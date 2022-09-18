https://crimea.ria.ru/20220918/chto-budet-esli-vypivat-kazhdyy-den-po-ryumke-vodki-1124532229.html

Что будет, если выпивать каждый день по рюмке водки

Что будет, если выпивать каждый день по рюмке водки - РИА Новости Крым, 18.09.2022

Что будет, если выпивать каждый день по рюмке водки

Ежедневное употребление крепкого алкоголя вредно, такие напитки лучше использовать в качестве наружного антисептика. Такое мнение выразил хирург Алексей... РИА Новости Крым, 18.09.2022

2022-09-18T08:54

2022-09-18T08:54

2022-09-18T08:54

общество

совет эксперта

здоровье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111480/93/1114809306_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_be870f538904e3a46e9838bd8fac0d3c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Ежедневное употребление крепкого алкоголя вредно, такие напитки лучше использовать в качестве наружного антисептика. Такое мнение выразил хирург Алексей Светликов, пишет "Доктор Питер".По словам хирурга, водка не может быть полезной даже в качестве согревающего напитка при переохлаждении. То, что в малых дозах крепкие напитки возбуждают аппетит и улучшают пищеварение – тоже миф. На самом деле водка только вредит пищеварению, поскольку уничтожает полезные бактерии в желудке. Кроме того, она разрушает печень, желудок, сердце и головной мозг. Но самое главное – вызывает быструю зависимость.При этом Светликов называет водку отличным антисептиком и антигрибковым средством, и советует обрабатывать ею места укусов комаров.Ранее специалисты сервиса для управления здоровьем Budu посчитали, сколько россиян ведут здоровый образ жизни.

https://crimea.ria.ru/20220202/rossiyane-stali-pit-bolshe-vodki-1122244706.html

https://crimea.ria.ru/20220328/kak-izmenitsya-rynok-alkogolya-v-rossii-i-chto-budet-s-tsenami-na-spirtnoe-1122776047.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, совет эксперта, здоровье