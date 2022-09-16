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Продажи хлеба в Севастополе указывают на рост численности населения - РИА Новости Крым, 16.09.2022
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Продажи хлеба в Севастополе указывают на рост численности населения
Продажи хлеба в Севастополе указывают на рост численности населения - РИА Новости Крым, 16.09.2022
Продажи хлеба в Севастополе указывают на рост численности населения
Продажи хлебобулочных изделий в Севастополе указывают на несколько большую, чем по официальной статистике, численность населения в регионе. Об этом РИА Новости... РИА Новости Крым, 16.09.2022
2022-09-16T08:33
2022-09-16T08:33
севастополь
экономика
общество
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СЕВАСТОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Продажи хлебобулочных изделий в Севастополе указывают на несколько большую, чем по официальной статистике, численность населения в регионе. Об этом РИА Новости Крым рассказали на севастопольском хлебокомбинате.По словам главного инженера ООО "Царь Хлеб" Юрия Андреева, количество произведенного и реализованного хлеба в регионе – цифра динамическая, зависит от сезона и спроса в конкретный период. Летом – ожидаемо больше, даже по сравнению с официальными данными переписи — около полумиллиона человек.Он добавил, что сейчас, с началом осени, этот показатель начнет уменьшаться.Следует отметить, что это не единственная компания, производящая хлебобулочные изделия в Севастополе: есть еще шесть.Ранее сообщалось, что Севастополь стал лидером по темпу прироста населения в России.
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севастополь, экономика, общество
Продажи хлеба в Севастополе указывают на рост численности населения

Продажи хлеба в Севастополе указывают на большую, чем по статистике, численность населения

08:33 16.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПокупатель в торговом центре
Покупатель в торговом центре - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СЕВАСТОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Продажи хлебобулочных изделий в Севастополе указывают на несколько большую, чем по официальной статистике, численность населения в регионе. Об этом РИА Новости Крым рассказали на севастопольском хлебокомбинате.
По словам главного инженера ООО "Царь Хлеб" Юрия Андреева, количество произведенного и реализованного хлеба в регионе – цифра динамическая, зависит от сезона и спроса в конкретный период. Летом – ожидаемо больше, даже по сравнению с официальными данными переписи — около полумиллиона человек.
"Мы видим, сколько людей приезжает летом, сколько уезжает. Думаю, что по факту цифра немного превышает ту, которую получили после последнего статистического опроса. Тысяч 800 точно", – сказал Андреев.
Он добавил, что сейчас, с началом осени, этот показатель начнет уменьшаться.
Следует отметить, что это не единственная компания, производящая хлебобулочные изделия в Севастополе: есть еще шесть.
Ранее сообщалось, что Севастополь стал лидером по темпу прироста населения в России.
 
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