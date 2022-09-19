https://crimea.ria.ru/20220919/skonchalsya-kosmonavt-valeriy-polyakov-1124549167.html

Скончался космонавт Валерий Поляков

Скончался космонавт Валерий Поляков - РИА Новости Крым, 19.09.2022

Скончался космонавт Валерий Поляков

Летчик-космонавт Валерий Поляков, установивший мировой рекорд по длительности полета, скончался в возрасте 80 лет. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса. РИА Новости Крым, 19.09.2022

2022-09-19T12:15

2022-09-19T12:15

2022-09-19T12:15

утраты

общество

роскосмос

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Летчик-космонавт Валерий Поляков, установивший мировой рекорд по длительности полета, скончался в возрасте 80 лет. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.Валерий Поляков – советский и российский врач, космонавт и исследователь. Один четверых человек, удостоенный званий Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации. В 1980-х руководил отрядом врачей-космонавтов Института медико-биологических проблем РАН. В ходе одной из экспедиций установил мировой рекорд по продолжительности пребывания в космосе за один полет – 437 суток 17 часов 59 минут и выполнил уникальные исследования по космической медицине, физиологии, психологии и санитарно-гигиеническим направлениям, в том числе в рамках международных проектов.За свою научную деятельность Поляков опубликовал более 50 статей в отечественных и зарубежных изданиях, посвященных проблемам космической биологии и медицины и медицинского обеспечения космических полетов.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, общество, роскосмос