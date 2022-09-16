https://crimea.ria.ru/20220916/v-simferopole-startuet-obrazovatelnyy-proekt-dlya-lyubiteley-muzyki-1124524594.html
В Симферополе стартует образовательный проект для любителей музыки
В Симферополе стартует образовательный проект для любителей музыки - РИА Новости Крым, 16.09.2022
В Симферополе стартует образовательный проект для любителей музыки
РИА Новости Крым, 16.09.2022
2022-09-16T12:23
2022-09-16T12:23
2022-09-16T12:23
рнкб (пао)
культура
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. В Симферополе в субботу, 17 сентября, стартует бесплатный образовательный проект для любителей музыки, сообщает пресс-служба банка РНКБ, выступающего организатором проекта "Музыкальная энергия с Вероникой Кожухаровой"."Я крымчанка, родилась в Феодосии, и очень рада, что в моем родном Крыму создаются проекты, которые дарят людям добро и радость. Музыка способна делать людей по-настоящему счастливыми", - говорит художественный руководитель "Музыкальной энергии", известная российская саксофонистка Вероника Кожухарова, слова которой приводит пресс-служба банка."Музыкальная энергия" является частью масштабной социально-образовательной программы здорового образа жизни "Энергия Юга", которую РНКБ запускает этой осенью в Симферополе, Севастополе и Краснодаре. В частности, программа предусматривает бесплатные мастер-классы по четырем направлениям: спорт, здоровье, экология, творчество.
https://crimea.ria.ru/20220910/zvezda-russkogo-chicago-u-rossii-est-potrebnost-v-myuzikle---1124452189.html
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РИА Новости Крым
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рнкб (пао), культура
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. В Симферополе в субботу, 17 сентября, стартует бесплатный образовательный проект для любителей музыки, сообщает пресс-служба банка РНКБ, выступающего организатором проекта "Музыкальная энергия с Вероникой Кожухаровой".
"По результатам отбора самые талантливые ученики примут участие в финальном творческом вечере, который пройдет на большой сцене в сопровождении Севастопольского симфонического оркестра. Для участия в бесплатных мастер-классах необходимо пройти обязательную регистрацию на сайте pro.rncb.ru
", - говорится в сообщении банка.
"Я крымчанка, родилась в Феодосии, и очень рада, что в моем родном Крыму создаются проекты, которые дарят людям добро и радость. Музыка способна делать людей по-настоящему счастливыми", - говорит художественный руководитель "Музыкальной энергии", известная российская саксофонистка Вероника Кожухарова, слова которой приводит пресс-служба банка.
"Музыкальная энергия" является частью масштабной социально-образовательной программы здорового образа жизни "Энергия Юга", которую РНКБ запускает этой осенью в Симферополе, Севастополе и Краснодаре. В частности, программа предусматривает бесплатные мастер-классы по четырем направлениям: спорт, здоровье, экология, творчество.