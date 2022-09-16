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Экономист объяснил причины, толкающие США на "грязные игры" во всем мире - РИА Новости Крым, 16.09.2022
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Экономист объяснил причины, толкающие США на "грязные игры" во всем мире
Экономист объяснил причины, толкающие США на "грязные игры" во всем мире - РИА Новости Крым, 16.09.2022
Экономист объяснил причины, толкающие США на "грязные игры" во всем мире
США стремятся сохранить экономическую систему, позволяющую Америке при минимальном производственном вкладе в мировую экономику оставаться главным потребителем... РИА Новости Крым, 16.09.2022
2022-09-16T03:32
2022-09-16T03:32
радио "спутник в крыму"
мнения
экономика
сша
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. США стремятся сохранить экономическую систему, позволяющую Америке при минимальном производственном вкладе в мировую экономику оставаться главным потребителем за счет фактического ограбления других стран мира. В этой связи перспектива смены однополярной системы на более справедливую многополярную, заставляет американцев развязывать войны и вести грязные игры по всему миру и особенно в отношении России, которая не желает мириться с ролью "сырьевого придатка" и первой обозначила необходимость глобальной перестройки мировых экономических процессов. Причины, толкающие Вашингтон на грязные игры во всем мире, в эфире радио "Спутник в Крыму" объяснил председатель Счетной палаты Крыма Анатолий Заиченко.Бреттон-Вудская система"200 лет англосаксы строили Бреттон-Вудскую систему, похожую на матрешку, внутри которой стоят сами англо-саксы как казначей международных экономических процессов. Ниже идет мировой банк, далее - банки государств-участников экономических процессов, коммерческие банки, еще ниже - клиенты. Эта система работала бы, если бы тот, кто стоит в ее основе, не стремился настроить все процессы на то, чтобы "элитарные" станы "Большой семерки" имели привилегированные условия, а остальные работали на них. К сожалению, Россию они видели ресурсно-сырьевым придатком так называемой мировой экономики", - поясняет Заиченко.По его мнению, пытаясь удержать такую систему, США готовы идти на любые шаги. Им подыгрывают страны-сателлиты, которые получают свои "дивиденды" от этой игры. Остальные государства страдают, это становится очевидным, поскольку вгоняет в депрессию не только страны третьего мира, но и большие экономики - например, китайскую и индийскую:"По этой Бреттон-Вудской системе все запасы мы хранили в долларах США. На сегодня мы ушли от этой системы. Почему? Доллар начал обесцениваться. Что такое, например, запасы Китая, у которого недавно был 1,3 трлн, а сегодня и осталось около 900 млрд долларов - таково обесценивание за год. Это значит, что Китай, который своим честным трудом заработал условный триллион и хранил его в долларах США, на сегодня потерял покупательскую способность на 15%", - объясняет Заиченко.Печатный станокНо даже обесценивание доллара на руку Америке - это позволяет списывать накопившиеся долги. Положение вещей, когда страна, фактически не имеющая производства, потребляет больше всех в мире, привело США к огромному внутреннему долгу - 30 трлн долларов. Эту проблему на протяжении полувека удавалось решать с помощью наращивания денежной массы - если в 70-х годах на мировом рынке обращалось около 225 млрд долларов, то сегодня в мировую экономику выброшено более 20 трлн:"То есть долларов стало в 96 раз больше! От этого пострадали все. В том числе и сами американцы, но гораздо меньше остальных. Американская экономика в этом году демонстрирует 8,3% инфляции, российская -12%, а есть страны, у которых инфляция превысила 20%. Мы уже не говорим о странах третьего мира", - поясняет экономист.Новые подходыВ этой ситуации РФ заявила о новых подходах, о необходимости пересматривать те взаимоотношения, которые сложились в мировой экономике.В этой связи экономист прогнозирует постепенный уход большинства стран мира из-под гегемонии США. Это, в конечном счете, заставит Америку договариваться с РФ и остальными крупными экономиками мира на взаимовыгодных условиях. Однако приход к этим договоренностям Вашингтон будет оттягивать всеми силами так долго, насколько это получится.
https://crimea.ria.ru/20220915/zakharova-razoblachila-ideyu-s-potolkom-tsen-i-nazvala-glavnuyu-mechtu-ssha-1124515799.html
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РИА Новости Крым
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4.7
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мнения, экономика, сша, в мире
Экономист объяснил причины, толкающие США на "грязные игры" во всем мире

