https://crimea.ria.ru/20220915/kakie-sovmestnye-proekty-planiruyut-uchenye-sevastopolya-i-armenii-1124503546.html

Какие совместные проекты планируют ученые Севастополя и Армении

Какие совместные проекты планируют ученые Севастополя и Армении - РИА Новости Крым, 15.09.2022

Какие совместные проекты планируют ученые Севастополя и Армении

Делегация Севастопольского госуниверситета прибыла с официальным визитом в Ереван для подписания ряда документов о начале совместной образовательной работы и... РИА Новости Крым, 15.09.2022

2022-09-15T08:31

2022-09-15T08:31

2022-09-15T08:31

севастополь

армения

наука и технологии

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СЕВАСТОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Делегация Севастопольского госуниверситета прибыла с официальным визитом в Ереван для подписания ряда документов о начале совместной образовательной работы и исследовательской деятельности. Об этом РИА Новости Крым сообщил проректор по научной и инновационной деятельности СевГУ, профессор Максим Евстигнеев.Делегация во главе с ректором СевГУ Владимиром Нечаевым уже посетила Национальную академию наук Армении, Ереванский государственный университет и Российско-армянский университет. В ходе встреч обговариваются различные формы сотрудничества, прежде всего в рамках совместных научных проектов, в том числе грантовых, а также программы двойных дипломов и образовательные программы, предполагающие обмен студентами и преподавателями."С Академией наук мы подпишем отдельное соглашение о сотрудничестве, и буквально со следующей недели пойдет серия ВКС-контактов по стыковке наших групп преподавателей и ученых и обсуждение дальнейших этапов работы", – уточнил Евстигнеев.Запустить первые лаборатории по этим четырем ключевым направлениям рассчитывают уже в феврале. Поездки в рамках первых совместных образовательных программ по экологии, естественным и гуманитарным наукам планируют на следующее лето."Мы их проведем одновременно на территории Севастополя и Армении", – уточнил Евстигнеев.Ученый отметил, что армянские коллеги "с удовольствием идут на официальное взаимодействие с Севастополем, не боясь никаких санкций со стороны Запада"."Очень хорошо идут переговоры", – заключил Евстигнеев.Визит севастопольской научной делегации в Армению проходит в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет 2030" и продлится до 15 сентября.

https://crimea.ria.ru/20220908/rossiyskaya-nauka-vozvraschaetsya-v-gvineyu-uchenye-rasskazali-zachem--1124434329.html

https://crimea.ria.ru/20220907/uchenye-iz-sevastopolya-prezentuyut-svoi-tekhnologii-v-sirii--1124429528.html

севастополь

армения

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2022

Анна Петрова

Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

севастополь, армения, наука и технологии