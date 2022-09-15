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Тепло и ветрено: прогноз погоды на четверг

Тепло и ветрено: прогноз погоды на четверг - РИА Новости Крым, 15.09.2022

Тепло и ветрено: прогноз погоды на четверг

В четверг в Крыму ожидается сухая и теплая погода, сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 15.09.2022

2022-09-15T00:01

2022-09-15T00:01

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погода

погода в крыму

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму ожидается сухая и теплая погода, сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с, днем местами 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +24...26 градусов.В Севастополе переменная облачность, без дождя. Ветер южный ночью 10-15 м/с, днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 17...19, днем 25...27.В Алуште, Ялте, Евпатории переменная облачность, без осадков. Ночью +17…19, днем до +27.В Феодосии, Судаке также не ожидается дождей. Ночью +14…16, днем +24…26.Температура воды в Черном море у берегов Ялты, Алушты и Севастополя +23, в Евпатории, Феодосии +22, в Черноморском +20, в Керченском проливе+ 19, и в Азовском море + 20.

крым

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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