Председатель Счетной палаты РК Заиченко объяснил мировые экономические процессы

03:32 16.09.2022
 
© РИА Новости . Вера Голосова / Перейти в фотобанкНью-Йорк
Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости . Вера Голосова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. США стремятся сохранить экономическую систему, позволяющую Америке при минимальном производственном вкладе в мировую экономику оставаться главным потребителем за счет фактического ограбления других стран мира. В этой связи перспектива смены однополярной системы на более справедливую многополярную, заставляет американцев развязывать войны и вести грязные игры по всему миру и особенно в отношении России, которая не желает мириться с ролью "сырьевого придатка" и первой обозначила необходимость глобальной перестройки мировых экономических процессов. Причины, толкающие Вашингтон на грязные игры во всем мире, в эфире радио "Спутник в Крыму" объяснил председатель Счетной палаты Крыма Анатолий Заиченко.
Бреттон-Вудская система
"200 лет англосаксы строили Бреттон-Вудскую систему, похожую на матрешку, внутри которой стоят сами англо-саксы как казначей международных экономических процессов. Ниже идет мировой банк, далее - банки государств-участников экономических процессов, коммерческие банки, еще ниже - клиенты. Эта система работала бы, если бы тот, кто стоит в ее основе, не стремился настроить все процессы на то, чтобы "элитарные" станы "Большой семерки" имели привилегированные условия, а остальные работали на них. К сожалению, Россию они видели ресурсно-сырьевым придатком так называемой мировой экономики", - поясняет Заиченко.
По его мнению, пытаясь удержать такую систему, США готовы идти на любые шаги. Им подыгрывают страны-сателлиты, которые получают свои "дивиденды" от этой игры. Остальные государства страдают, это становится очевидным, поскольку вгоняет в депрессию не только страны третьего мира, но и большие экономики - например, китайскую и индийскую:
"По этой Бреттон-Вудской системе все запасы мы хранили в долларах США. На сегодня мы ушли от этой системы. Почему? Доллар начал обесцениваться. Что такое, например, запасы Китая, у которого недавно был 1,3 трлн, а сегодня и осталось около 900 млрд долларов - таково обесценивание за год. Это значит, что Китай, который своим честным трудом заработал условный триллион и хранил его в долларах США, на сегодня потерял покупательскую способность на 15%", - объясняет Заиченко.
Печатный станок
Но даже обесценивание доллара на руку Америке - это позволяет списывать накопившиеся долги. Положение вещей, когда страна, фактически не имеющая производства, потребляет больше всех в мире, привело США к огромному внутреннему долгу - 30 трлн долларов. Эту проблему на протяжении полувека удавалось решать с помощью наращивания денежной массы - если в 70-х годах на мировом рынке обращалось около 225 млрд долларов, то сегодня в мировую экономику выброшено более 20 трлн:
"То есть долларов стало в 96 раз больше! От этого пострадали все. В том числе и сами американцы, но гораздо меньше остальных. Американская экономика в этом году демонстрирует 8,3% инфляции, российская -12%, а есть страны, у которых инфляция превысила 20%. Мы уже не говорим о странах третьего мира", - поясняет экономист.
Новые подходы
В этой ситуации РФ заявила о новых подходах, о необходимости пересматривать те взаимоотношения, которые сложились в мировой экономике.
"Именно поэтому Вашингтон так агрессивно себя ведет по отношению к той стране, которая позволила себе сделать эти честные выводы и озвучить их на весь мир. Именно поэтому те события, которые сегодня происходят вокруг России, настолько по-разному воспринимаются мировым сообществом. Есть страны, которые напрямую заинтересованы в сохранении существующего порядка - сателлиты Америки. И есть остальная мировая экономика, на 80% состоящая из других стран и людей, которые мыслят другими мерками", - продолжает гость эфира.
В этой связи экономист прогнозирует постепенный уход большинства стран мира из-под гегемонии США. Это, в конечном счете, заставит Америку договариваться с РФ и остальными крупными экономиками мира на взаимовыгодных условиях. Однако приход к этим договоренностям Вашингтон будет оттягивать всеми силами так долго, насколько это получится.
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