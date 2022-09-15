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Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Крыму - РИА Новости Крым, 15.09.2022
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Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Крыму
Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Крыму - РИА Новости Крым, 15.09.2022
Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Крыму
На территории Республики Крым зарегистрирован 461 новый случай коронавирусной инфекции, всего выявлено 201 683 положительных на COVID-19. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 15.09.2022
2022-09-15T10:17
2022-09-15T10:17
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрирован 461 новый случай коронавирусной инфекции, всего выявлено 201 683 положительных на COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав.По данным минздрава, с начала пандемии число жертв пандемии в республике достигло 5371.Ранее в Севастополе сообщили о пятикратном суточном приросте заболевших COVID-19. За минувшие сутки выявили 238 новых случаев, в то время как накануне - 46.
https://crimea.ria.ru/20220915/pyatikratnyy-rost-operativnaya-svodka-po-covid-19-v-sevastopole-1124509855.html
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коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе
Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Крыму

В Крыму за сутки выявили 461 случай заболевания COVID-19

10:17 15.09.2022
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкЛечение Covid-19 в больнице города Котовска
Лечение Covid-19 в больнице города Котовска - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрирован 461 новый случай коронавирусной инфекции, всего выявлено 201 683 положительных на COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав.
"За истекшие сутки госпитализировано 58 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 61 430 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 395 человек, за весь период – 191 673", - говорится в сообщении.
По данным минздрава, с начала пандемии число жертв пандемии в республике достигло 5371.
Ранее в Севастополе сообщили о пятикратном суточном приросте заболевших COVID-19. За минувшие сутки выявили 238 новых случаев, в то время как накануне - 46.
Лечение пациентов с Covid-19 в Тамбовской областной больнице - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
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Коронавирус в КрымуРаспространение коронавируса в РФЗдравоохранение в Крыму и Севастополе
 
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