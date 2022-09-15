https://crimea.ria.ru/20220915/gde-v-krymu-ne-budet-vody-v-chetverg--adresa-1124511413.html

Где в Крыму не будет воды в четверг – адреса

Где в Крыму не будет воды в четверг – адреса - РИА Новости Крым, 15.09.2022

Где в Крыму не будет воды в четверг – адреса

Симферополь, Алушта, Коктебель, Керчь, Джанкойский и Ленинский районы в четверг до вечера остались без воды из-за аварий и ремонтов на сетях, сообщает... РИА Новости Крым, 15.09.2022

2022-09-15T11:51

2022-09-15T11:51

2022-09-15T11:54

крым

вода в крыму

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Симферополь, Алушта, Коктебель, Керчь, Джанкойский и Ленинский районы в четверг до вечера остались без воды из-за аварий и ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, в Симферополе до 18.00 будет ограничено холодное водоснабжение в микрорайоне Ак-Мечеть по улицам Амет-Хана Султана, Адуль Тейфук, Кемаль Якуб, Озенбаш, Умют, Сахарова, Пихтовой, Акъташ, Девлет-Гирея, Фенерли, Кокулы, Миндальной, Хвойной.В Алуште до 17.00 без воды улицы 50 лет Октября, Заречная, Партизанская, 1-3, Багликова, Свердлова, переулок Кругляка. Также в первой половине дня частично без воды села Солнечногорское и Изобильное.В Керчи из-за поломки насосного оборудования на Капканской насосной станции ограничено водоснабжение села Опасного. Населению будет организован подвоз питьевой воды. Кроме того, из-за аварии на водоводе без воды улица Кирова, 99 в городе.В Феодосийском регионе в течение дня без воды Коктебель – улицы Гумилева, Ахматовой, Кирилла и Мефодия, Блока, Грина, Шершнева, переулки Горный, Высотный, Клубный, Ленина,1-80. Также до 17.00 ограничено водоснабжение сел Приветное, Золотое поле, Садовое, Абрикосовка, Жемчужина Крыма, понижено давление в селе Насыпное, частично в Ближнем.В Джанкое до 18.00 отключение по улицам Шмидта, Проезжей, Керченской, Набережной, в Набережном и Керченском переулках. Также до пяти вечера без воды село Щербаково и Вишневая улица в селе Новоэстония.В Ленинском районе до 14.00 без воды улица Шоссейная, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 15, 16, 18 в поселке Ленино, а также улицы Победы, Степная, Набережная, Виноградная в селе Заветном.

https://crimea.ria.ru/20220903/na-skolko-krymu-khvatit-nakoplennoy-vody---uchenyy-1124381098.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, вода в крыму, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, общество