https://crimea.ria.ru/20220915/skolko-novykh-sluchaev-covid-19-vyyavili-v-krymu-1124510154.html

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Крыму

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Крыму - РИА Новости Крым, 15.09.2022

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Крыму

На территории Республики Крым зарегистрирован 461 новый случай коронавирусной инфекции, всего выявлено 201 683 положительных на COVID-19. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 15.09.2022

2022-09-15T10:17

2022-09-15T10:17

2022-09-15T10:17

коронавирус в крыму

распространение коронавируса в рф

здравоохранение в крыму и севастополе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/05/1122849350_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_5dcdd431d2b061ef1aaa0f47ada8396a.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрирован 461 новый случай коронавирусной инфекции, всего выявлено 201 683 положительных на COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав.По данным минздрава, с начала пандемии число жертв пандемии в республике достигло 5371.Ранее в Севастополе сообщили о пятикратном суточном приросте заболевших COVID-19. За минувшие сутки выявили 238 новых случаев, в то время как накануне - 46.

https://crimea.ria.ru/20220915/pyatikratnyy-rost-operativnaya-svodka-po-covid-19-v-sevastopole-1124509855.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе