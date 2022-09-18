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Что будет, если выпивать каждый день по рюмке водки - РИА Новости Крым, 18.09.2022
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Что будет, если выпивать каждый день по рюмке водки
Что будет, если выпивать каждый день по рюмке водки - РИА Новости Крым, 18.09.2022
Что будет, если выпивать каждый день по рюмке водки
Ежедневное употребление крепкого алкоголя вредно, такие напитки лучше использовать в качестве наружного антисептика. Такое мнение выразил хирург Алексей... РИА Новости Крым, 18.09.2022
2022-09-18T08:54
2022-09-18T08:54
общество
совет эксперта
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Ежедневное употребление крепкого алкоголя вредно, такие напитки лучше использовать в качестве наружного антисептика. Такое мнение выразил хирург Алексей Светликов, пишет "Доктор Питер".По словам хирурга, водка не может быть полезной даже в качестве согревающего напитка при переохлаждении. То, что в малых дозах крепкие напитки возбуждают аппетит и улучшают пищеварение – тоже миф. На самом деле водка только вредит пищеварению, поскольку уничтожает полезные бактерии в желудке. Кроме того, она разрушает печень, желудок, сердце и головной мозг. Но самое главное – вызывает быструю зависимость.При этом Светликов называет водку отличным антисептиком и антигрибковым средством, и советует обрабатывать ею места укусов комаров.Ранее специалисты сервиса для управления здоровьем Budu посчитали, сколько россиян ведут здоровый образ жизни.
https://crimea.ria.ru/20220202/rossiyane-stali-pit-bolshe-vodki-1122244706.html
https://crimea.ria.ru/20220328/kak-izmenitsya-rynok-alkogolya-v-rossii-i-chto-budet-s-tsenami-na-spirtnoe-1122776047.html
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общество, совет эксперта, здоровье
Что будет, если выпивать каждый день по рюмке водки

Доктор Светликов рассказал, в чем вред и польза крепкого алкоголя

08:54 18.09.2022
 
© Depositphotos / itakdaleeВодка. Архивное фото
Водка. Архивное фото
© Depositphotos / itakdalee
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Ежедневное употребление крепкого алкоголя вредно, такие напитки лучше использовать в качестве наружного антисептика. Такое мнение выразил хирург Алексей Светликов, пишет "Доктор Питер".
По словам хирурга, водка не может быть полезной даже в качестве согревающего напитка при переохлаждении. То, что в малых дозах крепкие напитки возбуждают аппетит и улучшают пищеварение – тоже миф. На самом деле водка только вредит пищеварению, поскольку уничтожает полезные бактерии в желудке. Кроме того, она разрушает печень, желудок, сердце и головной мозг. Но самое главное – вызывает быструю зависимость.
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"Женщинам в сутки допускается употреблять не более 30 граммов крепких спиртных напитков, а мужчинам — не более 50. То есть выпитые 100 граммов уже превышают разрешенный показатель. При ежедневном употреблении такого количества нарушается психическое состояние человека, идет пагубное влияние на нервную систему", - отмечает хирург.
При этом Светликов называет водку отличным антисептиком и антигрибковым средством, и советует обрабатывать ею места укусов комаров.
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