15…17, днем 21…23.
В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии ночью дождь с грозой, днем переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +15... +17, днем +20 ...+22.
В Евпатории также ночью пройдет грозовой дождь, но будет чуть холоднее - 11...13 градусов тепла. В дневные часы без осадков, +20...22.
Температура морской воды в Ялте и Черноморском +20, В Алуште +21, в Феодосии и Керченском проливе +22, В Евпатории +23, в Севастополе +24.