https://crimea.ria.ru/20220916/prodazhi-khleba-v-sevastopole-ukazyvayut-na-rost-chislennosti-naseleniya-1124518971.html

Продажи хлеба в Севастополе указывают на рост численности населения

Продажи хлеба в Севастополе указывают на рост численности населения - РИА Новости Крым, 16.09.2022

Продажи хлеба в Севастополе указывают на рост численности населения

Продажи хлебобулочных изделий в Севастополе указывают на несколько большую, чем по официальной статистике, численность населения в регионе. Об этом РИА Новости... РИА Новости Крым, 16.09.2022

2022-09-16T08:33

2022-09-16T08:33

2022-09-16T08:33

севастополь

экономика

общество

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СЕВАСТОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Продажи хлебобулочных изделий в Севастополе указывают на несколько большую, чем по официальной статистике, численность населения в регионе. Об этом РИА Новости Крым рассказали на севастопольском хлебокомбинате.По словам главного инженера ООО "Царь Хлеб" Юрия Андреева, количество произведенного и реализованного хлеба в регионе – цифра динамическая, зависит от сезона и спроса в конкретный период. Летом – ожидаемо больше, даже по сравнению с официальными данными переписи — около полумиллиона человек.Он добавил, что сейчас, с началом осени, этот показатель начнет уменьшаться.Следует отметить, что это не единственная компания, производящая хлебобулочные изделия в Севастополе: есть еще шесть.Ранее сообщалось, что Севастополь стал лидером по темпу прироста населения в России.

севастополь

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, экономика, общество