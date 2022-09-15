https://crimea.ria.ru/20220915/kakie-sovmestnye-proekty-planiruyut-uchenye-sevastopolya-i-armenii-1124503546.html
Какие совместные проекты планируют ученые Севастополя и Армении
Какие совместные проекты планируют ученые Севастополя и Армении - РИА Новости Крым, 15.09.2022
Какие совместные проекты планируют ученые Севастополя и Армении
Делегация Севастопольского госуниверситета прибыла с официальным визитом в Ереван для подписания ряда документов о начале совместной образовательной работы и... РИА Новости Крым, 15.09.2022
2022-09-15T08:31
2022-09-15T08:31
2022-09-15T08:31
севастополь
армения
наука и технологии
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СЕВАСТОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Делегация Севастопольского госуниверситета прибыла с официальным визитом в Ереван для подписания ряда документов о начале совместной образовательной работы и исследовательской деятельности. Об этом РИА Новости Крым сообщил проректор по научной и инновационной деятельности СевГУ, профессор Максим Евстигнеев.Делегация во главе с ректором СевГУ Владимиром Нечаевым уже посетила Национальную академию наук Армении, Ереванский государственный университет и Российско-армянский университет. В ходе встреч обговариваются различные формы сотрудничества, прежде всего в рамках совместных научных проектов, в том числе грантовых, а также программы двойных дипломов и образовательные программы, предполагающие обмен студентами и преподавателями."С Академией наук мы подпишем отдельное соглашение о сотрудничестве, и буквально со следующей недели пойдет серия ВКС-контактов по стыковке наших групп преподавателей и ученых и обсуждение дальнейших этапов работы", – уточнил Евстигнеев.Запустить первые лаборатории по этим четырем ключевым направлениям рассчитывают уже в феврале. Поездки в рамках первых совместных образовательных программ по экологии, естественным и гуманитарным наукам планируют на следующее лето."Мы их проведем одновременно на территории Севастополя и Армении", – уточнил Евстигнеев.Ученый отметил, что армянские коллеги "с удовольствием идут на официальное взаимодействие с Севастополем, не боясь никаких санкций со стороны Запада"."Очень хорошо идут переговоры", – заключил Евстигнеев.Визит севастопольской научной делегации в Армению проходит в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет 2030" и продлится до 15 сентября.
https://crimea.ria.ru/20220908/rossiyskaya-nauka-vozvraschaetsya-v-gvineyu-uchenye-rasskazali-zachem--1124434329.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, армения, наука и технологии
Какие совместные проекты планируют ученые Севастополя и Армении
Ученые из Севастополя и Армении договариваются о совместных исследованиях
Собственный корреспондент
СЕВАСТОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым, Анна Петрова.
Делегация Севастопольского госуниверситета прибыла с официальным визитом в Ереван для подписания ряда документов о начале совместной образовательной работы и исследовательской деятельности. Об этом РИА Новости Крым
сообщил проректор по научной и инновационной деятельности СевГУ, профессор Максим Евстигнеев.
Делегация во главе с ректором СевГУ Владимиром Нечаевым уже посетила Национальную академию наук Армении, Ереванский государственный университет и Российско-армянский университет. В ходе встреч обговариваются различные формы сотрудничества, прежде всего в рамках совместных научных проектов, в том числе грантовых, а также программы двойных дипломов и образовательные программы, предполагающие обмен студентами и преподавателями.
"С Академией наук мы подпишем отдельное соглашение о сотрудничестве, и буквально со следующей недели пойдет серия ВКС-контактов по стыковке наших групп преподавателей и ученых и обсуждение дальнейших этапов работы", – уточнил Евстигнеев.
В числе российско-армянских научных мероприятий, о которых в данный момент договариваются, – исследования в области биофизики, биотехнологии, востоковедения и археологии.
Запустить первые лаборатории по этим четырем ключевым направлениям рассчитывают уже в феврале. Поездки в рамках первых совместных образовательных программ по экологии, естественным и гуманитарным наукам планируют на следующее лето.
"Мы их проведем одновременно на территории Севастополя и Армении", – уточнил Евстигнеев.
Ученый отметил, что армянские коллеги "с удовольствием идут на официальное взаимодействие с Севастополем, не боясь никаких санкций со стороны Запада".
"Очень хорошо идут переговоры", – заключил Евстигнеев.
Визит севастопольской научной делегации в Армению проходит в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет 2030" и продлится до 15 сентября.