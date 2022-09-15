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Тепло и ветрено: прогноз погоды на четверг
Тепло и ветрено: прогноз погоды на четверг - РИА Новости Крым, 15.09.2022
Тепло и ветрено: прогноз погоды на четверг
В четверг в Крыму ожидается сухая и теплая погода, сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 15.09.2022
2022-09-15T00:01
2022-09-15T00:01
2022-09-15T00:01
погода
погода в крыму
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму ожидается сухая и теплая погода, сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с, днем местами 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +24...26 градусов.В Севастополе переменная облачность, без дождя. Ветер южный ночью 10-15 м/с, днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 17...19, днем 25...27.В Алуште, Ялте, Евпатории переменная облачность, без осадков. Ночью +17…19, днем до +27.В Феодосии, Судаке также не ожидается дождей. Ночью +14…16, днем +24…26.Температура воды в Черном море у берегов Ялты, Алушты и Севастополя +23, в Евпатории, Феодосии +22, в Черноморском +20, в Керченском проливе+ 19, и в Азовском море + 20.
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РИА Новости Крым
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погода, погода в крыму, крым
Тепло и ветрено: прогноз погоды на четверг
Погода в Крыму на четверг, 15 сентября
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму ожидается сухая и теплая погода, сообщает региональный гидрометцентр.
"Умеренный юго-западный ветер в западных, центральных и южных районах усилится до 17-22 м/с. Ночная температура воздуха +10…15, на побережье до +19, дневная +22…27, в горах +15…20 градусов", - говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с, днем местами 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +24...26 градусов.
В Севастополе переменная облачность, без дождя. Ветер южный ночью 10-15 м/с, днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 17...19, днем 25...27.
В Алуште, Ялте, Евпатории переменная облачность, без осадков. Ночью +17…19, днем до +27.
В Феодосии, Судаке также не ожидается дождей. Ночью +14…16, днем +24…26.
Температура воды в Черном море у берегов Ялты, Алушты и Севастополя +23, в Евпатории, Феодосии +22, в Черноморском +20, в Керченском проливе+ 19, и в Азовском море + 20.