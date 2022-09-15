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Тепло и ветрено: прогноз погоды на четверг - РИА Новости Крым, 15.09.2022
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Тепло и ветрено: прогноз погоды на четверг
Тепло и ветрено: прогноз погоды на четверг - РИА Новости Крым, 15.09.2022
Тепло и ветрено: прогноз погоды на четверг
В четверг в Крыму ожидается сухая и теплая погода, сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 15.09.2022
2022-09-15T00:01
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погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму ожидается сухая и теплая погода, сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с, днем местами 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +24...26 градусов.В Севастополе переменная облачность, без дождя. Ветер южный ночью 10-15 м/с, днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 17...19, днем 25...27.В Алуште, Ялте, Евпатории переменная облачность, без осадков. Ночью +17…19, днем до +27.В Феодосии, Судаке также не ожидается дождей. Ночью +14…16, днем +24…26.Температура воды в Черном море у берегов Ялты, Алушты и Севастополя +23, в Евпатории, Феодосии +22, в Черноморском +20, в Керченском проливе+ 19, и в Азовском море + 20.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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погода, погода в крыму, крым
Тепло и ветрено: прогноз погоды на четверг

Погода в Крыму на четверг, 15 сентября

00:01 15.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа набережной Ялты
На набережной Ялты - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму ожидается сухая и теплая погода, сообщает региональный гидрометцентр.
"Умеренный юго-западный ветер в западных, центральных и южных районах усилится до 17-22 м/с. Ночная температура воздуха +10…15, на побережье до +19, дневная +22…27, в горах +15…20 градусов", - говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с, днем местами 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +24...26 градусов.
В Севастополе переменная облачность, без дождя. Ветер южный ночью 10-15 м/с, днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 17...19, днем 25...27.
В Алуште, Ялте, Евпатории переменная облачность, без осадков. Ночью +17…19, днем до +27.
В Феодосии, Судаке также не ожидается дождей. Ночью +14…16, днем +24…26.
Температура воды в Черном море у берегов Ялты, Алушты и Севастополя +23, в Евпатории, Феодосии +22, в Черноморском +20, в Керченском проливе+ 19, и в Азовском море + 20.
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Тепло и ветрено: прогноз погоды на четверг
00:00Какой сегодня праздник: 15 сентября
22:05Главные события и заявления дня: 14 сентября
21:44Когда отучать ребенка от совместного сна c родителями – педиатр
21:33Висит груша – можно скушать: в Крыму начали сбор урожая
21:1213 полезных вечерних привычек для счастливого утра
20:55В Херсоне четыре человека погибли в результате ракетного удара - СМИ
20:38Погибшие в Кабуле сотрудники посольства РФ награждены посмертно
20:31Паллиативная помощь помогает пациентам вернуться к жизни – онколог
19:49Скрывавшегося от правосудия 20 лет жителя Владикавказа задержали в Крыму
19:28Рост заболеваемости COVID-19 зафиксирован в 50 регионах России - Попова
19:11Мошенничество на миллион: в Крыму осудили директора похоронной компании
19:02Эксперт оценил вероятность новых угроз Крыму со стороны ВСУ
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