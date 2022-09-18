Что будет, если выпивать каждый день по рюмке водки
Доктор Светликов рассказал, в чем вред и польза крепкого алкоголя
© Depositphotos / itakdaleeВодка. Архивное фото
© Depositphotos / itakdalee
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Ежедневное употребление крепкого алкоголя вредно, такие напитки лучше использовать в качестве наружного антисептика. Такое мнение выразил хирург Алексей Светликов, пишет "Доктор Питер".
По словам хирурга, водка не может быть полезной даже в качестве согревающего напитка при переохлаждении. То, что в малых дозах крепкие напитки возбуждают аппетит и улучшают пищеварение – тоже миф. На самом деле водка только вредит пищеварению, поскольку уничтожает полезные бактерии в желудке. Кроме того, она разрушает печень, желудок, сердце и головной мозг. Но самое главное – вызывает быструю зависимость.
2 февраля, 19:52Россияне стали пить больше водки
"Женщинам в сутки допускается употреблять не более 30 граммов крепких спиртных напитков, а мужчинам — не более 50. То есть выпитые 100 граммов уже превышают разрешенный показатель. При ежедневном употреблении такого количества нарушается психическое состояние человека, идет пагубное влияние на нервную систему", - отмечает хирург.
При этом Светликов называет водку отличным антисептиком и антигрибковым средством, и советует обрабатывать ею места укусов комаров.
Ранее специалисты сервиса для управления здоровьем Budu посчитали, сколько россиян ведут здоровый образ жизни.