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Скончался космонавт Валерий Поляков
Скончался космонавт Валерий Поляков - РИА Новости Крым, 19.09.2022
Скончался космонавт Валерий Поляков
Летчик-космонавт Валерий Поляков, установивший мировой рекорд по длительности полета, скончался в возрасте 80 лет. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса. РИА Новости Крым, 19.09.2022
2022-09-19T12:15
2022-09-19T12:15
2022-09-19T12:15
утраты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Летчик-космонавт Валерий Поляков, установивший мировой рекорд по длительности полета, скончался в возрасте 80 лет. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.Валерий Поляков – советский и российский врач, космонавт и исследователь. Один четверых человек, удостоенный званий Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации. В 1980-х руководил отрядом врачей-космонавтов Института медико-биологических проблем РАН. В ходе одной из экспедиций установил мировой рекорд по продолжительности пребывания в космосе за один полет – 437 суток 17 часов 59 минут и выполнил уникальные исследования по космической медицине, физиологии, психологии и санитарно-гигиеническим направлениям, в том числе в рамках международных проектов.За свою научную деятельность Поляков опубликовал более 50 статей в отечественных и зарубежных изданиях, посвященных проблемам космической биологии и медицины и медицинского обеспечения космических полетов.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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утраты, общество, роскосмос
Скончался космонавт Валерий Поляков
Врач, космонавт и исследователь Валерий Поляков скончался в возрасте 80 лет
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Летчик-космонавт Валерий Поляков, установивший мировой рекорд по длительности полета, скончался в возрасте 80 лет. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.
Валерий Поляков – советский и российский врач, космонавт и исследователь. Один четверых человек, удостоенный званий Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации. В 1980-х руководил отрядом врачей-космонавтов Института медико-биологических проблем РАН. В ходе одной из экспедиций установил мировой рекорд по продолжительности пребывания в космосе за один полет – 437 суток 17 часов 59 минут и выполнил уникальные исследования по космической медицине, физиологии, психологии и санитарно-гигиеническим направлениям, в том числе в рамках международных проектов.
"Всего в активе рекордсмена – 2 космических экспедиции общей продолжительностью 678 суток 16 часов. Его исследования помогли доказать, что человеческий организм готов к полетам не только на околоземную орбиту, но и в дальний космос", – говорится в сообщении госкорпорации.
За свою научную деятельность Поляков опубликовал более 50 статей в отечественных и зарубежных изданиях, посвященных проблемам космической биологии и медицины и медицинского обеспечения космических полетов.